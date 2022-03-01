Хроника войны: что происходит в самых горячих точках Украины, которые атакует Россия (фото, видео)

Полномасштабная война России против Украины длится шестой день.
Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину и уже шесть дней обстреливает мирные города нашего государства.
Какая ситуация в самых горячих точках Украины читайте в материале ТСН.ua.
Киев и Киевская область
После окончания переговоров украинской и российской делегаций, на которых Киев поставил Москве жесткие условия (в частности, полный вывод войск со всей территории Украины), вечером 28 февраля по окрестностям Киева был нанесен удар баллистическими ракетами, сообщил в Telegram-канале Антон Геращенко.
Глава города Васильков Наталья Баласинович сообщила, что в результате ракетных обстрелов, которые Россия нанесла поздно вечером 28 февраля по общежитию, погибли два человека и трое получили ранения.
Также мэр города Бровары Игорь Сапожко в Facebook рассказал, что на окраине города совершен авианалет, от которого, по его словам, пострадали шесть человек.
По информации КГГА, ночь на 1 марта в Киеве и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов терробороны с диверсантами. В городе запретили продажу алкоголя. В настоящее время коммунальные службы оборудуют защитные сооружения на въездах в Киев.
Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым.
В Киеве работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и продукты первой необходимости. Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе – нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов.
"Городские власти призывают киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости. Помогать близким, особенно пожилым людям", — говорится в сообщении.
Также 1 марта стало известно, что защитники Украины под Киевом подбили два вертолета оккупантов.
Харьков
Второй по величине город Украины, Харьков, еще 28 февраля подвергшийся массированному обстрелу российской артиллерии, оккупировать продолжают обстреливать и утром 1 марта 0 08.01.
На Майдан Свободы россияне нанесли ужасный ракетный удар. В этот момент на площади Свободы находились люди, ехали автомобили. После сокрушительного взрыва оккупантов все вокруг разлетелось вдребезги.
Глава ОГА Олег Синегубов подтвердил, что утром войска РФ атаковали центральную площадь города и помещение Харьковской военной администрации. Российский оккупант продолжает использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население.
"Наступательные ресурсы врага иссякают. Ему ничего не остается, как коварно использовать воздушное оружие. Победа все равно будет за нами! Слава Украине", — написал Синегубов в Telegram-канале.
В ГСЧС уточнили, что военные РФ попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилмассива. Разрушения получили 4 – 5-этажные жилые дома.
Из-за обстрелов оккупантов спасатели не могут попасть на место бомбардировки и искать из-под обломков людей. В ГСЧС просят харьковчан не покидать укрытий.
В результате нападения РФ, Майдан Свободы в Харькове опустошен; вокруг разбитые окна, разбросанные авто и обломки построек. По данным ГСЧС, в результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется.
Также есть информация, что 1 марта рядом с бомбоубежищем в Харькове тоже прогремел мощный взрыв.
Херсон
Херсон полностью или почти полностью оцеплен российскими войсками, вокруг много российской техники, оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги, чем могут.
Сегодня ночью армейцы РФ обстреляли село Чернобаевки. Местные говорят, что есть поврежденные дома. Проблемы с поставкой продуктов в магазины начались еще 28 марта. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают.
На утро 1 марта в пригороде Херсона близ Антоновского моста очень опасно, потому что россияне обстреливают авто и забирают у людей телефоны.
На мосту близ Каховской ГЭС убито несколько семей снайперами.
"Жители ХБК и Шуменского микрорайона – просьба не выходить на улицу в ближайшее время! Продолжается бой!"— написал первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский.
Донецкая область
По состоянию на утро 1 марта обстрелы российскими оккупантами Мариуполя и Волновахи не прекращаются, продолжаются тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупантами. Эти города находятся под контролем украинских военных.
Запорожская область
В течение двух суток, 27-28 февраля, российские войска применили штурмовую авиацию и атаковали запорожский аэропорт. В разных районах города раздавались сильные взрывы.
Утром 1 марта в области украинская армия продолжает отражать наступление русско-оккупационных войск. Как сообщает глава Запорожской области Александр Старух, войска оккупанта осуществляют перегруппировку и готовятся к продолжению наступления в направлении Мелитополя, Запорожья, Бердянска и Мариуполя.
Ночь на 1 марта в стратегически важном Энергодаре ночь прошла спокойно.
Не объявляли воздушную тревогу ночью (впервые с начала этой войны) и в Запорожье, но власти призывают всегда на изготовку. Город работает в штатном режиме. Укрытия содержатся в надлежащем состоянии.
Впрочем, в Telegram-канале Васильевской общины сообщается, что ночью российские военные наносили удары по пригороду Васильевки. Вчера из-за обстрела сгорели два дома на улице Каховской.
Утром 1 марта в городе были обстреляны. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Относительно Бердянска, там ночь прошла спокойно. В значительной части города нет электричества из-за проблем на больших станциях. В настоящее время специалисты устраняют проблемы.
Бердянский хлебобулочный комбинат работает в штатном режиме. В четырех районах города будут работать точки продаж хлеба.
Есть проблемы с интернет-провайдерами. Доступ к телевышке заблокирован оккупантами.
Городские власти сообщили о невозможности совершения захоронений на кладбище из-за размещения там российских военных.
Сумская область
В Сумской области мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что город живет после обстрела "градами", люди сплачиваются, паники нет, есть "холодная злоба на врага". Накануне утром власти также сообщили хорошие новости — ВСУ уничтожили позиции вражеских "Градов". Полиция вместе с терробороной задержали 9 российских солдат.
Ахтырку днем ранее оккупанты забрасывали вакуумными бомбами. В полдень одна такая попала в нефтебазу, она загорелась.
Утром же с 9 часов в Ахтырке открылись магазины, которые будут работать 2-3 часа и дальше закроются.
"Каждый танк на территории Украины под надзором, и когда Путин сдохнет, всех военных найдут – и очень быстро. Они будут наказаны", – сказал Кузьменко.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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