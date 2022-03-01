Хроника войны: что происходит в самых горячих точках Украины, которые атакует Россия (фото, видео)

Хроника войны: что происходит в самых горячих точках Украины, которые атакует Россия (фото, видео)

Полномасштабная война России против Украины длится шестой день.

Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину и уже шесть дней обстреливает мирные города нашего государства.

Какая ситуация в самых горячих точках Украины читайте в материале ТСН.ua.

Киев и Киевская область

После окончания переговоров украинской и российской делегаций, на которых Киев поставил Москве жесткие условия (в частности, полный вывод войск со всей территории Украины), вечером 28 февраля по окрестностям Киева был нанесен удар баллистическими ракетами, сообщил в Telegram-канале Антон Геращенко.

Глава города Васильков Наталья Баласинович сообщила, что в результате ракетных обстрелов, которые Россия нанесла поздно вечером 28 февраля по общежитию, погибли два человека и трое получили ранения.

Также мэр города Бровары Игорь Сапожко в Facebook рассказал, что на окраине города совершен авианалет, от которого, по его словам, пострадали шесть человек.

По информации КГГА, ночь на 1 марта в Киеве и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов терробороны с диверсантами. В городе запретили продажу алкоголя. В настоящее время коммунальные службы оборудуют защитные сооружения на въездах в Киев.

Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым.

В Киеве работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и продукты первой необходимости. Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе – нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов.

"Городские власти призывают киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости. Помогать близким, особенно пожилым людям", — говорится в сообщении.

Также 1 марта стало известно, что защитники Украины под Киевом подбили два вертолета оккупантов.

Харьков

Второй по величине город Украины, Харьков, еще 28 февраля подвергшийся массированному обстрелу российской артиллерии, оккупировать продолжают обстреливать и утром 1 марта 0 08.01.

На Майдан Свободы россияне нанесли ужасный ракетный удар. В этот момент на площади Свободы находились люди, ехали автомобили. После сокрушительного взрыва оккупантов все вокруг разлетелось вдребезги.

Глава ОГА Олег Синегубов подтвердил, что утром войска РФ атаковали центральную площадь города и помещение Харьковской военной администрации. Российский оккупант продолжает использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население.

"Наступательные ресурсы врага иссякают. Ему ничего не остается, как коварно использовать воздушное оружие. Победа все равно будет за нами! Слава Украине", — написал Синегубов в Telegram-канале.

В ГСЧС уточнили, что военные РФ попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилмассива. Разрушения получили 4 – 5-этажные жилые дома.

Из-за обстрелов оккупантов спасатели не могут попасть на место бомбардировки и искать из-под обломков людей. В ГСЧС просят харьковчан не покидать укрытий.

В результате нападения РФ, Майдан Свободы в Харькове опустошен; вокруг разбитые окна, разбросанные авто и обломки построек. По данным ГСЧС, в результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется.

Также есть информация, что 1 марта рядом с бомбоубежищем в Харькове тоже прогремел мощный взрыв.

Херсон

Херсон полностью или почти полностью оцеплен российскими войсками, вокруг много российской техники, оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги, чем могут.

Сегодня ночью армейцы РФ обстреляли село Чернобаевки. Местные говорят, что есть поврежденные дома. Проблемы с поставкой продуктов в магазины начались еще 28 марта. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают.

На утро 1 марта в пригороде Херсона близ Антоновского моста очень опасно, потому что россияне обстреливают авто и забирают у людей телефоны.

На мосту близ Каховской ГЭС убито несколько семей снайперами.

"Жители ХБК и Шуменского микрорайона – просьба не выходить на улицу в ближайшее время! Продолжается бой!"— написал первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский.

Донецкая область

По состоянию на утро 1 марта обстрелы российскими оккупантами Мариуполя и Волновахи не прекращаются, продолжаются тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупантами. Эти города находятся под контролем украинских военных.

Запорожская область

В течение двух суток, 27-28 февраля, российские войска применили штурмовую авиацию и атаковали запорожский аэропорт. В разных районах города раздавались сильные взрывы.

Утром 1 марта в области украинская армия продолжает отражать наступление русско-оккупационных войск. Как сообщает глава Запорожской области Александр Старух, войска оккупанта осуществляют перегруппировку и готовятся к продолжению наступления в направлении Мелитополя, Запорожья, Бердянска и Мариуполя.

Ночь на 1 марта в стратегически важном Энергодаре ночь прошла спокойно.

Не объявляли воздушную тревогу ночью (впервые с начала этой войны) и в Запорожье, но власти призывают всегда на изготовку. Город работает в штатном режиме. Укрытия содержатся в надлежащем состоянии.

Впрочем, в Telegram-канале Васильевской общины сообщается, что ночью российские военные наносили удары по пригороду Васильевки. Вчера из-за обстрела сгорели два дома на улице Каховской.

Утром 1 марта в городе были обстреляны. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Относительно Бердянска, там ночь прошла спокойно. В значительной части города нет электричества из-за проблем на больших станциях. В настоящее время специалисты устраняют проблемы.

Бердянский хлебобулочный комбинат работает в штатном режиме. В четырех районах города будут работать точки продаж хлеба.

Есть проблемы с интернет-провайдерами. Доступ к телевышке заблокирован оккупантами.

Городские власти сообщили о невозможности совершения захоронений на кладбище из-за размещения там российских военных.

Сумская область

В Сумской области мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что город живет после обстрела "градами", люди сплачиваются, паники нет, есть "холодная злоба на врага". Накануне утром власти также сообщили хорошие новости — ВСУ уничтожили позиции вражеских "Градов". Полиция вместе с терробороной задержали 9 российских солдат.

Ахтырку днем ранее оккупанты забрасывали вакуумными бомбами. В полдень одна такая попала в нефтебазу, она загорелась.

Утром же с 9 часов в Ахтырке открылись магазины, которые будут работать 2-3 часа и дальше закроются.

"Каждый танк на территории Украины под надзором, и когда Путин сдохнет, всех военных найдут – и очень быстро. Они будут наказаны", – сказал Кузьменко.