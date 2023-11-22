Хронология Революции достоинства: как все начиналось со студенческого Майдана и переросло в жестокое избиение

Украина отмечает 10 годовщину Революции достоинства. С первых дней это был мирный Майдан молодежи за европейские ценности без участия политических сил. Из-за евроинтеграционных лозунгов митинг назвали - Евромайданом. Украинцы тогда показали, что готовы бороться. И Майдан стал движущей силой на пути к полному обновлению государства.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Мацюцкой.

ТСН предлагает вспомнить события ноября 2013 года, когда власть Януковича отказалась от евроинтеграции, что повлекло протесты.

В 2013 году Киев на саммите в Вильнюсе должен подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Для этого уже все готово, документ прошел все государственные институты. До этого события - неделя.

Протест на Майдане

Утро 21 ноября

Региональное большинство в Верховной Раде проваливает все законы по выходу Юлии Тимошенко из тюрьмы. А это - одно из условий на пути к соглашению с ЕС. В тот день европосланцы еще не выражают пессимизм. Но уже после обеда - заявление правительства о приостановлении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В это время тогдашний президент Янукович с был визитом в Австрии.

"Альтернативы европейской интеграции не существует, возможно есть временные сложности", - заявляет Янукович.

Телевизионная служба новостей собирает реакции еврочиновников на изменение курса Украины:

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд видит в решении украинских властей "руку Москвы".

Подлость - именно так украинцы воспринимают эти действия власти и реагируют мгновенно. На Майдане Независимости под сине-желтыми и звездным флагом Евросоюза появляются первые протестующие.

Утром следующего дня тогдашний премьер Азаров в парламенте наглядно показывает разворот Украины в сторону Москвы и "Таможенного союза".

На Майдане площадь от людей хотят зачистить подготовкой к новому году. Но на вечер, возмущенных еще больше. На Майдане - много милиции и начинается первая потасовка.

Пикет на Майдане

В разных городах Украины люди также выходят на площади. Украинцы требуют от властей движения в сторону ЕС.

24 ноября

Сотня тысяч людей - на улицах Киева. Такого массового шествия столица не видела со времен Оранжевой революции. Мирный протест против действий правительства набирает обороты. В Киеве - первые столкновения перед Кабинетом министров.

Несмотря на протесты, правительство уже не скрывает - соглашения не будет. Тогда в разных городах Украины люди выходят на свои Майданы - Донецке, Одессе и других.

Во Львове студенты показали свою силу, несмотря на непогоду, 20 тысяч молодежи вышли в центр города. В Киеве на Европейской площади - снова столкновения. Милицию и "Беркут" выставили против митингующих.

Пикетчик

26 ноября

Этот день - начало больших студенческих протестов. В "могилянке" собирают подписи за вступление Украины в ЕС. Общий многотысячный студенческий митинг начинается в парке Шевченко. Впоследствии студенты приходят на Майдан.

ЕС и дальше говорит - подписание соглашения об ассоциации еще возможно. Накануне саммита многолюдный Майдан требует подписать соглашение об ассоциации.

28 ноября

Янукович приезжает в Вильнюс. Здесь его кортеж ожидают протестующие с символической ручкой. Саммит восточного партнерства - Украина и ЕС не подписывают ни соглашения об ассоциации, ни какого-то промежуточного документа. Янукович продвигает идею трехсторонних переговоров - Украина, ЕС и Россия.

Виктор Янукович

С этим чиновники ЕС категорически не согласны. А хозяйка саммита – тогдашняя президент Литвы фактически обвиняет Януковича в прогибе перед Москвой.

На Майдане в Киеве в то время множество людей. На площади – правоохранители. Атмосфера электризуется. Тогдашний генпрокурор сказал, что милиция никого разгонять не будет. На Майдане остается группа студентов.

30 ноября

В ночь на 30 ноября с невиданной жестокостью и коварством "Беркут" бьет людей на Майдане.

Людей били на земле, выискивали и догоняли по улочкам Киева. Раненные и напуганы — они нашли убежище в Михайловском монастыре. Там молодежь смогла забаррикадироваться от милиции.

Противостояние на Майдане

В тот субботний день на Михайловской площади люди начали самоорганизовываться.

"Побили наших детей", – так тогда говорил каждый украинец.

1 декабря украинцы сменили свою страну. Марш миллионов в столице весь центр – в людях. Они ехали отовсюду, чтобы отстоять свое достоинство.