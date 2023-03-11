Хрупкая одесситка бросилась вдогонку грабителям и смогла задержать обоих: патрульные шокированы

Злоумышленнику, у которого это не первое преступление, за кражу во время военного положения грозит до 8 лет лишения свободы, приспешница отделалась админштрафом.

В Одессе женщина догнала и задержала мужчину, который своровал телефон у пенсионера. Преступление произошло на глазах Анны Гричановской, которая мгновенно среагировала и бросилась вдогонку. Хорошая физическая подготовка помогла ей справиться с мужчиной, гораздо больше ее ростом. Прибывшая по вызову полиция была изрядно удивлена, говорится в ТСН.

Все произошло за считанные минуты, рассказывает Анна. Она как раз гуляла с подругой в парке, как вдруг услышала крики. На помощь звал пожилой мужчина, у которого незнакомец вырвал телефон. "Мы с подружкой посмотрели друг на друга, нужно помогать не было времени для того, чтобы думать", — говорит она.

Анна помчалась за бегущем к рынку вору. Женщина догнала обидчика и сбила его с ног. Сворованный телефон он уже передал приспешнице. Анна оставила задержанного на прохожих, а сама — среди торговых рядов бросилась догонять женщину. “Страха не было? На тот момент не было, а потом, когда уже думала об этом, много мне, кто начал рассказывать ситуации, что вор мог быть с ножом и все что угодно, но на тот момент, я об этом не думала”, – убеждает Анна.

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Все удалось и дальше она одной рукой держала вора, а другой — вызвала копов. Патрульные прибыли на место через минуты и были изумлены, что преступники уже задержаны. “Гражданское лицо проявило свою общественную позицию и правовое сознание на самом деле, что в Одессе очень редко случается. Все-таки война внесла свои коррективы и общество меняется в лучшую сторону”, — убежден начальник Управления патрульной полиции Дмитрий Хмарук.

Злоумышленнику, у которого это не первое преступление, за кражу во время военного положения грозит до 8 лет лишения свободы, приспешница отделалась админштрафом. Саму же Анну за храбрость и неравнодушие копы наградили.

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