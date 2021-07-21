Художественный детектив: коллекционер утверждает, что купил на аукционе картину Шевченко

А вот среди специалистов идут споры.

Художественный детектив — киевский коллекционер утверждает, что купил на аукционе "Сотбис" акварельную картину кисти Тараса Шевченко. Он говорит, что это давно потеряна работа из незавершенного альбома "Виды Киева". Часть ученых его поддерживает и считает, что доказательств достаточно, чтобы признать, что работа нарисована Кобзарем. Другая — категорически эту вероятность отрицают.

Наш Дмитрий Святненко взялся исследовать эту тему и настаивает — здесь пахнет не краской, а большими деньгами. Об этом говорится 21 июля в сюжете ТСН.19:30.

Антикварный салон Федора Зернецкого расположен в самом центре Киева. Он встречает журналистов в кабинете и заводит в сокровенную комнату через шкаф.

Здесь хранится жемчужина его коллекции. Акварель с изображением Михайловского Златоверхого собора. Коллекционер уверен, что эта картина написана Тарасом Шевченко.

Говорит, приобрел ее на аукционе "Сотбис" в Лондоне. Стартовая цена — четыре тысячи фунтов. Только картина попала в Киев, начались экспертизы. Физико-химический анализ показал, что картину действительно нарисовано в сороковые годы позапрошлого века.

Новости Украины: столичный коллекционер утверждает, что купил на аукционе акварельную картину Шевченко

А вот среди специалистов идут споры. Во время, когда она была создана, Тарас Шевченко вместе с товарищем Михаилом Сажиным жили в одной киевской квартире и периодически дорабатывали картины друг друга. Когда Шевченко арестовали, Сажин, чтобы спасти общий с Тарасом труд, некоторые рисунки подписал своим именем. Так рисунок чьего авторства купил коолекционер?

В поисках ответа открываем еще советский справочник. Здесь собрано много работ Сажина, которые сейчас уже считаются Шевченко. Вот и наш Михайловский собор. Похожий, но отличается количеством людей. Указано, что оригинал утерян.

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Наряду изображение Софии Киевской. Сейчас эта работа хранится в фондах заповедника. Кому принадлежит, спорят последние десятилетия. Одни видят манеру Шевченко, другие — автограф Сажина.

Марине Юр, исследовательницы художественного наследия Кобзаря, в новообретенном полотне не хватает шевченковской детализации. Дмитрий Степовик наоборот, говорит, что ему хватило и цветов и деталей.

В национальном музее Шевченко, где хранится большая часть его художественного наследия, также нет окончательного ответа. Хранительница фондов музея, госпожа Юлия Шиленко предполагает, что произведение действительно Кобзаря.

Директор Дмитрий Стус все же настаивает, что необходима всесторонняя экспертиза. А уже потом можно говорить о конкретике.

А пока споры продолжаются, коллекционер подсчитывает прибыль. Если автор картины — Шевченко, ее стоимость может вырасти в разы.

В карьере Федора уже были работы Шевченко. Несколько лет назад его аукционный дом продал киевскому коллекционеру открытку с изображением казачков в шароварах за сто десять тысяч долларов.

Напомним, что киевском музея Ханенко шведский профессор подарил уникальную картину XVIII века.

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