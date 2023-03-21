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Художник-мститель: в Киеве неизвестный рисует половые органы на авто, которые неправильно припарковали (видео)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2108
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Художник-мститель: в Киеве неизвестный рисует половые органы на авто, которые неправильно припарковали (видео)

Фото: pixabay.com

Пострадавшие автовладельцы в полицию пока не обращались.

В Киеве неизвестный художник разрисовал автомобили, припаркованные с нарушениями в спальном районе Киева.

Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

Владельцы автомобилей пришли утром в свои автомобили, а неизвестный мститель рарисовал розовой краской номерные знаки и окна автомобилей.

Как видно из видео, художник-мститель нарисовал на одном из автомобилей дорожный знак "парковка запрещена", а на других машинах — мужской половой орган.

Владельцы обещали обратиться в полиции, чтобы наказать "художника", но этого пока не сделали.

Ночью во дворе микрорайона "Позняки" бойцы против неправильной парковки взяли дело в свои руки и раскрасили автомобили. Эти методы борьбы с нарушениями ПДД могут вызвать споры среди общественности. Поэтому вопрос: поддерживаете ли вы такие методы борьбы?

Опубликовано Киев Автомобильный понедельник, 20 марта 2023 г.

"В полицию никто из автовладельцев не обращался с подобными заявлениями и жалобами", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, недавно под Киевом прямо посреди улицы сгорел автомобиль.

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Дата публикации
Просмотры
2108
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