Художник в картинах предрек затопление крейсера "Москва" и взрыв на Крымском мосту: теперь пишет освобождение Крыма

Пылающий крейсер "Москва" рядом с островом Змеиный и пораженный ракетой Крымский мост, - художник из Днепра Сергей Бурбело создает сюжеты в своих картинах, которые через некоторое время сбываются, говорится в ТСН.

Как оранжевое пламя охватывает черный русский корабль, отходящий от острова Змеиный Сергей Бурбело написал в марте 22 года. “История, что вот ребята на этом маленьком острове вокруг просто море, им никто помочь не может. Я его поджег. Друзья, когда приходили, говорили, что ты придумываешь, такого же не было. Через три недели он уже затонул”, – говорит художник.

Эмоций после этого было так много, что сразу же начал работать над новыми картинами-мечтами. Так появились работы — контрнаступление и Крымский мост, и они тоже воплотились в жизнь. "Так по композиции решил закрутить этот дым, ну и почти угадал место попадания, как видите. Немного есть архитектурное образование, поэтому я понимал, как оно будет там складываться и падать”, — добавляет Сергей.

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Небольшой клочок полотна прямо над мостом, художник не зарисовывал, и теперь объясняет белое пятно так. "Похожа на ракету. Это просто часть, это белый холст, который просто не окрашивался, сколько бы я слоев краски не накладывал”, — убеждает художник.

Любимая тема Сергея — освобождение Крыма и мечтаемая картина — "бавовна" в Севастопольской бухте. “Возвращаясь к крымской теме, там изображена тоже достопримечательность — это византийская крепость Х или XI века, на которую ка**и сразу свои “флажки” эти навешали. Те “флажки”, вот они уже внизу валяются”, — показывает на картине Сергей.

Все картины Сергей Бурбело планирует продать на благотворительных аукционах, а деньги, заработанные искусством, тратит на поддержку военных. Собирает донаты и разыгрывает работу среди участников. Пока нарисованные картины находят новых хозяев, в мастерской художник работает над визуализацией еще одной победы ВСУ. "Есть там действительно одна такая военная база в Крыму в Бахчисарайском районе, и сейчас мы попробуем с вами ее... будете свидетелями исторического момента", — говорит Сергей, когда начинает писать.

Сергей изображает русскую военную базу и много пламени. Потому что, убежден художник, в украинском Крыму не должно остаться и следа от россиян.

Картины, которые воплотились в жизнь, Сергей обозначает рядом на стене. Последняя – это та, где пылает российская база на полуострове. Теперь, признается художник, уже размышляет над сюжетом картины, знаменующую победу Украины.

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