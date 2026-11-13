Пшеница / © Unsplash

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Мир без украинского продовольствия, а Украина— без валютной выручки. С конца июля из-за российских обстрелов порты Одесской области не работают, и зерно по морю не вывозится. Внутри страны оно дешевеет, что сказывается на доходах аграриев.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Убыточные цены и заполненные ангары в Киевской области

Фермер Евгений Канарейкин встречает нас в одном из ангаров в Киевской области. Здесь хранятся с одной стороны — огромная куча пшеницы, с другой — урожай подсолнечника. Обычно в это время года эти запасы уже должны были бы быть меньше.

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Евгений Канарейкин, фермер: «Сейчас у нас себестоимость этой пшеницы составляет 5500 за тонну. Мы начали продавать по 6 тысяч. Еще как-то сходило. Ну, если сейчас 4 тысячи — это прямой убыток, так пусть она лучше полежит».

Цены на зерно в Украине обвалились из-за войны. С конца июля 2026 года все три порта Одесской области не работают из-за постоянных российских обстрелов. Экспорт сократился более чем вдвое, а избыток зерна привел к снижению цен.

Евгений Канарейкин: «В этом году мы собрали 600 тонн, сейчас на складе 400. То есть мы продали только треть, только для того, чтобы на счете были оборотные средства».

Экспорт сократился вдвое: худшая ситуация за всю историю независимости

До начала полномасштабной войны Украина ежегодно после сбора урожая по состоянию на ноябрь экспортировала в среднем 10 миллионов тонн пшеницы. Даже после 2022 года нам удавалось к этой дате продавать за границу шесть миллионов тонн зерна. В этом году этот показатель — вдвое меньше.

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Денис Марчук: «Если мы будем отгружать такими темпами, как сегодня, то в следующий сезон мы войдем с переходными остатками в размере около 35–40 миллионов тонн зерновых».

Когда морские пути стали недоступными, Украина переориентировалась на железнодорожное и автомобильное сообщение. Это занимает больше времени и обходится дороже. При этом пропускная способность уже достигла предела. Инфраструктура соседей Украины также не рассчитана на такие объемы.

Денис Марчук: «Этосамая тяжелая ситуация даже за весь период войны — фактически самая тяжелая ситуация за весь период независимости Украины».

От падения экспорта страдает прежде всего государственный бюджет, ведь это жизненно необходимые валютные поступления. В 2022 году уже удалось договориться о зерновом коридоре в Чёрном море. Он просуществовал год. Сейчас нет никаких прогнозов, когда порты Одесской области возобновят работу.

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Тарас Высоцкий: «Есть ряд стран и регионов, которые в значительной степени зависят от поставок пшеницы из Черноморского региона, в частности из Украины. Соответственно, было несколько инициатив от международных партнеров — опять же от Турции, Египта, Индии — с целью урегулирования вопросов безопасности черноморской торговли, в частности аграрной продукции. На сегодняшний день все эти инициативы остались без ответа, без реакции со стороны страны-агрессора».

Евгений Канарейкин, фермер: «Какая-то перспектива есть. И я не думаю, что это затянется надолго, потому что даже те самые орки — они заинтересованы в том, чтобы Черное море заработало. Недаром наш президент вот только что был у Эрдогана, они подробно обсудили, как же сделать, чтобы Чёрное море всё-таки заработало».

Ставка на масличные культуры и упадет ли цена на хлеб

Евгений Канарейкин раскрывает нам секреты бизнеса. Например, сейчас его фирма в основном продает масличные культуры — подсолнечник, рапс. Ведь они меньше всего потеряли в цене. А планы предпринимателя на следующий год мы можем увидеть уже даже наглядно.

Евгений Канарейкин: «Видите , я сорвал растение, и оно оказалось без корней, корень остался в земле — это уже плюс, то есть корневая система достаточно развита, то есть она уже начала работать».

Это господин Евгений радуется маленьким росткам озимой пшеницы. Она даст урожай в следующем году. И несмотря на неопределенную ситуацию с урожаем этого года, у агрария есть амбициозные планы. Его компания засеяла на 50 гектаров больше — и рапса, и пшеницы.

Евгений Канарейкин: «Знаете , я уже фермер с большим опытом, в этой сфере работаю 30 лет: что бы ни происходило в мире — цены, задержки в портах — а выйдешь на улицу — всё нормально, жизнь продолжается».

А вот ожидать, что из-за дешевого зерна упадет цена на хлеб, не стоит, говорят специалисты. Ведь другие составляющие стоимости буханки хлеба — прежде всего цена на топливо — нивелируют снижение цен на пшеницу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПУТИН ОТКЛОНИЛ МИРНЫЙ ПЛАН! 65 МИЛЛИОНОВ за генерала СБУ! Освобождено 800 км² | ТСН 17:00 13 ноября

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