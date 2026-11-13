ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
88
Время на прочтение
4 мин

Худшая ситуация в истории Украины: из-за обстрелов портов Одесской области экспорт зерна сократился вдвое — что будет с ценами на хлеб

Из-за обстрелов портов Одесской области экспорт зерна сократился вдвое, а фермеры вынуждены продавать пшеницу себе в убыток.

Автор публикации
Дмитрий Фурдак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пшеница

Пшеница / © Unsplash

Мир без украинского продовольствия, а Украина— без валютной выручки. С конца июля из-за российских обстрелов порты Одесской области не работают, и зерно по морю не вывозится. Внутри страны оно дешевеет, что сказывается на доходах аграриев.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Убыточные цены и заполненные ангары в Киевской области

Фермер Евгений Канарейкин встречает нас в одном из ангаров в Киевской области. Здесь хранятся с одной стороны — огромная куча пшеницы, с другой — урожай подсолнечника. Обычно в это время года эти запасы уже должны были бы быть меньше.

Евгений Канарейкин, фермер: «Сейчас у нас себестоимость этой пшеницы составляет 5500 за тонну. Мы начали продавать по 6 тысяч. Еще как-то сходило. Ну, если сейчас 4 тысячи — это прямой убыток, так пусть она лучше полежит».

Цены на зерно в Украине обвалились из-за войны. С конца июля 2026 года все три порта Одесской области не работают из-за постоянных российских обстрелов. Экспорт сократился более чем вдвое, а избыток зерна привел к снижению цен.

Евгений Канарейкин: «В этом году мы собрали 600 тонн, сейчас на складе 400. То есть мы продали только треть, только для того, чтобы на счете были оборотные средства».

Экспорт сократился вдвое: худшая ситуация за всю историю независимости

До начала полномасштабной войны Украина ежегодно после сбора урожая по состоянию на ноябрь экспортировала в среднем 10 миллионов тонн пшеницы. Даже после 2022 года нам удавалось к этой дате продавать за границу шесть миллионов тонн зерна. В этом году этот показатель — вдвое меньше.

Денис Марчук: «Если мы будем отгружать такими темпами, как сегодня, то в следующий сезон мы войдем с переходными остатками в размере около 35–40 миллионов тонн зерновых».

Когда морские пути стали недоступными, Украина переориентировалась на железнодорожное и автомобильное сообщение. Это занимает больше времени и обходится дороже. При этом пропускная способность уже достигла предела. Инфраструктура соседей Украины также не рассчитана на такие объемы.

Денис Марчук: «Этосамая тяжелая ситуация даже за весь период войны — фактически самая тяжелая ситуация за весь период независимости Украины».

От падения экспорта страдает прежде всего государственный бюджет, ведь это жизненно необходимые валютные поступления. В 2022 году уже удалось договориться о зерновом коридоре в Чёрном море. Он просуществовал год. Сейчас нет никаких прогнозов, когда порты Одесской области возобновят работу.

Тарас Высоцкий: «Есть ряд стран и регионов, которые в значительной степени зависят от поставок пшеницы из Черноморского региона, в частности из Украины. Соответственно, было несколько инициатив от международных партнеров — опять же от Турции, Египта, Индии — с целью урегулирования вопросов безопасности черноморской торговли, в частности аграрной продукции. На сегодняшний день все эти инициативы остались без ответа, без реакции со стороны страны-агрессора».

Евгений Канарейкин, фермер: «Какая-то перспектива есть. И я не думаю, что это затянется надолго, потому что даже те самые орки — они заинтересованы в том, чтобы Черное море заработало. Недаром наш президент вот только что был у Эрдогана, они подробно обсудили, как же сделать, чтобы Чёрное море всё-таки заработало».

Ставка на масличные культуры и упадет ли цена на хлеб

Евгений Канарейкин раскрывает нам секреты бизнеса. Например, сейчас его фирма в основном продает масличные культуры — подсолнечник, рапс. Ведь они меньше всего потеряли в цене. А планы предпринимателя на следующий год мы можем увидеть уже даже наглядно.

Евгений Канарейкин: «Видите , я сорвал растение, и оно оказалось без корней, корень остался в земле — это уже плюс, то есть корневая система достаточно развита, то есть она уже начала работать».

Это господин Евгений радуется маленьким росткам озимой пшеницы. Она даст урожай в следующем году. И несмотря на неопределенную ситуацию с урожаем этого года, у агрария есть амбициозные планы. Его компания засеяла на 50 гектаров больше — и рапса, и пшеницы.

Евгений Канарейкин: «Знаете , я уже фермер с большим опытом, в этой сфере работаю 30 лет: что бы ни происходило в мире — цены, задержки в портах — а выйдешь на улицу — всё нормально, жизнь продолжается».

А вот ожидать, что из-за дешевого зерна упадет цена на хлеб, не стоит, говорят специалисты. Ведь другие составляющие стоимости буханки хлеба — прежде всего цена на топливо — нивелируют снижение цен на пшеницу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПУТИН ОТКЛОНИЛ МИРНЫЙ ПЛАН! 65 МИЛЛИОНОВ за генерала СБУ! Освобождено 800 км² | ТСН 17:00 13 ноября

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie