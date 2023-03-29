"Худших подлецов нет": жители прифронтовых сел рассказывают о сотнях прилетов от россиян всего за несколько часов

Жителей на окраине Гуляйполя уже нет, потому что и хат не осталось.

Разрушены, сожжены и опустевшие — таковы сейчас прифронтовые населенные пункты Южного фронта в Запорожье. Случается, что от крайних улиц до линии окопов несколько сотен метров, поэтому россияне обильно засыпают эти города и поселки всеми имеющимися типами снарядов, говорится в ТСН.

Южные окрестности Гуляйполя поражают скелетами сожженных домов и совершенно пустыми улицами. Россияне своей артиллерией пытаются выдавить любую жизнь из этого места, но здесь продолжают жить люди. Новость, что сюда приехали волонтеры, разлетается в считанные минуты, местные выходят из укрытий за гуманитаркой. Пока люди ждут продуктовых наборов, рассказывают, что оккупанты в последнее время несколько притихли.

Понимают, что стоять на улице, да еще такой толпой, опасно, поэтому приезд волонтеров чуть ли не единственный повод хотя бы на несколько минут соседям поделиться новостями и выводами об оккупантах. "Худших подлецов нет, людей нет, как они, как москали прокляты — худшая нация", — говорят люди.

К вооруженным представителям орды отсюда рукой подать. “Два километра к линии фронта, там, где мы были еще ближе, один километр. То есть – фактически передовая”, — говорит волонтер "Маркус".

Соседний Орехов немного дальше от фронта, но разбитого и сожженного здесь не меньше. “Бывает, что сейчас не стреляют, а через минутку могут стрелять, а бывало такое, что по 300 прилетов за два часа. Ночью начинают стрелять, сил нет”, – рассказывают местные.

Накануне рашисты проводили свой арттерор Орехова под самое утро. "Едва свет начали бить и бьют и бьют, выйдешь на огород и боишься, что как гахнет — все и бабы нет", — говорит местная жительница.

Чтобы уберечься от хаотических обстрелов оккупантов, часть местных живет в подвалах. В одном из таких оборудовали кровати для 12 человек и коробочку для одной кошки с котьонком. Сюда волонтеры доставляют гуманитарку адресно. “Когда мы приезжаем, нам нужно где-то 3 минуты “обработать” человека, записать данные и все остальное, а они хотят с нами поговорить, потому что новые люди, надо пообщаться, что там нового, например, и так далее. Им всегда интересно, что там происходит”, – рассказывают волонтеры.

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