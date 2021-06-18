Хуже, чем 13 лет назад: экс-советник Путина заявил о рисках для Украины из-за позиции Байдена

Комментируя саммит президентов РФ и США, Илларионов отметил, что Байден не поддерживает предоставление Украине ПДЧ для вступления в НАТО.

Позиция, которую президент США Джо Байден занял во время саммита с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве является "серьезным повышением рисков для Украины".

Об этом бывший советник российского лидера Андрей Илларионов заявил 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Также читайте Экс-советник Путина заявил о "слабости" Байдена и дал советы Украине Политик отметил, что во время переговоров американский глава затронул тему Минских договоренностей, "не сказав ни слова ни о членстве Украины в НАТО, ни о предоставлении ПДЧ".

"Хочу обратить внимание, что на пресс-конференции Байден повторил слово в слово позицию, которая за полчаса до него была произнесена Путиным по Украине и выполнению Минских договоренностей", — отметил он.

Илларионов напомнил, что "путинская интерпретация" традиционно предусматривает "амнистию боевиков, легализацию силовиков в псевдореспубликах, проведение выборов без контроля украинской властью, попытку "влить" эти самые псевдореспублики в политическое тело Украины, и только после этого — совместное патрулирование международно признанной украинско-российской границы — совместно боевиками и украинскими ВС".

"Это старая традиционная попытка Путина установить контроль над всей Украиной через эти псевдореспублики, — добавил экс-советник лидера Кремля. — Одно дело, когда это регулярно повторяет Путин. Но теперь к нему присоединился господин Байден".

Политик отметил, что для защиты суверенитета и территориальной целостности Украине необходима евроатлантическая интеграция с "членством в НАТО в перспективе и с предоставлением ПДЧ сейчас". Он также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте обсуждалось предоставления ПДЧ Украине и Грузии.

"Тогда у президентов стран (Саакашвили и Ющенко), которые присутствовали на саммите, была возможность донести свою позицию до руководителей Альянса. Сегодня, 13 лет спустя, на саммит НАТО в Брюсселе Зеленский не был приглашен. У Зеленского сегодня нет возможности связаться с президентом США в любое время дня и ночи", — продолжил Илларионов.

Также читайте Какой основной месседж Путина на встрече с Байденом: Климкин прокомментировал саммит в Женеве

По его словам, 13 лет назад "президент Буш поддерживал и вступление и предоставление ПДЧ и Грузии, и Украины. Сегодня президент Байден не поддерживает этого".

"Сегодня у нас получилось в большей степени повторение того, что было 13 лет назад — то есть саммит НАТО не дает ПДЧ ни Грузии, ни Украине, но позиция Украины сегодня намного хуже, чем та позиция, которая была у Грузии 13 лет назад", — подытожил бывший советник Путина.

Илларионов также заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин во время саммита в Женеве на собственном опыте "убедился, насколько слабым является нынешний президент США" Джо Байден.

Советник Путина подытожил основные моменты украинского вопроса в контексте встречи "Байден-Путин"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку