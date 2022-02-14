"Хуже, чем Скабеева": Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении "откровенных фейков"

Арахамия считает, что волна истерики из-за угрозы предполагаемого вторжения России исчезнет через две-три недели.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что через две-три недели паника из-за угрозы вероятного вторжения России исчезнет и тогда нужно сделать ретроспективный анализ, почему известные мировые СМИ активно распространяли фейки.

Об этом Арахамия рассказал 14 февраля в прямом эфире совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твой вечер".

"Я думаю, когда через две-три недели фаза (паники — Ред.) исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — сказал нардеп.

Арахамия считает, что сейчас "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности", и Украина является лучшей площадкой, чтобы сделать сначала "зраду, а затем "перемогу".