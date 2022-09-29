Хуже Северной Кореи: эксперт спрогнозировал судьбу России после применения ядерного оружия

В случае применения Россией тактического ядерного оружия против гражданской инфраструктуры и объектов, эта страна окажется даже в худшей ситуации, чем КНДР.

В частности, после ядерного удара Россия не будет иметь никакого права в Совбезе ООН.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Использование тактического ядерного оружия против гражданской инфраструктуры и гражданских объектов – это де-факто делает Россию вообще уже не только страной-изгнанником. Это будет страна, которая не будет иметь никакого права даже в Совбезе ООН", – сказал эксперт.

"Ее очень часто сравнивают с Северной Кореей. Нет, это будет даже не Северная Корея, это будет гораздо хуже", – отметил Коваленко.

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Накануне в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина, однако пока не видят "ничего, что заставило бы нас корректировать нашу позицию сейчас".

По оценкам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, если Россия применит ядерное оружие, этому государству придет конец.

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