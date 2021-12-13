Хвастался, что любит "погасать": что известно о 16-летнем парне, который в Луцке влетел в толпу людей

Хвастался, что любит "погасать": что известно о 16-летнем парне, который в Луцке влетел в толпу людей

Парню грозит до 8 лет лишения свободы.

В Луцке задержали въехавшего в толпу людей 16-летнего водителя. По данным прокуратуры, ему уже сообщили о подозрении.

Об этом 13 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В жутком ДТП пострадало 6 человек. 39-летняя женщина сейчас в тяжелом состоянии, она находится в реанимации после операции. В настоящее время в больнице не дают прогнозов, будет ли жить потерпевшая. Также в аварии пострадал 5-летний сын женщины. У мальчика сотрясение мозга и ушиб головы. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет. Еще четырех женщин, пострадавших в ДТП, уже отпустили домой.

16-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля, пытался скрыться с места аварии, однако его задержали.

В Луцке задержали 16-летнего водителя, что въехал в толпу людей

О малолетнем водителе известно, что до сих пор у него не было проблем с законом. Отец подозреваемого умер и его воспитывает отчим. Он на работе за границей.

Семья не стояла на учете в соцслужбах. По словам соседей, они ни разу не видели, чтобы парень садился за руль.

В училище, где учится 16-летний парень и его несовершеннолетние пассажиры, говорят, что они поражены произошедшим.

"Они уравновешены, они адекватны, исполнительские, дисциплинированы. Это могут подтвердить все преподаватели", – говорит директор училища Владимир Романюк.

Однако одногруппники парня рассказали, что слышали, что 16-летний парень любит покататься на автомобиле.

"Он рассказывал, что любит порой "погасать". Но я никогда его не видел за рулем", — говорит одногруппник подозреваемого.

Задержанный в СИЗО. Предварительно известно, что на момент совершения аварии он был трезв. Завтра парню будут выбирать меру пресечения. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. В Волынской прокуратуре добавили, что 16-летнему парню уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним:

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