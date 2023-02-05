Хвастался миной, которую месяц прятал дома: подробности подрыва 8 детей на Харьковщине

Спасатели еще раз призывают украинцев не подвергать себя опасности и не касаться неизвестных находок, отдельно предупредить об этом детей.

В Изюме 14-летний парень решил похвастаться перед друзьями опасной находкой, которую луна хранила дома. Мину-лепесток вынул из кармана, не удержал и внезапно уронил. В результате взрыва восемь подростков попали в больницу, говорится в ТСН.

На автобусной остановке в Изюме до сих пор следует от взрыва. В эпицентре разрыва российской мины-лепестки оказались восемь подростков. “Подросток 14 лет около месяца назад в одном из сел Изюмского района нашел так называемую мину-лепесток. Решил показать ее друзьям. Случайно мина выпала из рук и сдетонировала», – рассказывают в полиции.

Как оказалось, противопехотную мину 14-летний Володя хранил у себя дома целый месяц. Нашел ее в селе Сулиговка – туда семья убегала от обстрелов из Изюма. О находке родителям не сказал и спрятал ее. “Эта семья не состояла на учете у нас в службе по делам детей. Родители действительно прилагают усилия к воспитанию своих детишек. В семье еще есть двойняшки. И родители просто потрясены такой ситуацией. Здесь заминированных территорий очень много. Нельзя даже определить, где здесь безопасные места», – говорит заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

В больнице с ранениями оказались трое парней и пятеро девушек — им от 14 до 17 лет. Угрозы их жизни нет и это чудо, говорят врачи, ранения легкие. Но у одной девушки еще и серьезная психологическая травма. “Дети получили множественные минно-взрывные разной локализации. Большинство травм носили обломочный характер. Все обломки были удалены. В основном конечности верхние и нижние. Но были обломочные поражения и лица”, – рассказывают медики.

Лепестками усеяны едва ли не все освобожденные территории Харьковщины. Когда россияне убегали, дистанционно миновали территории. Запускали их с установок «Град», или же разбрасывали с вертолетов. Поэтому определить, где лежит взрывная находка без специальных приборов, очень тяжело, говорят специалисты. Такие мины незаметны на дороге, а тем более на лужайке. Они в большинстве своем имеют цвет масла, или же зеленый. “Боеприпас предназначен для того, чтобы нанести вред живой силе. В случае, когда человек уходит, наступает на него, идет отрыв пятки, носка. Там есть металлический элемент, который может куда-то лететь, непонятно, в каком направлении», – объясняют саперы.

Спасатели еще раз призывают украинцев не подвергать себя опасности и не касаться неизвестных находок, отдельно предупредить об этом детей. Если увидели подозрительный предмет – сразу звонить по телефону на 101.

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