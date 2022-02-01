Хватали за шею ради фото: Сеть взбудоражила видео с Ровенщины, где неизвестные делали селфи с лебедем

Орнитологи объяснили, почему такие действия опасны и для птиц, и для людей.

Видео, как мужчины держат лебедя за горло, чтобы сфотографироваться, обнародовали в Сети. Все происходило у водохранилища Хмельницкой АЭС, куда пернатые слетаются на зимовку из разных уголков мира.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Видео, где птицы хватают за горло и держат, чтобы не вырвался, а тот пытается хотя бы лапами отпихнуться – вызвало шквал возмущения. А происходило все у водоема Хмельницкой атомки, которая стала своеобразной туристической изюминкой. Сюда на зимовку ежегодно слетаются десятки видов пернатых. Ученые замечали здесь птиц из Латвии, Венгрии, Франции.

«Кормовая база достаточная, и теплая вода, чтобы пережить зиму очень важно, чтобы они не замерзли и не умерли от голода», — объясняет руководитель отдела охраны окружающей среды Хмельницкой АЭС Александр Левицкий.

Но вместо того, чтобы безопасно пережить морозы, птицы нередко оказываются в опасности, возмущаются на атомке.

«Ловят за шею и это может травмировать, а максимум – вообще может погибнуть. Это не нормально», – говорит местный орнитолог.

У водохранилища Хмельницкой АЭС мужчины сделали селфи с лебедями

Орнитолог Виктор уже 15 лет наблюдает за птицами, в том числе и здесь. Признается, ему с коллегами тоже иногда приходится брать в руки лебедей, однако этому они специально учились. Касаются их осторожно, чтобы пернатым было меньше стресса. А нужно это – для науки. Лебедей кольцируют, чтобы изучить их миграцию и популяцию. А после встречи любителей фото птица может скоро погибнуть в дикой природе. «Может крыло повредить, вывернуть его, даже поломать. Там же у птички трубчатая кость, она очень слабенькая», – говорит орнитолог.

А потом, объясняет ученый, под угрозой оказывается потомство. Ведь лебеди образуют пару раз, а не ежегодно. Да и для человека трогать лебедя – опасно. «Он может ударить человека и перебить кость руки. Это столь сильный удар», — добавляет Виктор.

Но, похоже, на этот раз лебедь был беззащитным перед человеком, говорят орнитологи, посмотрев это видео. В настоящее время в соцсетях устанавливают имена героев ролика. Проводит проверку и полиция.

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