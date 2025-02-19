Хватит ли у государства денег на выплаты миллионов контрактникам: у Зеленского ответили

Для привлечения молодежи в ряды ВСУ им предлагают новый контракт.

Экс-комбриг 93 ОМБр ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса ответил, хватит ли у государства денег на выплаты миллионов контрактникам 18-24 лет.

В эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он рассказал, что когда стоит вопрос существования государства как такового, вопрос ресурсов не должен стоять в первую очередь.

“Это критический вопрос обороноспособности государства. И я считаю, здесь компромиссов быть не может", – говорит Павел Палиса.

По его словам, новые контракты – не попытка выполнить требования западных партнеров Украины относительно снижения мобилизационного возраста.

“Позиция президента по снижению мобилизационного возраста всем известна – он этого не поддерживает. Этот контракт – это возможность дать альтернативу", – рассказал заместитель руководителя ОП.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ С 18 ТАКИ НАЧАЛАСЬ?! Почему не всем заплатят по миллиону? Новые КОНТРАКТЫ ВСУ | ПАЛИСА

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