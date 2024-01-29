Хватит ли Украине снарядов останавливать Россию: эксперт назвал угрозы

В Украине уже больше месяца на разных уровнях заявляют о дефиците боеприпасов на фронте, в том числе – и снарядов.

Какова эта ситуация сейчас, является ли эта нехватка критической и не позволит ли врагу продвигаться дальше по территории Украины – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда мы говорим "снаряд", то это не совсем корректно. Артиллерия преимущественно использует выстрелы. Это средство поражения, которое, кроме всего прочего, имеет пороховой заряд. Это касается и танковых выстрелов. Действительно, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда вынуждены достаточно серьезно экономить. Эта экономия является следствием того, что наши партнеры, например, США, недопоставляют нам необходимого количества боеприпасов, чтобы держать паритет с россиянами. Хотя и до того у нас не было особого паритета. Мы имеем проблематику с боеприпасами", — говорит Александр Коваленко. .

К этому добавляет следующее: "Европа сначала заявляла, что не может изготовить для нас миллион боеприпасов, потом сказала, что способна. Все эти моменты влияют на возможности наших войск реагировать на угрозу во время штурмов россиян. Экономия – это не просто экономия, потому что не хватает. Экономия – это и то, что мы должны рассчитывать на то, что через некоторое время, возможно, нам эти снаряды и эти выстрелы понадобятся на других направлениях, мы должны не только отправлять на передовую, но и формировать резерв. Именно из-за этого и возникает соответствующий дефицит".

Кроме этого, эксперт рассказал о соотношении выстрелов на фронте: "К сожалению, по состоянию на сегодняшний день у нас достаточно жесткая экономия. Наши партнеры продолжают поставки, но оно недостаточно для того, чтобы выйти на какой-то паритет с россиянами. У нас соотношение использованных выстрелов в сутки 1 к 5, 1 к 6, иногда – 1 к 7, 1 к 8 ”.

Европа наращивает производство

В Европе наращивается производство боеприпасов, в том числе и для Украины.

"Они значительно увеличили производство, но оно имеет несколько категорий. Одна из них – это компенсация того, что они уже отправили для Украины. Некоторую часть они производят для компенсации. Второй момент – у них есть экспортные заказы от других стран. Европейские партнеры имеют техническую и технологическую возможность увеличения производства боеприпасов. Но все это увеличение имеет несколько факторов. Во-первых – временный фактор, время. Второе – выполнение экспортных заказов, а затем уже – для нужд Украины", – говорит Александр Коваленко.

Дефицит пока критический

" Дефицит боеприпасов критический. В этом я не могу никого никак успокоить. У нас действительно критически нехватает боеприпасов для артиллерии. Мы пытаемся выходить из этой ситуации ", — оценивает ситуацию Александр Коваленко.

И добавляет: "Дроны – это один из таких элементов, которые помогают нам в этом вопросе решать те или иные боевые задачи. .Дроны – это элемент воздействия на врага в ближнем радиусе действия. Может ли дрон быть эффективным в глубину на 40 км от линии боестолкновения? Нет, кроме дорогого, имеющего боевую часть до 150 кг взрывчатого вещества. На самом деле полной замены функционала артиллерии дроны не могут обеспечить. У них совсем другой функционал. Дроны могут компенсировать недостаток артиллерийских боеприпасов, но заменить – нет".

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC сообщил о том, чем можно компенсировать нехватку снарядов в ВСУ.

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