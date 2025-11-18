По версии раненого ветерана, конфликт с соседями возник из-за стука костылем по полу / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности скандального случая избиения ветерана и его супруги в Винниках Львовской области. Напомним, недавно в соцсетях ветеран «Азова» с позывным «Бес» обнародовал видео конфликта с соседями, которые, по его словам, проживают этажом ниже.

Как рассказал в своем сообщении этот ветеран, претензии к нему возникли после того, как он заселился в квартиру и из-за ряда травм, полученных на войне, пользуется костылем и якобы «мешает» определенным стуком костыля по полу.

Следствием конфликта, по словам ветерана, стало то, что 16-летний подросток-сосед избил его же костылем и нанес ему и жене телесные повреждения, из-за которых пришлось обращаться за медицинской помощью.

Реклама

ТСН.ua разыскал этого ветерана. Его зовут Валерий Паук, он защищал столицу в начале полномасштабного вторжения, затем его боевой путь пролегал через Мариупольское и Запорожское направления. Сейчас он находится во Львовской области в ожидании операции, которая изменит всю его жизнь — в четверг, по словам защитника, ему предстоит ампутация части конечности.

«Ситуация вопиющая. Все произошло в новостройке. Мы с женой – арендаторы. Нам начали предъявлять претензии, мол, мы громко переставляем мебель, якобы громко включаем телевизор. Эти соседи привыкли, что вокруг тишина, потому пытались нас выселить. По словам этих соседей, они переселенцы из Запорожья. Мне было сказано следующее: «Х***во ты нас защищал. В наш дом прилетела ракета и травмировала мне ногу. Х***вый ты защитник». Есть также важное уточнение в СМИ пишут, что меня избил 61-летний мужчина. Это не так. Меня избивал подросток из этой семьи. Мою жену избивал тоже этот подросток. С дедом была потасовка», — рассказал нам Валерий Паук.

Дата публикации 09:49, 17.11.25 Количество просмотров 192 Под Львовом соседи избили ветерана из «Азова» и его жену

По его словам, и ему, и жене нанесены телесные повреждения.

«Горько от того, что ты приехал на лечение, а тебя пытаются выселить. Эта семья тоже гости в этом городе. Разница в том, что они купили здесь квартиру, а я арендую. Самое неприятное для меня в этой ситуации то, что я большинство своих операций как штурмовик выполнял на Запорожском направлении, откуда эти люди», — говорит Валерий.

Реклама

О своем боевом пути он говорит, что с первых дней войны был в «Азове» и защищал Киев, затем Мариупольское и Запорожское направления.

«Главное мое требование – уважение к ветеранам», – говорит Валерий.

По неофициальной информации, дед подростка якобы тоже служил во время полномасштабного вторжения. «Но он не был на «передке». А еще раньше он служил в Афганистане», — говорит Валерий и уточняет, что пытается огласить ситуацию, чтобы предотвратить выселение накануне операции.

«Прошу помощи у общества», – резюмирует он.

Реклама

По данным Валерия, соседи на него написали встречное заявление в полицию.

Полиция проверяет обстоятельства избиения ветерана

В свою очередь, в полиции Львовской области официально подтвердили, что к ним с заявлениями обратились муж и его жена. Супруги сообщили правоохранителям, что им были причинены телесные повреждения.

«Дознаватели секора дознания Львовского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства по ч.1 ст.125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП во Львовской области.

По данным правоохранителей, телесные повреждения супругам нанес их 61-летний сосед. Однако Валерий именно это опровергает и намекает на то, что, возможно, дед хочет взять на себя внука.