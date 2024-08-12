"И это мы еще не видели F-16": пока Запад пытается понять целые операции на Курщине, в России ищут виновных за провал

По данным самых российских СМИ, боевые действия в Курской области растянулись на 720 кв. Пока в Кремле пытаются найти виновных, бросая срочников прямо в плен ВСУ, на Западе обсуждают провал российских спецслужб.

Уже неделю, как на российской Курщине продолжается чья-то СВО, а исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов только сейчас приказал местным властям ускорить эвакуацию населения. Российское МЧС рапортует, что выехали уже более 76 тыс. В то же время, другие российские госорганы дают гораздо меньшую цифру, другие – наоборот – говорят о 120 тыс. эвакуированных. Из многочисленных видео из Курщины в соцсетях можно увидеть, что люди, лично умоляя Путина о помощи, убегали кто как может. Лишь в субботу, 10 августа, на пятый день операции, в трех российских областях, граничащих с Украиной, — в Брянской, Курской и Белгородской — Москва ввела режим контртеррористической операции.

Как сообщил американский Институт изучения войны (ISW), главой "контртеррористической операции" кремлевский "фюрер" предположительно назначил главу ФСБ Александра Бортникова, пока в России продолжается поиск виновных за провал работы их разведки и пограничных сил, которые должны были предупредить об опасности прорыва. Кремлевские пропагандисты в эфирах на российских федеральных каналах уже не скрывают, что на Курщину бросают срочников, угрожая Украине ударами по "дамам и центрам принятия решений". Британская The Times пишет, что Россия, вероятно, готовится к массированному удару по Киеву — Верховной Раде и другим правительственным учреждениям — в качестве мести за провал на Курщине.

Что же происходит в России? Почему Путин так долго молчит? Ослабят ли события на Курщине натиск врага, например, на донецком направлении? Как эти события реагируют на Западе? Читайте в материале ТСН.ua.

Исторический прорыв: что говорят на Западе

Польская газета Wyborcza отмечает, что украинская операция в Курской области удивила как Кремля, так и западных партнеров Киева. Украинцы еще раз доказали, что могут сильно поразить гораздо более сильного противника.

"Сегодня мы не знаем, чем завершится украинское наступление на Курщине, но оно точно войдет в учебники современной войны. Это уже назвали беспрецедентным событием со времен Второй мировой. Войска другой страны вошли на территорию РФ. Операция ВСУ показала, что российская граница плохо защищена", – добавляет издание.

Подавляющее большинство украинских и западных СМИ, экспертов и обозревателей напоминают, что август – исторически плохой для России месяц. Одно из подтверждений – атомная подлодка "Курск", которая затонула в Баренцевом море на учениях 12 августа 2000 года вместе со 118 членами экипажа. Тогда Путин тоже долго молчал, а затем во время визита в США в интервью CNN с иронической улыбкой сказал: "Она утонула". В принципе, за 24 года реакция и действия Путина на непредсказуемые и форс-мажорные события мало изменились.

По наполнению основных российских Telegram-каналов и телевизионных ток-шоу можно увидеть, как Кремль пытается переложить ответственность на местные власти за хищение выделенных на строительство фортификаций денег, и военных, которые не предоставили пограничникам и срочникам в Курской области достаточное количество оружия, уже не говоря, что там не было разведки. "И это мы еще F-16 не видели", – говорили в эфире ток-шоу пропагандиста Соловьева в воскресенье вечером, 11 августа.

Похоже, что уровень хаоса в России в эти выходные достиг рекордной отметки, ведь частый гость пропагандистских ток-шоу на вражеских федеральных каналах, "политолог" Сергей Марков, цитируемый The Washington Post, предположил, что на возвращение утраченных на Курщине территории России может понадобиться целый год. По состоянию на понедельник, 12 августа, сами же российские Z-паблики сообщили о потере еще двух деревень на Курщине. Позже и. губернатора Курской области Смирнов на совещании с Путиным сообщил, что под контролем ВСУ уже 28 российских населённых пунктов.

Пока BBC пишет, что россияне роют оборонительные траншеи вблизи Курской АЭС, Forbes отмечает, что ВСУ также окапываются, что может означать "стабилизацию линии фронта и долгосрочную украинскую оккупацию части Курщины". Хотя еще в воскресенье, 12 августа, Financial Times отмечала, что России, опрокинувшей на Курщину подкрепление, не удается остановить продвижение украинских войск, уже зашедших на 30 км вглубь Курщины, заняв город Суджа, где находится конечная в России газораспределительная станция. обеспечивает транзит газа в Европу, идущий через Украину.

Однако не все западные СМИ в восторге от событий на Курщине. The Wall Street Journal в статье "Вторжение Украины в Россию сталкивается с дилеммой после быстрых достижений" отмечает, что хоть это и поставило Путина в неудобное положение и повысило моральный дух украинцев, "дилемма для руководства Украины заключается в том, стоит ли делать ставку на стремление к дальнейшим достижениям, привлекая больше войск и военной техники, крайне необходимы на восточном фронте, где силы Киева пытаются сдержать наступление России".

По информации аналитиков DeepState, несмотря на территориальные потери на Курщине, россияне пока не перебрасывают туда резервы с горячих участков фронта, продолжая давление на Покровск, Торецк, Угледар и Купянск. Однако даже если враг все же перебросит какие-то резервы, например, из покровского направления, украинцы вряд ли это почувствуют. Хотя, нужно также отметить, что в многочисленных комментариях и сообщениях в соцсетях украинские военные отмечали, что использование врагом КАБов и ФАБов на донецком направлении значительно уменьшилось.

Козырь на переговорах: что говорят западные военные

Впервые о событиях на Курщине Владимир Зеленский косвенно сказал в субботу, 10 августа, в вечернем видеообращении: "Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно – давление на агрессора". Именно эту фразу украинского президента зацитировали абсолютно все западные медиа, как будто факт подтверждения действий ВСУ в Курщине.

По информации AFP и The Guardian, в боях на Курщине Украина задействовала тысячи своих военных. Со ссылкой на украинское командование, издания отмечают, что главная цель – растянуть российские силы и дестабилизировать Россию изнутри.

Что касается первой цели, как пишет журнал Economist, Россия перебрасывает на Курщину войска из Харьковского направления, но не так много, как хотелось бы. Путин, очевидно, сделал ставку на опрокидывание на Курщину срочников. Причем сами же российские СМИ писали, что командиры бросали этих срочников на позициях, которые потом попали в плен в ВСУ, без необходимого оружия и т.д., отказываясь перевести их в тыл.

А вот дестабилизировать Кремль на время нам все же удалось. Лишь через неделю после прорыва границы на Курщине, в понедельник, 12 августа, российская пропаганда изобиловала заявлениями Путина с большого совещания с местными руководителями Курщины, где кремлевский "фюрер" пытался их всячески унизить и повесить на них всех собак.

"ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции в приграничных регионах (что интересно, не Генштаб и Герасимов – ред.). Акция в Курской области имеет военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого столкновения, но этого не произошло. Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось. О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным", — заявил Путин.

В течение недели, пока идет операция на Курщине, в западных медиа неоднократно появлялось предположение: если ВСУ удастся закрепиться на захваченных российских территориях, это может стать дополнительным козырем Киева на предстоящих переговорах с Москвой относительно выхода российских войск из Харьковщины или возвращения Украине контроля ЗАЭС, где враг в воскресенье, 11 августа, пытался устроить пожар.

Пока глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов убеждает, что нет никакой необходимости объявлять дополнительную мобилизацию, факт задействования на Курщине срочников говорит об обратном. А, как известно, их зарплаты по сравнению с контрактниками, которым Путин недавно повысил плату за убийства украинцев, копеечные. Поэтому Кремль здесь тоже оказывается перед своего рода дилеммой: продолжать массово задействовать срочники для стабилизации ситуации в приграничных с Украиной регионах, или объявлять еще одну большую волну мобилизации. Путин, очевидно, пока сделал ставку на первый вариант, возлагая всю полноту ответственности за ошибки на местные власти этих регионов.

Внештатный научный сотрудник американского CSIS, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан считает, что в дальнейшем возможны три варианта развития событий:

Украина попытается удержать захваченные российские территории до переговоров с Россией;

частично отойти с захваченных территорий в более обороноспособные рубежи;

и вернуться на международную границу с Россией.

"Первый вариант имеет самый высокий риск, потому что украинские силы легко отрезать и уничтожить даже полукомпетентному российскому командиру. Поэтому есть вероятность потери большого количества сил: батальонов и бригад, артиллерии, РЭБ и ПВО. Этот сценарий, если он пойдет плохо, также упустит позитивное стратегическое отношение", которое было создано внезапным нападением Украины на Россию", — считает Мик Райан.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Майкл Кларк также скептически относится к тому, что ВСУ удастся удержать захваченные российские территории дольше месяца.

"Я уверен, что они (Украина – ред.) пытаются перевернуть медленно проигравшие войну представления. Украинцы медленно теряли территорию. Возникло ощущение, что они не смогут победить. Поэтому они начали это наступление, чтобы дать россиянам повод для беспокойства. Украина хочет, чтобы Россия отвела войска с других фронтов. Однако Украина не сможет удерживать захваченные российские территории дольше месяца, потому что Россия направит туда свои лучшие подразделения", — сказал Кларк в интервью Sky News.