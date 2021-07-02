"И как мы еще живы": родственникам погибших во Второй мировой войне передали письма, которые 80 лет назад писали их близкие

"И как мы еще живы": родственникам погибших во Второй мировой войне передали письма, которые 80 лет назад писали их близкие

Письма после захвата Каменец-Подольского забрал с почты немецкий офицер.

Письма из прошлого. Ровно 80 лет — день в день, два письма с прифронтового Каменец-Подольского наконец доставили адресатам. Правда получила их уже внучка. Почему так долго шла переписка, где были письма и о чем писали в те тяжелые времена, говорится 2 июля в сюжете ТСН.19:30.

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"Дорогой Исаак. Спасибо тебе за твои открытки. Мы с мамой сидим дома и ждем только смерти, потому что другого выбора у нас нет. Я привязан к работе, а враг налетает и убивает людей. И как мы только живы".

Эти строки написаны ровно 80 лет назад. На пожелтевших от времени открытках стоит дата 2 июля 1941 года. Письмо отправили в Харьков Якову, а получает внука его брата Юля Корсунская в Киеве, которая прилетела специально США.

Новости Украины: письма из прифронтового Каменец-Подольского доставили адресату спустя 80 лет

"Писал М. Ципес. Кто же этот таинственный Ципес. Я не знаю, кто такой Ципес, Яков погиб на фронте. Яков — это брат моего дедушки, у них было 7 детей", — говорит Юля.

1215 писем — целый клад 10 лет назад исследователи нашли в венском музее. После захвата Каменец-Подольского их забрал, видно из почты, немецкий офицер. Хотел после войны их исследовать, но погиб на фронте.

Теперь каждый лист — это частичка истории, это атмосфера того времени и клубок нежности, заботы и любви к родным. ТСН уже несколько лет доставляет эти письма по всей Украине.

Дочь Никифора Курченко Екатерина целует письмо перед тем как его раскрыть. Единственное, что знала об отце то, что пропал без вести. Это единственное письмо от папы за всю жизнь.

"Здравствуйте, моя жена Настя. Жму твою правую руку и крепко целую. Хотел бы получить ответ, но куда ты будешь писать. Передавай привет всем, пока жив".



В каждом письме много личного, но удивляет, что воины практически не пишут о боях. Больше о том, что скучают по родным, переживают за детей. В конце концов, все так же как и сейчас.



Юле Корсунской еще предстоит выяснить кто именно писал ее двоюродному деду эти письма и выжили ли они в той ужасной мясорубке. 80 лет назад Каменец-Подольский жестоко бомбили, 10 июля уже оккупировали, а в августе расстреляли 23 000 местных евреев.

Музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал все адреса писем, половину уже доставили адресатам.

"Я и сам не удержался и зашел на сайт музея, чтобы проверить, никто не писал моим родственникам. К сожалению, нет, но писали и много моим соседям с Женишковцев, Зинькова, Фащиевке. Здесь главная вот эта графа, где написано: "доставлен". Хотя бы через 80 лет письма доставили по адресу ", — говорит корреспондент ТСН.

Напомним, в музее под Родиной-матерью собрали личные вещи и письма пленников Кремля.

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