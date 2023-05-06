И отец, и сын: священники Московского патриархата на Полтавщине оскорбили погибших воинов

В селе Григоро-Бригадировка на Полтавщине священник Московского патриархата не впускал в церковь священника ПЦУ, чтобы тот отпел погибшего на войне воина. Как оказалось, этот священнослужитель религиозной организации, управляемой из столицы государства-агрессора, является сыном другого священника УПЦ МП из города Горишни Плавни, который в разговоре с матерью другого погибшего воина называл войну "спецоперацией".

Об этой ситуации говорится в сюжете ТСН.

Муж Натальи Коваленко Александр погиб, когда ему было 36 лет. Он отправился защищать Украину еще в 2019 году. В последний раз они общались по телефону 8 марта прошлого года. На следующий день Саши не стало.

“Погиб в Изюмском районе. Территория была оккупирована, его тело с поля боя забрали только в начале октября. Увезли на ДНК”, — рассказывает вдова.

ДНК погибшего воина и его дочери совпали. Тело уже похоронили в Днепре. Родные собирали документы на перезахоронение и наконец-то дождались возможности попрощаться на Полтавщине. Для этого в село Григоро-Бригадировку пригласили священника из ПЦУ. Но поп Московского патриархата, правящего в церкви в этой деревне, зайти туда не разрешил.

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Разрешение у отца Романа просил отец Николай. Храм, в котором он правит в селе Келеберда, – единственная на всю округу церковь ПЦУ. Все остальные 9 на территории Горишне-Плавновской городской громады все еще принадлежат УПЦ МП.

"Он мне сразу категорически резко ответил, что нет, нельзя", — рассказывает священник ПЦУ.

Местные жители рассказывают, что деревянную церковь в их деревне построили еще в начале 18 века. Ею пользовались их предки. А вот они сейчас – не могут.

Сама церковь большей частью закрыта. Священник Московского патриархата появляется здесь время от времени. Местные говорят, что хотят, чтобы эта церковь в их селе принадлежала Православной церкви Украины.

“Чтобы у нас не простаивала даром церковь. Чтобы мыши там не заводились. А чтобы она работала и чтобы люди могли сюда ходить”, — говорит жительница села Светлана Ляшко.

Как оказалось, священник УПЦ МП Роман, отказавший в разрешении отпеть в церкви военного, является сыном отца Григория, о котором осенью прошлого года рассказывала ТСН. Тогда мать другого погибшего бойца пошла в церковь в Горишних Плавнях за утешением, но услышала от попа, что в Украине не война, а "спецоперация".

Впоследствии на эту историю отреагировала СБУ.

Как и в селе Григоро-Бригадировка, так и в городе Горишние Плавни приходится отпевать под церковью на улице, и гражданских, и военных, если родные умерших не желают идти к священникам Московского патриархата. Так даже во время дождя прощаются под открытым небом.

Представители Петро-Павловской религиозной общины ПЦУ города Горишни Плавни рассказывают, что давно просят землю под украинскую церковь.

Мэр Дмитрий Быков утверждает, что заявок не было, хотя глава громады Валерий Ткаченко продемонстрировал 5 документов — оригиналы ответов на соответствующие запросы.

Новости ТСН 20:00 за 5 мая 2023 года | Новости Украины

Напомним, ранее в селе Попельня на Житомирщине прихожанка Московского патриархата умышленно повредила баннер на ограждении Свято-Николаевского храма, посвященный детям, погибшим от рук оккупантов, сорвав слова именно о том, что их убила Россия.

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