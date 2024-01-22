"И сын не снится. И все воюет": мать погибшего воина "Азова" написала щемящие стихи о защитниках Украины

Мать погибшего бойца "Азова" Андрея Припышного Светлана издала сборник стихов о сыне и его побратимах, которые не вышли из ада Мариуполя. Книгу "Моя Душа" презентовали в столице ученикам одной из киевских школ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Светлана Припышная начала писать стихи после гибели сына

"И сын не снится, и все воюет, дома он уже не ночует, потому что дом страшная отае хата, которая без окон и без запруды, из которой уже не выйдешь никогда, и не поведешь детей в школу", - цитирует свою поэзию мать погибшего бойца "Азова" Светлана Припышная.

Ее сын Андрей погиб в Мариуполе. И ему посвящен был первый стих, а сборник - всем кто уже никогда не вернется.

Андрей Припышный

"Мне звонили и сказали, что нашли жетон моего сына с другим собратьем, они вместе погибли", – говорит Светлана.

Двадцатилетний Андрей служил в "Азове". И полномасштабную встретил в городе на берегу моря. Когда там стало слишком горячо и пылал "Азовсталь", связь с ним исчезла, когда он вместе с собратьями пытался прорваться к своим на завод.

Книга "Моя Душа"

"Я шла на работу, приходила с работы, телефон у меня из рук не выпадал. У меня включен ноутбук, у меня включен телефон, потому что я боялась, что я где-то прозываю, что он мне напишет, а я буду спать", — вспоминает Светлана.

Она ждала и искала хоть какую-то информацию о сыне. А перед тем, как ей официально сообщили о гибеле сына, женщина потеряла и мужа, которого забрала болезнь. С тех пор и начала писать стихи.

Книга "Моя Душа"

Вита Харчук тоже потеряла сына в Мариуполе

Сын Виты Харчук Виталий тоже был бойцом "Азова" и они вместе были в Мариуполе, в апреле 2022 года. В последний раз, когда Вита говорила с сыном, он просил приготовить ему пиццу, когда вернется из Мариуполя.

"Были большие мечты. Была невеста. Была мечта иметь троих детей. Точно дату его гибели мы даже не знаем. И мы искали их полгода и очень надеялись, что они попали в плен", – говорит Вита Харчук.

Виталий – сын Виты Харчук

Через пол года она узнала сына по татуировке на фотографиях погибших бойцов, похороненных в Днепре. Тело перезахоронили в Киеве. Но Вита до сих пор не верит, что ее сын погиб.

Вита Харчук

Эти женщины объединили боль и желание запечатлеть память о своих сыновей. Сборник стихов Светлана назвала "Моя Душа". Там есть строчки и о сыне Виты. И о многих бойцах второй роты "Азова", так и не вышедших из ада Мариуполя.

Единственное чего теперь желают матери погибших "азовцев" — дождаться из плена выживших в городе на берегу Азова. И хранить память тех, кто навеки остался там.

"Мне больно, что погиб сын, но ведь никто не виноват в том, что у него такая судьба. Я очень хочу, чтобы они вернулись. Их тоже матери ждут, жены, дети", — говорит Светлана Припышная.

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Напомним, как в Днепре спасли боевого медика.

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