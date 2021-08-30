И в дождь, и в снег дети бегают на улицу: в Украине 362 школы до сих пор не имеют туалетов в помещении

И в дождь, и в снег дети бегают на улицу: в Украине 362 школы до сих пор не имеют туалетов в помещении

В Минобразование все еще обещают на ремонт туалетов не жалеть денег с образовательной субвенции.

От школьного класса — в туалет через улицу и в дождь, и в снег. В Украине 362 школы до сих пор ждут своего теплого внутреннего туалета. Еще больше школ должны переоборудовать туалеты согласно новым санитарным требованиям, чтобы были перегородки и двери в отдельную кабинку. Почему психологи советуют начинать знакомство со школой именно из туалета и какими недугами угрожают неудобные выгоды ученикам, об этом 30 августа говорится в сюжете ТСН.19:30 в цикле "Школьные старты".

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Уборная на улице гимназии в селе Лесные Гриновцы. Пригород Хмельницкого. Школа, в которой учатся 200 детей. Здесь есть новый пандус, переоборудованный пищеблок, Интернет, но туалет до сих пор на улице

В Хмельницкой области, где ТСН объездила десятки школ, туалетная проблема типична для всех. Сельские школы и гимназии, как правило, расположены в зданиях 17-18 века, где туалети не предусмотрены. Для младших классов строят отдельные помещения, и там уже туалеты есть, а старшеклассники же вынуждены ходить на улицу.

В поселке Старые Нетеченци гимназия в бывшем панском имении. Здесь провели Интернет и ежегодно стригут зеленые высокие заборы. Старшеклассники же показывают живописную дорогу через яблоневый сад в туалет. Но заходить туда ТСН не советует. Восьмиклассница Кристина признается — здесь совершенно неудобно, потому что дверь легко открыть.

"Здесь они могут открыться, их уже выламывали ребята старше. Зимой холодно и лед стоит, можно упасть", — говорит ребенок.

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Директор школы о туалете на улице говорит неохотно, показывает санузлы в начальной школе, и уверяет, что сюда могут ходить и ученики старших классов.

"Образовательная программа "Достоинство ребенка" предусматривает, что вот таких уличных туалетов в Украине уже не должно быть. Ходить в туалет для ребенка базовая потребность и если здесь плохо закрываются двери, нет перегородок, здесь холодно, нет туалетной бумаги, то для ученика это дополнительный стресс", — говорит корреспондент ТСН Светлана Березовская.

"Цивилизация — это когда мы имеем возможность свои дела делать отдельно, интимно. И скажем чисто, когда у нас нет ощущения, что мы загрязнились. Мы уже в другом мире живем", — говорит психолог Екатерина Гольцберг.

Дискомфортное туалет может травмировать ребенка так же, как насилие, говорят психологи, и советуют родителям начинать знакомить ребенка со школой именно с санкомнат.

Государственную программу, согласно которой в каждой школе должен быть туалет, так и назвали "Достоинство ребенка". На нее в прошлом году потратили почти 63 миллионов гривен и построили почти 100 туалетов. Но с 1 января вступили в силу новые санитарные нормы, где требования к уборных стали строже.

Итак, туалеты в некоторые школах придется снова ремонтировать. А уличных, несмотря на год действия специальной программы, до сих пор 362. Педагоги говорят о уборной неохотно.

"Тема туалета у нас замалчивается знаете, как какая-то табуирована. Как и секса", — говорит психолог Екатерина Гольцберг.

За два дня дети должны идти в школу, а в Минобразования все еще обещают на ремонт туалетов не жалеть денег с образовательной субвенции. Но сколько точно средств — не говорят.

"Мы сделаем перераспределение остатков. Позволим использовать на следующий год остатки в целом на то, чтобы уличные туалеты были доведены до нормального состояния", — говорит глава МОН Сергей Шкарлет.

"Но мы уже должны понимать, что не только есть туалеты на улице, а иногда и туалеты в помещениях не очень соответствуют санитарным нормам. Есть сотни миллионов, а по Украине миллиарды остатков образовательной субвенции, которые можно тратить на это", — говорит председатель комитета ВР по вопросам науки и образования Сергей Бабак

Пока же по всей Украине проверяют школы и гардеробной, шестилетний Василий в Старых Нетеченцях считает дни и не дождется, как пойдет в первый класс.

Напомним, в Минобразования рассказали о новом учебном годе.

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