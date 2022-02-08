И вашим, и нашим: за кого играют Франция и Германия – за Украину или Россию

И вашим, и нашим: за кого играют Франция и Германия – за Украину или Россию

Германия потеряла лидерство в "нормандской четверке", чем воспользовалась Франция. Макрон активно форсирует события, но в пользу ли Украины?

Украину вынуждают выполнить Минские договоренности в российской интерпретации. Именно эту гипотезу активно муссируют украинские экспертные круги уже несколько месяцев. ТСН.ua об этом писал, но разговоры не утихают, обретая еще большую окраску после заявления Путина "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" относительно выполнения Украиной Минска.

Заявление прозвучало не где-нибудь, а на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после 5-часовых переговоров в Кремле, которые высмеяло чуть ли не пол мира. Еще больше зрады добавило заявление французского президента, что Зеленский отозвал из Рады проект закона о переходном периоде (предусматривает механизм возвращения "государства Украина" на ныне оккупированный Россией Донбасс), который якобы не отвечал "Минску".

Ну а в Киеве, во вторник, 8 февраля, Макрон заявил, что в ближайшие недели в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) может появиться новый документ – разъяснение по выполнению Минских договоренностей. Ничего нового здесь нет. Все это уже было раньше и ничем хорошим не закончилось. Но симптоматично, что такие заявления раздаются накануне встречи политических советников "нормандского формата" в четверг, 10 февраля, в Берлине.

ТСН.ua выяснял, за кого на самом деле играет Макрон, почему не стоит рассчитывать на давление Германии и Франции на Россию и какие еще ловушки для Украины готовит Путин.

Французский мессия

Пока новое немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом не может разобраться, оно за красивых или хороших, выбирая между российскими деньгами и западными ценностями, Эммануэль Макрон решил воспользоваться ситуацией.

Когда все внимание мира приковано к возможному широкомасштабному наступлению России на Украину, а Киев стал миротворческой "меккой" для вояжей высоких западных гостей, действующий французский лидер решил использовать Украину в качестве трамплина на президентской кампании у себя дома, заняв вакантное место лидера Европы – миротворца-спасателя от большой войны с Россией.

Именно так можно описать заявления и вояжи Эммануэля Макрона сначала к Владимиру Путину в Москву в понедельник, 7 февраля, а на следующий день и к Владимиру Зеленскому в Киев. При этом президент Франции не отказывается от заявлений, что "Россия нуждается в уважении", имея право поднимать вопрос собственных "безопасностных гарантий", словно на нее кто-то напал и аннексировал часть территории.

На фоне жесткой предвыборной конкуренции во Франции, когда оппоненты Макрона обещают французам возвращение былого имперского величия, выход из НАТО, уменьшение зависимости от США и отмену санкций против России, кажется, Макрон готов пообещать что угодно и где угодно, даже в Москве. Ведь если не он, туда улетит его конкурентка на выборах Марин Ле Пен. Это своего рода игра "и вашим, и нашим".

Но его визит к Путину оказался проигрышным, с какой стороны не посмотри. Во-первых, Макрону, приехавшему в Кремль в поисках мира, не подали к самолету кортеж. Французскому президенту самостоятельно нужно было идти к правительственному терминалу в российском аэропорту "Внуково", что по дипломатическому протоколу не приемлемо. Во-вторых, на совместной пресс-конференции с Макроном, Путин прямо пригрозил Европе ядерными ударами, если Украина начнет военным путем возвращать себе свой же Крым.

Собственно, и для самого Путина визит Макрона, который высмеяло чуть ли не полмира, не был радужным. Длинный стол в Кремле, по обе стороны которого сидели Макрон и Путин, стал поводом для множества фотожаб и насмешек в соцсетях. Доподлинно неизвестно, хорошо ли слышали друг друга лидеры. Возможно, именно поэтому их переговоры длились более 5 часов и закончились после полуночи.

И это далеко не первый случай, когда в Кремле откровенно демонстрируют, как Путин боится заболеть COVID-19. Неделю назад, когда в Москву приезжал венгерский премьер, Кремль показал фотографию, где Виктор Орбан и Владимир Путин стоят по разные концы комнаты с бокалами шампанского, а разделяет их большой дорогой ковер. Но для диктатора, каим и есть Путин, это не очень хорошо. Ведь такие комические ситуации скорее десакрализуют авторитарные режимы, над которыми будут больше смеяться, чем бояться.

Друзья Путина

Не сладко было и немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Накануне его встречи с Джо Байденом в Вашингтоне, по информации New York Times, посол Германии в США Эмили Хабер отправила домой письмо, начинавшееся со слов "Берлин, у нас проблемы".

Позиция Германии по "Северному потоку-2", Китаю и блокированию даже для третьих стран предоставления Украине оружия немецкого производства (а также в рамках НАТО) существенно подорвали доверие Вашингтона к Берлину. Теперь США все чаще называют Германию ненадежным союзником.

Учитывая заявление Макрона об идее "финляндизации Украины" (об этом, как пишет французская Le Figaro, Макрон якобы сказал нескольким журналистам в самолете по дороге в Москву), которую он собирался обсудить с Путиным, но затем сам факт этого опроверг в Киеве, можно ли говорить, что Франция и Германия пророссийские?

По словам директора программы "Русские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максима Хилько, называть Францию или Германию пророссийскими было бы некорректно, ведь пророссийских политиков там не больше, чем в Украине. Макрон и Шольц – профранцузский и прогерманский лидеры, и действуют прежде всего в интересах своих государств и собственных избирателей, которые для них, естественно, более приоритетны.

Париж, по словам эксперта, традиционно считал возможным сбалансировать влияние Вашингтона на европейские дела сотрудничеством с Москвой. А сейчас Макрону приходится еще и учитывать, что его соперники в избирательной гонке соревнуются в критике США и НАТО, и заявлениях в пользу сближения с РФ.

"Франция всегда была одним из больших скептиков относительно перспектив членства Украины в НАТО, поэтому многие в Париже считали бы приемлемым реализовать соответствующее требование Кремля, хотя и без формального отказа от политики "открытых дверей" Альянса, в более "приличном" варианте, например путем моратория на расширение со стороны самого Альянса. Кроме того, Париж хотел бы найти понимание с Москвой относительно вмешательства России под прикрытием ее частных военных компаний в дела африканских государств, в которых Франция имеет традиционно сильные интересы, в частности Мали. Кремль может давить на Париж, но это еще не значит, что Украине нужно ждать "зрады" от французских партнеров. Последние осознают важность сохранения единства Запада перед лицом ревизионистской путинской России", — комментирует ТСН.ua Максим Хилько.

Между тем, политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина напоминает: хоть действующая активизация Франции подогрета президентскими выборами (которые там состоятся в апреле), а Макрон является для нас самым безопасным кандидатом с точки зрения отношений Франции с Россией, он не может не обращать внимание на традиционную французскую политику, тяготеющую к диалогу с Россией, на своих избирателей и тех, кого нужно удержать, чтобы они не искали более радикального кандидата.

"Германия в нормандской четверке фактически потеряла свою лидерскую позицию. Новое немецкое правительство вообще как-то немного потерялось с дипломатической точки зрения. Они пока не знают, как сохранить возможность какого-либо более теплого, чем например американский, диалога с Россией, но при этом как-то пытаться ее сдержать. Но лидерство Франции в нормандской четверке приводит к попыткам форсировать события. Парижский саммит лидеров нормандского формата 2019 года — это был бенефис Макрона. Что тогда делали он и вся французская дипломатия? Ухватившись за желание Зеленского достичь мира, очень быстро пытались достичь каких-либо компромиссов", – напоминает ТСН.ua Мария Золкина.

Курс на Минск

"Старая" Европа очень боится войны. Поэтому есть риск, что, прежде всего, Франция и Германия, опасаясь угроз Путина устроить в Европе ядерную войну, начнут подталкивать Украину к компромиссам по Минску. Вернее, уже начали.

Оговорка Макрона на совместной пресс-конференции с Путиным по отзыву Зеленским законопроекта о переходном периоде, который якобы нарушает Минские договоренности, была сделана не просто так. Из Парижа может показаться, что это несущественный компромисс с украинской стороны, чтобы первая за полгода встреча политических советников в Париже 26 января все же состоялась. Но Макрон почему-то ничего не добавил, например, о незаконной паспортизации на оккупированных территориях, которая "Минск" точно нарушает.

Следующая встреча советников в Берлине 10 февраля уже точно состоится. В украинских СМИ даже появлялись разные слухи, мол, в Париже 26 января украинские переговорщики согласились рассмотреть какие-то предложения оккупационных администраций. Но это скорее преувеличение, потому что на ТКГ представители пророссийских марионеток регулярно представляют какие-то документы, но серьезно их никто не воспринимает.

Главное, чтобы на Банковой чувствовали предел компромиссов, за который точно выходить нельзя. Потому что в следующий раз для встречи советников или даже лидеров Россия может потребовать проголосовать в Верховной Раде за включение "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса, прямо записанный в декларации парижского саммита от 2019 года. И под чем, кстати, подписался Зеленский.

Мария Золкина отмечает, что накануне, во время встречи с Путиным и после переговоров с Зеленским, Макрон повторял, что Минские договоренности – это путь к миру. Этот пассаж вызывает вопросы. Если Минские договоренности воспринимаются как возможность разрядить в принципе напряженность с Россией, то это конечно ловушка для Украины, потому что подтверждает беспокойство, что за счет уступок по Минским договоренностям Запад может попытаться снизить напряжение с Россией вообще.

"Мы знаем, что сейчас в нормандской четверке предлагается прямой диалог Киева с оккупационными администрациями. Поэтому риск есть. Но мы попадем в ловушку только в одном случае – если украинская сторона согласится на это. Потому что, несмотря на определенные подталкивания нас к компромиссу, которые сейчас могут быть с Парижа и Берлина, это не тупик для Украины. Украинская сторона не считает, что Россия пойдет в открытое наступление. И это играет в нашу пользу. Поэтому ставить на одну чашу весов уступки по Минску, а на вторую — новую агрессию России не получится, потому что сама Украина отрицает, что это для России основной сценарий. А вот если бы мы соглашались с тем, что новая война неотвратима, тогда конечно принуждать нас к уступкам было бы легче. Мол, альтернатива – это большая война. Поэтому соглашайтесь", – считает Мария Золкина.

В случае с Макроном, Максим Хилько добавляет, что хотя он объективно и заинтересован в содействии деэскалации и демонстрации прогресса в российско-украинском урегулировании, это не значит, что он готов согласиться на все требования Путина и подталкивать Украину к фактической капитуляции в рамках нормандских переговоров.

Во-первых, в Париже понимают невозможность заставить Киев выполнять то, что было бы разрушительным для украинской государственности.

Во-вторых, после 2014 года в Париже состоялась переоценка путинской России и угроз, которые она несет Европе, одним из лидером которой является Франция.

"При этом все же есть рисковые моменты нормандских переговоров, которые в Париже могут считать приемлемыми границами компромисса. В частности, речь может идти о так называемом особом статусе для ОРДЛО, а также о консультациях с представителями оккупационных администраций, и не обязательно в формате прямых переговоров, но например в виде рассмотрения Украиной их письменных предложений в рамках ТКГ. Это то, по поводу чего следует быть очень осторожными, ведь очевидно, что РФ не намерена возвращать Украине оккупированные территории, кроме как на условиях, несовместимых с сохранением украинского суверенитета", — подытоживает Максим Хилько.