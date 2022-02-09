Идеализировал и имел завышенную оценку службы: следователь ДБР рассказал, что побудило нацгвардейца расстрелять коллег

Молодой человек верил, что на службе все должно быть идеальным, говорят следователи.

Три версии трагедии на «Южмаше» объявило государственное бюро расследований. По мнению следствия, подозреваемый мог устроить стрельбу из-за неуставных взаимоотношений, в связи с психическим заболеванием, или по поручению иностранных спецслужб.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В то же время МВД обнародовало предварительные результаты проверки в части Нацгвардии. Комиссия выявила нарушение порядка и организации службы. В частности, ставница для оружия должна быть надлежащим образом замкнута, однако соблюдение этого правила никто не контролировал. Так что подозреваемый смог беспрепятственно использовать заряженное оружие. Комиссия также провела анкетирование личного состава части нацгвардии. Замминистра внутренних дел заявляет, выявили факты внеуставных взаимоотношений. Но предостерегает, они не свидетельствуют о мотивах расстрела.

В то же время ТСН получила комментарий следователя по этому делу и он уверяет, что действительно физическое насилие в отношении себя подозреваемый отрицает, но уверяет, что у него были завышенные ожидания от службы и сослуживцев, поэтому был разочарован. «Внезапный, спонтанный мотив, возникший по следствию таких вот действий. Следует отметить, что применение какого-либо насилия в отношении него, а именно физического, он опровергается. Завышена была оценка самой службы. Он ее видел совсем по-другому – идеализировал, можно так сказать», – рассказал следователь из отдела ДБР Андрей Саляк.

ТСН получило кадры допроса Рябчука, где он утверждал, что долго терпел. Но позже его адвокаты заявили, что от предварительных показаний их подзащитный отказался.

В чем еще раньше признался подозреваемый и как его слова оценивают следователи – больше в ТСН в 19:30.

ДБР объявило три версии трагедии на Южмаше | Новости Днепра

Читайте также:

Россия и Белоруссия под наблюдением главы генштаба РФ начинает маневры на территории Украины

Больше всего заработал Порошенко: самые богатые и "бедные" лидеры партий в январе — список

Обещал высокую зарплату и бесплатное жилье: во Львове задержали иностранца, вербовавшего украинок в секс-рабство