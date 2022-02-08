"Идем к пику": Радуцкий прогнозирует до 70 тысяч больных в сутки

Число инфицированных растет несколько недель.

В Украине уже несколько недель растет заболеваемость коронавирусом, но это не предел, поскольку количество больных может достичь 70 тысяч в сутки.

Об этом в эфире "Твій вечір" заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Наш уровень вакцинации сегодня не позволяет, к сожалению, полностью отменить (карантин – Ред.). Мы работаем в адаптивном карантине. Я точно убежден, что локдаун сейчас не нужен, даже если мы будем иметь... А мы будем иметь, как показывает статистика других стран, и 50, и 60, и 70 тысяч больных в сутки. Мы идем к пику. Этот пик будет такой как в Германии, и во Франции — до 400 тысяч в сутки.Но там население больше. Я в процентах говорю ...", – заявил он.

По словам Радуцкого, в Украине не произошло коллапса медицинской системы во время ни одной волны коронавируса. Это показало эффективность адаптивного карантина, действующего в Украине, по меньшей мере, до 31 марта 2022-го.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8 февраля из-за ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне (Ивано-Франковская и Ровенская), 19 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, три — в "желтой" ( Кировоградская, Полтавская, Запорожская).

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