Идентификация для пенсионеров: как пройти и кто может потерять все выплаты
В Украине некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию.
В Украине некоторые категории пенсионеров должны пройти так называемую идентификацию. Это нужно, чтобы и в дальнейшем получать социальные выплаты от государства.
В Пенсионном фонде объяснили, что идентификация нужна для того, чтобы там понимали, что получатели пенсий — это живые люди, которые используют средства для себя.
«Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов», — говорится в сообщении.
Кто должен пройти идентификацию
Идентификацию должны проходить не все пенсионеры в Украине. В Пенсионном фонде объяснили, что это касается таких категорий, которые получают страховые выплаты:
проживают на временно оккупированных территориях;
временно находятся за пределами Украины.
Идентификацию этим людям нужно пройти до 31 декабря 2025 года, иначе выплаты могут прекратиться.
Как пройти идентификацию
Украинские пенсионеры могут пройти идентификацию несколькими способами:
Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Сделать это можно с помощью приложения «Дія», использовав «Дія. Підпис».
С помощью видеоконференцсвязи. Для этого вам нужно зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнить там бланк. Также записаться на видео-конференцию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
Через зарубежные дипломатические учреждения. Если пенсионер живет за границей, то может обратиться в украинские дипломатические ведомства. Там ему выдадут документ-подтверждение, что заявитель жив. Далее — эти документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Эти документы можно подать через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью
Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Получатель социальных выплат также может лично прийти в указанные учреждения с документами и пройти идентификацию. Сделать это можно только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.
Как подать заявку на видеоконферецию
Одним из методов, который рекомендуют в Пенсионном фонде, чтобы пройти идентификацию — это сайт данного ведомства.
Чтобы там подать заявку, нужны следующие шаги:
Перейти в браузере на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua. В верхней части экрана выбрать вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажать на нее.
Далее появится окно с информацией о том, кому нужно пройти идентификацию. Если вы относитесь к таким категориям — нажмите на кнопку «продолжить».
Затем вам нужно будет заполнить заявление, в частности указать: данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда Украины); из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Также если вам нужен жестовый переводчик или помощник — тоже укажите это.
Дайте согласие на обработку информации и нажмите «подать заявление».
Далее — на вашу электронную почту, которую вы указывали в заявлении, должно прийти приглашение на видеосвязь с работником Пенсионного фонда Украины.
Перед началом общения с работником Пенсионного фонда подготовьте идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера и тому подобное.
Убедиться, что человек прошел идентификацию, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя идентификация». Если человек прошел идентификацию, то в этом разделе будет видна дата последней идентификации и способ, которым ее провели.
Что будет, если не пройти идентификацию
Пенсионеры, которые должны пройти идентификацию, однако не сделали этого, уже с 1 января 2026 года могут потерять социальные выплаты.
Также пенсию от государства потеряют те, кто получает пенсию в России. Поэтому при идентификации стоит указать, есть у вас или нет выплаты от государства-агрессора.
Сделать это можно так:
через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в рубрике «Дистанционное информирование», авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением «Дія.Підпису»);
во время проведения видеоидентификации;
лично подав заявление в любой сервисный центр фонда.