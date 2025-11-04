Идентификация для пенсионеров: как пройти и кто может потерять все выплаты

Некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию / © Freepik

В Украине некоторые категории пенсионеров должны пройти так называемую идентификацию. Это нужно, чтобы и в дальнейшем получать социальные выплаты от государства.

В Пенсионном фонде объяснили, что идентификация нужна для того, чтобы там понимали, что получатели пенсий — это живые люди, которые используют средства для себя.

«Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов», — говорится в сообщении.

Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию должны проходить не все пенсионеры в Украине. В Пенсионном фонде объяснили, что это касается таких категорий, которые получают страховые выплаты:

проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

Идентификацию этим людям нужно пройти до 31 декабря 2025 года, иначе выплаты могут прекратиться.

Как пройти идентификацию

Украинские пенсионеры могут пройти идентификацию несколькими способами:

Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Сделать это можно с помощью приложения «Дія», использовав «Дія. Підпис».

С помощью видеоконференцсвязи. Для этого вам нужно зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнить там бланк. Также записаться на видео-конференцию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Через зарубежные дипломатические учреждения. Если пенсионер живет за границей, то может обратиться в украинские дипломатические ведомства. Там ему выдадут документ-подтверждение, что заявитель жив. Далее — эти документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Эти документы можно подать через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Получатель социальных выплат также может лично прийти в указанные учреждения с документами и пройти идентификацию. Сделать это можно только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.

Как подать заявку на видеоконферецию

Одним из методов, который рекомендуют в Пенсионном фонде, чтобы пройти идентификацию — это сайт данного ведомства.

Чтобы там подать заявку, нужны следующие шаги:

Перейти в браузере на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua. В верхней части экрана выбрать вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажать на нее.

Далее появится окно с информацией о том, кому нужно пройти идентификацию. Если вы относитесь к таким категориям — нажмите на кнопку «продолжить».

Затем вам нужно будет заполнить заявление, в частности указать: данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда Украины); из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Также если вам нужен жестовый переводчик или помощник — тоже укажите это.

Дайте согласие на обработку информации и нажмите «подать заявление».

Далее — на вашу электронную почту, которую вы указывали в заявлении, должно прийти приглашение на видеосвязь с работником Пенсионного фонда Украины.

Перед началом общения с работником Пенсионного фонда подготовьте идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера и тому подобное.

Убедиться, что человек прошел идентификацию, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя идентификация». Если человек прошел идентификацию, то в этом разделе будет видна дата последней идентификации и способ, которым ее провели.

Что будет, если не пройти идентификацию

Пенсионеры, которые должны пройти идентификацию, однако не сделали этого, уже с 1 января 2026 года могут потерять социальные выплаты.

Также пенсию от государства потеряют те, кто получает пенсию в России. Поэтому при идентификации стоит указать, есть у вас или нет выплаты от государства-агрессора.

Сделать это можно так: