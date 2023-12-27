"Идешь и молишься": как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине и что говорят местные (фото, видео)

Никопольский район Днепропетровщины с начала полномасштабной войны живет под постоянными обстрелами. Особенно трудно на прибрежных территориях. Там не найти целых домов, однако до сих пор остаются жители. По ним стреляют артиллерия и минометы, а недавно добавились постоянные атаки дронов-камикадзе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

В Никополе разбиты дома из-за постоянных обстрелов

Старый квартал Никополя - это некогда престижный район на берегу Каховского моря. Здесь в основном частные дома. Они все разбиты. Потому что стоят прямо напротив временно оккупированного Энергодара.

Один из последних прилетов был рядом со школой. В начале рабочего дня россияне ударили из тяжелой артиллерии. Тогда погибли две сотрудницы учебного заведения.

Никополь

Жители Никополя рассказали об обстрелах

Анна Супрунова тоже работает в этой школе. Потеря коллег еще совсем свежая. Женщина спешит быстро миновать улицу. Потому что находиться под открытым небом здесь огромный риск.

"Две работницы погибли, во время первого прилета, за мусорником, был прилет. Ну живем, работаем", - говорит жительница Никополя Анна Супрунова.

Сколько раз прилетало рядом с ее домом, женщина не считает. Говорит, он только поврежден и это уже счастье.

Никополь

"Здесь в нашем районе наверное нет домов, как полностью целые, и кого-то крыша, и кого-то окно, и кого-то стену задело", - добавляет она.

Школа сейчас не работает, окна забиты досками. Через дыры в стенах видно книги. Дети не прикасались к ним уже почти два года. Встретить прохожих на этих улицах настоящее везение. Здесь ходят только по неотложным делам и бегом.

Работа и ответственность привели в этот опасный район госпожу Ольгу. Она социальный работник, ежедневно ходит к подопечным.

"Идешь, богу молишься, дойдешь, сделаешь свою работу и обратно таким же образом", - говорит социальная работница Ольга Данильченко.

Один из немногих кто не покидает свой дом в старой части города Петр Сокорчук. Говорит, раньше россияне били только ночью. Теперь терроризируют круглосуточно, особенно утром.

Никополь

Россияне посилили террор в Никополе

Последние несколько месяцев обстрелы Никопольского района усилились, подтверждают в военной администрации. Добавились атаки дронами. И время враг стал выбирать коварно, когда большинство людей выходят на улицу.

"Мы для себя понимаем, что это обострение по всей линии разграничения с россиянами, то есть скорее всего есть какая-то системная команда на усиление террора именно прибрежных территорий", - говорит председатель Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

За полтора года, с тех пор как район под обстрелами, россияне разрушили здесь более тысячи многоквартирных домов и около четырех тысяч частных. Погибло более 6 десятков человек. Раненых - более трех с половиной сотен.

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Напомним, 21 декабря российские кафиры полтора десятка раз за атаковали Никопольщину, есть жертвы.

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