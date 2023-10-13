Идет пешком из Польши в Киев с крестом: украинцы рассказали о необычном путешественнике в одежде Христа

В последние дни многие украинцы, которые живут или ехали по дорогам на западе Украины, наблюдали, как по обобчине трасс шагает мужчина с крестом на плече. На многих видео можно увидеть, что вдоль дорог идет мужчина в просторной белой одежде и с длинными волосами.

О себе он рассказывает, что хочет донести крест до Киева, сам он – 33-летний американец, который идет уже больше месяца пешком из Варшавы в украинскую столицу.

В свою очередь, жители тех населенных пунктов, где проходил этот мужчина, выходили фотографироваться с ним и записывать видео.

Иностранец пешком несет крест дорогами Украины

Вот как в комментарии для ТСН.ua описала свою встречу пользовательница соцсети Яна: "Я ехала в Ковель и на одной из остановок увидела очень знакомый мне крест. Я видела его в соцсетях. Остановилась с надеждой, что увижу того самого человека, которого видела в соцсети. Я подошла к остановке и поняла, что это именно тот человек, который несет крест. Моей радости не было предела. Когда я подошла к нему, он спросил, откуда я появилась, не с неба ли упала? Я начала общаться с ним по-украински, он ответил мне, что немного понимает меня, но удобнее ему общаться на английском. Мужчина рассказал, что он из США, сейчас ходит в виде Иисуса Христа по миру с крестом и хочет напомнить людям о Боге. Сказал, что звать его Джим, что он родом из штата Вирджиния".

В то же время в комментариях украинцы призывают других не просто фотографироваться с этим путешественником, но и предлагать посильную помощь – еду, воду и пристанище.

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