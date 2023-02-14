"Идет самая горячая декада, после 24-го наступит очередь ВСУ": эксперты об угрозе ближайших 10 дней для Украины

Военные аналитики спрогнозировали сценарии развития событий на фронте до 24 февраля и непосредственно в этот день.

Украину может ожидать самая горячая декада за последнее время. К такому мнению склоняются военные эксперты, анализируя текущую ситуацию в войне России против Украины.

О наиболее вероятных сценариях развития событий эксперты рассказали в комментарии для ТСН.ua.

"До 24 февраля будет расти напряжение по всей линии фронта, но речь идет не о наступлении, а именно о напряжении: количестве обстрелов, имитации наступательных и штурмовых действий, — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. — Наступательные действия российские оккупанты на сегодняшний день могут полноценно реализовывать только на донецком плацдарме".

По словам Коваленко, полноценно – это тоже условно.

"Исключительно на трех локациях — Бахмутский плацдарм, в направлении Авдеевки и Угледара. Кстати, возле Угледара основной свой потенциал они уже потеряли. В районе Авдеевки - 50 на 50. В районе Бахмута они могут сконцентрировать основной свой удар и будут наращивать давление", - говорит Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что апогеем может стать именно 24 февраля.

"На Запорожском плацдарме они не способны вести наступательные действия, исключительно оборонные. Могут имитировать в направлении Орехова и Гуляйполя, но не более того. Что касается Луганщины — они попытаются вести наступательные действия из-под Сватово и Кременной. Основные направления — это Лиман и Купянск. Таким образом они могут направить два удара с Луганщины. Но там также большой вопрос об эффективности наступательных действий, которые обусловлены не только погодными условиями, не только наличием линий обороны ВСУ, а также возможностями того ресурса, который они сконцентрировали. Есть влияние непропорционального наличия как артиллерии, так и обеспечения артиллерии боекомплектом. Можем говорить, что действительно полноценные наступательные действия до 24 февраля катализируются в первую очередь в Донецкой области. По другим направлениям они достаточно сомнительны.С 20-х чисел следует ожидать очередного ракетного удара по Украине. Это фактически будет самая горячая декада, но после нее будет очередь ВСУ демонстрировать контрнаступательные возможности, потому что россияне исчерпают свой ресурс в наступлении. В обороне они достаточно слабы. Россия не сможет повторить то, что было 24 февраля 2022 года", — считает Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что массированный ракетный обстрел россияне смогут совершить после 20 февраля. Напомним, предыдущий был 10 февраля.

"Если говорить о возможном массированном обстреле, то раньше они технически не могут подготовиться. Через 10-14 дней можем ожидать следующего массированного обстрела, — предполагает Олег Жданов. — Это может совпасть с датой полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Думаю, что до этой даты они и будут подтягивать ракеты.Мы уже знаем, что Путин любит символизм, поэтому нужно быть готовыми. Думаю, что они будут пытаться продолжать наносить удары по энергосистеме. Кстати, они почти никогда не повторяются — они (россияне — Ред.) действуют по списку наших силовых подстанций, узлов. Думаю, что список этот велик и они будут продолжать".

К этому он добавляет: "Я так понимаю, что Путин будет пытаться выжать из военных максимум. Скорее всего, задачи ставятся такие, чтобы до 21-22 февраля добиться успехов на линии фронта, потому что он, Путин, готовит обращение к федеральному собранию. Думаю, уже на этой неделе начнется увеличение атак на наши позиции.Они не могут организовать массированного наступления, но количество атак в сутки довести с 50 до 70 – могут. К сожалению. С потерями они не считаются. Думаю, будет максимальное напряжение в плане атак на наши позиции".

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