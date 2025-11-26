"Иди к чертовой матери": как закончился скандал в укрытии Киева, куда не пустили женщину с ребенком

В Киеве женщину не впустили в укрытие / © ТСН

Реклама

В одном из столичных укрытий во время ночной российской атаки едва не дошло до драки из-за того, что женщину с двухлетним ребенком не впустили в отдельное меблированное помещение. Видео инцидента вызвало шквал возмущения в соцсетях. На место происшествия вызвали полицию и прибыли районные чиновники.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Конфликт во время обстрела

Инцидент произошел в подвале пятиэтажки, который служит укрытием. Жительница соседнего дома Александра с двухлетней дочерью Лукией прячется здесь, поскольку у них укрытие отсутствует. В помещении много отдельных зон, которые люди обустроили самостоятельно.

Реклама

По словам Александры, она с ребенком, который сильно «стресонул», отошла от места, где курили, и попыталась зайти в другую комнату. У дверей стояла женщина, которая, якобы, впускала только знакомых.

«Я у нее спросила: а можно, пожалуйста, нам тоже зайти? Она сказала, что это укрытие обустроено для нас и я не буду вас впускать, до свидания. Люди сидят вот здесь в коридоре, нельзя пройти. Почему там сидит 4 человека в комнате, где обустроено для 15 человек?» — говорит женщина.

На видео, которое Александра сняла и обнародовала, слышно, как женщины ссорятся, а ребенок громко плачет:

Фрагмент видео: «Чего это вы закрылись для себя? — Ты посмотри на эту дурочку. — Я не дурочка. Открывайте дверь. Это гражданская защита для всех людей. — Да не кричи ты, иди к чертовой матери. Дарагушечка. Ссыкуха ты еще».

Реклама

Позиция «комендантки» укрытия

Женщина с видео, которую зовут Татьяна Николаевна, не отрицает, что не впустила Александру, и объясняет это тем, что помещение обустраивала сама с соседями, используя мебель, найденную «на свалках».

«Мы все это отремонтировали. Ей захотелось вот именно сюда на диван, она кричала! Где же я тебе тот диван возьму?» — говорит Татьяна Николаевна.

Реакция властей и последствия

Слухи о разборках дошли до Подольской РГА. По словам Дмитрия Якимчука, начальника отдела муниципальной безопасности, укрытие рассчитано на 600 человек и реконструировано за бюджетные средства, но мебель и двери в отдельных помещениях люди установили самовольно.

«Было принято решение по поручению военной администрации: все кладовки, которые стоят внутри в подвале защитного сооружения, — все двери будут демонтированы, чтобы в дальнейшем все желающие могли заходить и располагаться в данном укрытии», — говорит Дмитрий Якимчук, начальник отдела муниципальной безопасности Подольской РГА.

Реклама

Для предотвращения ночевки бездомных, укрытия оборудуют специальными замками, которые автоматически будут открываться при включении сигнала тревоги.

В полиции сообщили, что с Татьяной Николаевной и ее группой поддержки провели профилактические беседы.

Кроме того, пенсионерка, которая бестактно общалась с киевлянкой, привлечена к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство».

Несмотря на это, Татьяна Николаевна считает, что правда за ней, а Александра надеется, что подобных конфликтов больше не будет.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НЕ ПУСТИЛИ К УРИТТЮ МАМУ С РЕБЕНКОМ! В СЕТЬЮ НЕСЕТСЯ СКАНДАЛ