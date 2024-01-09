Иди в укрытие или надеяться на Бога - Епифаний ответил

Митрополит ПЦУ Епифаний говорит, что во время воздушных тревог он спускается до укрытия. Он подчеркнул, что на все воля Божья, но многое зависит и от самого человека.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

Митрополит рассказал, что во время последней ракетной атаки России на Киев он спускался до укрытия. Епифаний считает, что нужно надеяться на волю Божью, однако и от действий самого человека тоже многое зависит.

"Прятался. Я прятался, потому что это зависит от нас. Также не только мы надеемся на Бога, на все воля Божья, но от нас также зависит многое", — пояснил он.

Напомним, интервью ТСН с митрополитом Епифанием об окончании войны и календарной реформе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Сколько украинцев приняли календарную реформу? Откровенный разговор с Митрополитом Эпифанием

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