"Идут везде и в любое время": рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу

"Идут везде и в любое время": рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу

По словам литовских пограничников, сначала мигранты пытались попасть в страну ночью и там, где нет камер.

289 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси пытались пересечь накануне литовскую границу. Всех их задержали.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.

Литовские власти называют этот переход рекордным. Ведь до этого наибольшее количество мигрантов, которые пытались пробраться в страну — это 171 человек и было это всего 5 дней назад.

Новости мира: из Беларуси в Литву пыталось попасть рекордное количество нелегалов - 289 человек

Нашествие нелегалов в Литву началось в начале лета. Тогда, после принудительной посадки самолета с оппозиционером Протасевичем и его девушкой на борту, ЕС закрыл воздушное пространство для Беларуси. Лукашенко в ответ, открыл границу для выхода нелегалов. По словам литовских пограничников, сначала мигранты пытались попасть в страну ночью и там, где нет камер. Сейчас же — идут везде и в любое время суток. Для сдерживания мигрантов Литва укрепляет свою границу колючей проволокой, но ее не хватает. На помощь уже пришли несколько государств, включая Украину, наше правительство уже пообещало доставить в Литву груз с проволокой.

Напомним:

Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за строительства лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси. Десятки местных перекрыли дорогу, чтобы помешать обустройству палаточного городка. Полицейские, прибывшие на место, разогнали толпу и задержали восьмерых протестующих.

из-за строительства лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси. Десятки местных перекрыли дорогу, чтобы помешать обустройству палаточного городка. Полицейские, прибывшие на место, разогнали толпу и задержали восьмерых протестующих. В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку