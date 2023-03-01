Игнат рассказал, почему важно как можно быстрее получить истребители F-16

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Юрий Игнат отмечает, что технологии играют важную роль в войне. Именно поэтому Украине очень нужны истребители F-16.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Игнат отмечает, что F-16 прошли этапы глубокой модернизации, а потому могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары. К сожалению, советская техника не может этого делать, но украинские пилоты "выжимают все возможное".

"Наш МиГ-29 против российского самолета Су-30 – это тоже самое, что мы будем сидеть в окопе с одним пистолетом Макарова, а они с тремя автоматами или пулеметами. Теоретически мы будем пытаться им противостоять, но понятно, что количество вооружения, а главное — технологии играют решающую роль, поэтому нам нужны самолеты F-16, которые действительно могут сыграть преимущество в воздухе и позволить быстро деоккупировать наши территории", — отметил представитель Воздушных сил.

По его словам, самолет F-16 – универсальный и многоцелевой, а потому может быть частью противовоздушной обороны. Кроме того, истребитель может наносить ракетобомбовые удары на большом расстоянии.

"Самолёт, где нет ПВО и зенитных средств, может перекрыть те районы и уничтожать именно воздушные цели. Такая практика применяется во всем мире. В частности, этот самолет имеет широкий спектр вооружений всего, что используют страны НАТО. Он может быть носителем таких ракет как "Гарпун", которые и предназначены для того, чтобы уничтожать надводные цели. Поэтому в нашем море можно быстро навести порядок", — отметил Юрий Игнат.

Передача Украины F-16

24 февраля президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине американских истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

Конгрессмен-демократ Адам Смит замечает, мол, передача истребителей F-16 Украине была бы "глупым использованием ресурсов". Ведь в лучшем случае США удалось бы доставить всего несколько подобных самолетов в течение года.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол говорит, что F-16 могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

Между тем, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не будут блокировать поставки в Украину истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Вашингтон якобы не против этого от международных партнеров

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