Игорь Сикорский: история успеха авиаконструктора из Киева, на вертолетах которого летали президенты США

Вертолеты известного украинского авиаконструктора Игоря Сикорского спасли жизнь полутора миллионам человек. Летом 1939-го — конструктор получил первый патент на свой вертолет. По легенде – уже вскоре 50-летний Сикорский провел на нем первую спасательную операцию.

Об этом говорится в сюжете Станислава Ясинского для "ТСН. Тиждень".

Первая спасательная операция состоялась во время шторма в порту Нью-Йорка. Тогда оторвало от причала баржу с двумя моряками. Снять их оттуда не удавалось ни лодкой, ни с самолетов. И в этот момент - военные вспомнили об изобретателе с новой воздушной машиной: которая может зависать в воздухе. Сикорскому удалось спасти - обоих моряков. Тогда 400 его вертолетов заказала армия США.

И они первыми среди подобных летательных аппаратов – прошли Вторую мировую войну.

Семейный дом Сикорского в центре Киева

Остатки дома семьи Сикорских в центре Киева. Здесь должен быть музей с очередями туристов. Ибо здесь родилась идея новой – бескрылой авиации. Отрасли, ставшие единственной альтернативой самолетам.

"Здесь мама Сикорского рассказывала маленькому Игорю об изобретениях Леонардо Да Винчи, а затем читала фантастические романы Жюля Верна. И к мальчику приходили пророческие сны – полеты над океаном внутри металлической машины. Тропические острова, на которые смотрел через иллюминаторы. Именно здесь – в 9 лет он начал мастерить свой первый вертолет", — говорит корреспондент ТСН Станислав Ясинский.

Двух лет обучения на морского офицера Игорю хватило, чтобы понять, что его тянет к небу. Тогда он уговаривает родителей на переезд в Париж, в инженерную школу. Те не спорили – и юноша с головой погружается в воздушные эксперименты, чертежи и полеты. Именно в Париже он получает лицензию пилота. Летал Сикорский на странных конструкциях – некоторые из них поднимались на несколько десятков метров и держались в воздухе какие-то минуты – но это уже был безумный успех только что рожденной авиации.

Обучение в Киевском политехническом институте

После возвращения в Киев в 1906 году молодой 17-летний авиатор поступает в Киевский политехнический институт.

За год до этого преподаватели и студенты инженерного факультета организовали воздухоплавательную секцию. И именно здесь, в КПИ, теперь носит его имя, Игорь Сикорский соединяет свою летную практику с наукой и инженерной теорией.

"За годы пребывания в Киеве до 1912 года Игорь Сикорский построил одни аэросаны, два вертолета, 7 аэропланов индивидуальной конструкции, и еще три по заказу и в соавторстве", — говорит Виталий Татарчук.

Первые вертолеты Сикорского

Один из первых вертолетов Сикорского взлетать упорно не хотел, но вовсе не из-за изъяна конструкции. Дело в том, что на тот момент в мире еще не существовало двигателя, который мог бы дать гигантскому винту нужное количество оборотов. Поэтому Игорь сосредотачивается на самолетах.

В 1911 году его аэроплан побил мировой рекорд скорости — 111 километров в час, а уже через год в Киеве авиаконструктор впервые в мире возьмет на борт нового самолета двух пассажиров и поставит еще один рекорд — одновременно в скорости, высоте, расстоянии и грузоподъемности летательного аппарата. За эти годы молодой авиатор, до сих пор студент КПИ, становится звездой авиастроения – директор завода Руссо-Балт приглашает 23-летнего инженера на должность главного конструктора авиационной секции предприятия.

Первый бомбардировщик в Российской империи

"Он разрабатывал еще в 1913 году первый в мире многомоторный пассажирский самолет. И в годы Первой мировой войны он развился в бомбардировщик "Илья Муромец". В годы Первой мировой войны российская империя была единственной страной, имевшей бомбардировочную авиацию, как отдельный род войск. Из 90 самолетов только один был сбит в конце войны", — говорит Виталий Татарчук.

Жизнь Сикорского за границей

Блестящую авиастроительную карьеру ломает революция. Зимой 1918 года Сикорский убегает от большевиков в Париж. Но Европа тоже разрушена войной. И амбициозный инженер уезжает за океан. 30-летний Сикорский первые годы выживает только благодаря частным урокам математики и пытается питаться на 80 центов в день – в его меню в основном кофе и бобы.

Первый самолет собирали на мусорнике

Лишь в 1923 году он находит единомышленников, помогающих организовать так называемую "Корпорацию Сикорского". И вся эта корпорация работала в курятнике. Большинство деталей для первого американского самолета Сикорского молодые инженеры собирали на свалке.

Самолет из мусора – S-29a. 5 тысяч долларов на его строительство пожертвовал композитор Сергей Рахманинов. Уже в 1924 году во время одного из первых рейсов этот самолет поднимет не только пассажиров, но и два рояля — один из них принадлежит первой леди США, жене президента Кулиджа. Но главный коммерческий успех Сикорского впереди.

"Следующий этап – это его конструирование летающих лодок. Самолеты-лодки начали продаваться в другие страны, ими была освоена Южная Америка и Африка", — говорит Виталий Татарчук.

Самолет-корабль Сикорского / Фото: Википедия

Успех Сикорского

На фотографиях американского периода авиаконструктор испытывает свои железные птички не в шлеме, а в шляпе. В конце 30-х годов он – уже не в курятнике, а на собственном авиазаводе в штате Коннектикут. Но главное, возвращается к работе над вертолетом. Первое испытание чуть не закончилось трагедией – машина перевернулась и Сикорский выпал и сломал ногу.

Сикорский менял только авиацию — он конструировал новый мир. Главный смысл книг Сикорского – человек способен преодолеть своего величайшего врага – отчаяние. Всю жизнь этого гения доказывает – тяжелый труд и верность своим мечтам способен делать чудеса.

Игорь Сикорский / Фото: Википедия

Вертолетами Сикорского традиционно пользуются президенты США и британские монархи. Его воспетые Голливудом военные вертолеты "черный ястреб" выполняют задачи в украинском небе. А новое поколение авиаконструкторов в КПИ перед сессией приходят к памятнику гениального однокашника – подержаться за шляпу, попросив у визионера той силы, что творит чудеса.

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