Скибюк рассказал о ситуации на фронте, подготовке военослужащих и возможном окончании войны

Общая ситуация на фронте очень сложная, но украинские военные "стоят до последнего", чтобы не допустить новых территориальных потерь.

Командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк дал интервью ТСН, во время которого рассказал о ситуации на фронте, что получит Украина после разрешения на удары по России дальнобойным оружием, как научить бойца выжить в бою и сколько еще у России потенциала для ведение такой войны.

Основные тезисы бригадного генерала Игоря Скибюка – в эксклюзивном интервью ТСН.

Ситуация на фронте усложняется

По словам военного, общая ситуация на фронте очень сложная. Противник сконцентрировал усилия и имеет достаточно много ресурсов для реализации своих планов.

“Я думаю, у них прошло определенное обобщение их опыта и такое развитие на наступление, потому что они постоянно наступают. А там они научились чему-то, а мы научились противодействовать. Выглядит ситуация ближе к плохой. Но я, проводя такой военный анализ, советовал всем брать линейку, смотреть в километрах, в сотнях метрах, иногда в метрах, насколько, где враг продвинулся, и каких стоило ему это проблем и потерь. Не все так плохо”, – говорит военный.

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По его словам, потери российской армии и вкладываемые ею усилия не сравнимы с теми достижениями, которые она имеет.

Украинские войска стоят "до последнего"

Игорь Скибюк подчеркнул, что украинские военные стоят и защищают позиции на фронте "до последнего", ведь оборона должна быть устойчивой. И потеря определенной части территории – это критическое решение, которое не может быть системным.

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“В большинстве нужно устойчиво оборонять все позиции. Есть разные уровни: роты, батальоны, бригады. Если позиция наша подверглась поражению и с целью выйти из-под огня, маневрировать влево вправо или назад на десятки или сотни метров, то это никакое не отступление. Это просто выполнение боевой задачи, смена огневой позиции в пределах тех районов, которые обороняют войска. А уход, как мы совершали в направлении Авдеевки, он назрел, он требовал принятия такого решения. Это уже другой уровень", – рассказал военный.

Как научить бойца выжить в бою

В Украине увеличили количество дней подготовки военнослужащих — от 30 до 45, а также изменили программу подготовки пехотинцев.

Игорь Скибюк пояснил, что таким образом удалось добиться гарантированности уровня подготовки военнослужащих.

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“Чтобы солдат был готов и у него было положительное настроение, он доверял своему уровню подготовки. На это нужны дополнительные дни. Мы должны дать ему уверенность в своих силах и достаточный уровень подготовки. И этим уровнем подготовки дать ему максимальную живучесть. Чтобы он профессионально действовал, осознанно. Мы готовим его к таким сценариям, с которыми он столкнется на поле боя", – говорит военный.

По его словам, всех солдат готовят к агрессивному ближнему бою с противником. Все пехотинцы готовятся как штурмовики. И потом они, уже пройдя базовую военную подготовку (БЗИН), идут дополнительно на разные курсы — пулеметчика, гранатометчика, пехотинца, дронщика.

Как разрешение на использование дальнобойного оружия может изменить ход войны

Игорь Скибюк отметил, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории России помогает Украине вести более эффективное противодействие противнику.

“300 км – этого в определенной степени достаточно. Оперативный уровень построения противника и наши оперативные задачи будут соответствовать этой дальности. Это существенно усложнит его развертывание логистических задач, баз, это усложнит базирование его тактической ударной авиации, армейской авиации, существенно усложнит развертывание его резервов, пунктов управления. То есть, это все будет в нашей досягаемости. Эта инфраструктура, объекты – они не могут быть дальше, чем им предусмотрено для выполнения задач, и все это будет попадать в трехсоткилометровую зону”, – рассказал военный.

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Он считает, что в ближайшее время мы уже не увидим такого количества ударов КАБами по населенным пунктам, в частности, по Сумам, по Харькову и по линии фронта.

Сколько еще Россия сможет вести войну

Скибюк считает, что мы идем к тому, что сводим войну с Россией вничью, несмотря на определенные территориальные потери и отступления наших войск. Есть шанс закончить войну силовым путем, а не только дипломатически.

“Нужно продержаться, организоваться, использовать потенциальные возможности нашего преимущества. То, что россияне делают, для меня они показывают не свою силу, а свою слабость. В общем противник не может воплотить свой оперативный план. Этот год для меня похож на 1943 год, если по аналогии со Второй мировой войной", — говорит военный.

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По его словам, сегодня следует сконцентрироваться и делать прогнозы военного развития ситуаций.

“К сожалению, это не происходит быстро. Россия большая, мощная, но у них много слабых мест. Мы больше и скорее развиваемся, адаптируемся. У них достаточно много проблем и вопросов. И даже наличие большого количества пехоты не обеспечивает их стопроцентное преимущество. Я вижу такие возможности, но они не могут быть реализованы быстро", – рассказал Игорь Скибюк.

Детальнее – в эксклюзивном сюжете ТСН: " Генерал Скибюк ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной ".

Напомним, посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также дал интервью, во время которого поднял темы Третьей мировой войны, возможных прорывов России на фронте, роли современных технологий в боевых действиях и вызовов, с которыми сталкиваются украинские военные.

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