Игорю Коломойскому продлили меру пресечения — детали
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского.
Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом сообщил корреспондент ТСН из зала суда.
Бизнесмен будет оставаться под стражей до 6 февраля 2026 года.
По словам адвоката Александра Лысака, прокурором не доказаны риски, из-за которых нужно оставить такую строгую меру пресечения.
«Надо учитывать практику Европейского суда по правам человека: избыточность содержания под стражей является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека», — напомнил правозащитник.
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.
Также он рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.