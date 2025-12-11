Игорю Коломойскому продлили меру пресечения — детали

© ТСН

Реклама

Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщил корреспондент ТСН из зала суда.

Бизнесмен будет оставаться под стражей до 6 февраля 2026 года.

Реклама

По словам адвоката Александра Лысака, прокурором не доказаны риски, из-за которых нужно оставить такую строгую меру пресечения.

«Надо учитывать практику Европейского суда по правам человека: избыточность содержания под стражей является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека», — напомнил правозащитник.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Также он рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.