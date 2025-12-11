ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
381
Время на прочтение
1 мин

Игорю Коломойскому продлили меру пресечения — детали

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Игорю Коломойскому продлили меру пресечения — детали

© ТСН

Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщил корреспондент ТСН из зала суда.

Бизнесмен будет оставаться под стражей до 6 февраля 2026 года.

По словам адвоката Александра Лысака, прокурором не доказаны риски, из-за которых нужно оставить такую строгую меру пресечения.

«Надо учитывать практику Европейского суда по правам человека: избыточность содержания под стражей является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека», — напомнил правозащитник.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Также он рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.

Дата публикации
Количество просмотров
381
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie