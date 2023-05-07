Игра для выживания: специализированные классы появятся по всей Украине

В Украине создают специальные кабинеты, где детей будут обучать основам гражданской защиты. Такие классы уже существуют в 21 области и столице. В школы приходят спасатели, полицейские, психологи и медики, а именно обучение проходит в формате игры, говорится в ТСН.

В класс безопасности в столичной школе на Подоле школьники заходят и их сразу переодевают в форму спасателей. Такие классы в Украине начали появляться с начала учебного года. К детям приходят представители полиции, ГСЧС и медики. Обучение проводят как для младших классов, так и для старшеклассников. Рассказывают, какой с виду настоящий полицейский, как правильно переходить дорогу... В этом классе сделали зону квартиры, чтобы рассказать и показать детям, как обращаться с опасными предметами — здесь и утюг, и чайник, и микроволновка. Спасатель рассказывает, чаще всего именно они становятся причиной возгорания.

Среди новых навыков у детей – умение пользоваться огнетушителем. "Надо вытащить чеку, а затем берем ручкой и тушим снизу вверх", — объясняют детям принцип работы.

В школе говорят, что некоторые ученики после таких уроков мечтают стать спасателями. А еще здесь практики от психолога ГСЧС. Анна раздает детям воздушные шарики, предлагает их наполнить крупой и наделить специальными свойствами. “Что тебе нужно? Храбрости. Уверенности? Шарик счастья? Это очень важно, потому что иногда детям не хватает чего-то и они не знают, где найти этот ресурс. Так ребенок может сам себе помогать”, – убеждает психолог.

Обязательно на этих уроках рассказывают о минной безопасности.

Такие классы – совместная инициатива МВД, ГСЧС и Министерства образования и науки. Это только начало – на старте уже второй этап. “Это проект называется – специалист по безопасности. То есть, это человек, который в школе конкретно отвечает за весь комплекс вопросов, связанных с безопасностью и физической, и психологической, кибербезопасностью и так далее. Таких специалистов уже около 80 подготовили”,- рассказывает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В Житомире класс безопасности открыли на базе городского подразделения ГСЧС – в историческом здании пожарно-спасательной части. Там для детей подготовили квест, во время которого малыши на пяти станциях учатся правилам пожарной и минной безопасности. Узнают, как вести себя на воде, оказывать первую помощь, а также сдают экзамен на знание правил дорожного движения.

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