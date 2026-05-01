Игра на истощение: чем война 2026-го отличается от предыдущих лет и как это влияет на РФ

«Статус-кво с преимуществом Украины»: эксперт объяснила, каким будет следующий этап войны

В 2026 году самым вероятным сценарием развития событий на фронте останется условный статус-кво. Прорывов ни со стороны Украины, ни со стороны России не предвидится, однако ситуация будет существенно отличаться от прошлогодней благодаря технологическому превосходству ВСУ.

Об этом в интервьюТСН.ua рассказала Мария Золкина — глава направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированная исследовательница LSE Ideas, главного аналитического центра по внешней политике при Лондонской школе экономики.

Почему Украина «застряла» в статус-кво

По мнению эксперта, базовым сценарием остается условный статус-кво, но с определенными модификациями.

Что он предполагает:

Статус оккупированных территорий не меняется ни легально, ни в результате каких-либо военных кампаний.

Остается более или менее предполагаемая линия фронта. Нет прорывов с российской стороны, но нет и с украинской стороны в результате наземных операций.

Нет никаких изменений на дипломатической арене, поскольку не будет подписан ни режим тишины в виде каких-либо договоренностей, ни более всеобъемлющего договора об урегулировании.

Какие факторы свидетельствуют в пользу сценария сохранения условного статус-кво

Первый — отсутствие дипломатического давления со стороны США на Европу и Украину для подписания мира на любых условиях, выгодных России.

«США, с одной стороны, не видят приоритетности в истории, где не могут добиться результата. Плюс наложились проблемы с иранской войной, вниманием и необходимостью вложения ресурсов, в том числе дипломатических, для достижения результата там», — отмечает Золкина.

По ее мнению, для Трампа важнее завершить войну в Иране, чем в Украине. Ведь в Иране США непосредственно несут дипломатический, военный и экономический ущерб за отсутствие завершения войны, в отличие от войны России против Украины.

Второй — возможности Украины противиться невыгодному миру за последний год частично увеличились за счет третьего фактора.

Третий — изменение позиции самой Европы, которая сначала пыталась подстроиться под Трампа, а сейчас четко говорит ему «нет».

Золкина подчеркнула, что Европа четко выразила свою позицию Трампу и в вопросе Гренландии, и в отношении Ирана. Кроме того, Европа теперь полноценно самостоятельно финансирует Украину без американской помощи, готовясь отражать российскую агрессию в одной из стран-членов НАТО без помощи американцев.

«То есть Европа глобально изменила свою роль в отношениях с США и не боится сказать Америке „нет“. И это третий фактор, способствующий тому, что какого-то давления на Украину и достижения изменений между Россией и Украиной путем принуждения Украины к миру не будет», — объясняет эксперт.

Четвертый — сейчас ресурсы России ограничены, но еще не до конца исчерпаны.

Золкина предполагает, что еще какое-то время на этом топливе Россия может протянуть. По крайней мере год точно.

Она подчеркнула, что у РФ нет возможности сломать линию фронта, прорвать ее, или организовать какой-то коллапс украинской обороны. Кроме того, так называемая весенняя кампания россиян началась и завершилась почти незаметно с точки зрения анализа перемен на фронте.

«Потому что сейчас у россиян, очевидно, уже нет ресурсов, чтобы выполнять военно-политические задачи по прорыву украинской линии обороны. У Украины есть ресурсы для асимметричной борьбы с россиянами, но не для наземных операций. Соответственно, сама линия фронта и статус временно оккупированных территорий военным путем в ближайший год меняться не будут. Именно поэтому я считаю статус-кво базовым сценарием», — объяснила Мария Золкина.

Чем этот статус-кво будет отличаться от прошлогодней ситуации, когда тоже не было ни соглашения, ни кардинальных перемен на линии фронта?

«Разница в том, что постепенно технологическое преимущество будет на стороне Украины. Мы сейчас довели до максимума свои возможности уничтожать российскую военную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру, имея возможности бить почти на 2 тыс. км в глубь России. То есть уничтожать дальше экономические возможности России продавать свою нефть и газ, производить оружие. И на этом асимметричном аспекте Украина может легко исключать невыгодные предложения по миру и давить на Россию», — убеждена эксперт.

Золкина напомнила, что Путин впервые за 4 года попросил о перемирии 9 мая.

«Потому что они боятся, что Украина не послушает союзников, которые запрещают нам бить по Кремлю, и может действительно ударить по сердцу Москвы — военному параду. Это означает, что сейчас мы наконец-то достигли такого момента, когда сил, ресурсов и средств, чтобы переломить ситуацию кардинально в свою пользу, Украина не имеет, или она не имеет разрешения от партнеров это использовать, как, например, уничтожить политически важные объекты внутри России. Но в то же время это уже свидетельствует о преимуществе, которое Украина имеет и может в любой момент применить», — рассказывает собеседница.

Поэтому базовым сценарием для Золкина называет статус-кво, но с тяготением к преимуществу Украины.

«Способности бить глубоко, бить далеко и возможность масштабировать это плюс наше дипломатическое преимущество, которое появилось в связи с договоренностями с Ближним Востоком, — это для Украины точно будет сейчас плюс», — подытожила она.

