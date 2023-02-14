Игра на повышение: почему девятый Рамштайн не стал авиационным и что Байден готовит для Путина к 24 февраля

Почти год, как идет полномасштабная российская война против Украины. С приближением 24 февраля все ожидали прорывных решений от Запада – предоставления Украине дальнобойного оружия и истребителей.

Но ни на девятом "Рамштайне", который уже давно окрестили ракетным и авиационным, ни на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, Украина этого так и не услышала. Да и, честно говоря, и не должна была, потому что решение ни США, ни союзники еще не приняли.

Правда, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, 23-24 февраля стоит ожидать больших событий, которые Россия точно запомнит. Возможно, Запад взял паузу, чтобы посмотреть, о чем Путин будет говорить в обращении к Федеральному собранию 21 февраля. Потому что как раз в эти даты и президент США Джо Байден собирается в Польшу.

ТСН.ua уже писал, что главное оружие сейчас – это время. Победа в следующем большом сражении зависит от того, кто быстрее, Украина или Россия, сформирует мощный ударный кулак. Для этого украинским силам обороны не хватает боеприпасов, причем как советских, так и натовских образцов. Ведь, ни для кого не секрет, интенсивность войны такова, что натовские оборонные заводы просто не успевают производить боеприпасы в достаточном количестве.

О том, как прошел девятый "Рамштайн", когда увидим зеленый свет по истребителям и дальнобойным ракетам, к чему готовится Путин, и как готовят к контрнаступлению нас, в материале ТСН.ua .

Истребители в кармане

Торопясь на встречу министров обороны стран-членов НАТО сразу после "Рамштайна", на вопрос журналистов об истребителях Алексей Резников буквально на ходу достал из кишени пиджака платок с нарисованным боевым истребителем.

Хотя громкого "да" предоставлению Украине боевых самолетов мы из Брюсселя так и не услышали, однако, по информации Financial Times, США все же могут передать свои F-16, или предоставить разрешение третьим странам на их реэкспорт. Первая приходящая на мысль страна — Нидерланды. Они имеют в своем парке 24 боевых самолета, которые уже все равно хотели списывать.

Однако, в этой же статье Financial Times отмечает, что Россия накапливает у украинских границ самолеты и вертолеты, готовясь к воздушной кампании, а непрекращающимися ракетными атаками Москва пытается обезвредить украинскую ПВО. Этот тезис даже пришлось опровергать главе Пентагона Ллойду Остину после "Рамштайна":

"Мы знаем, что у России в запасе остается значительное количество авиации. Вот почему мы подчеркиваем, что должны сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств ПВО".

А глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли добавил, что пока у США нет никаких существенных указаний или предупреждений, что Россия может во второй раз пойти на Киев:

"Всегда есть потенциальная угроза, угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности РФ совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений. ".

Как сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг: "Вопрос самолетов пока не актуален". Причем Ллойд Остин дал публично понять, что США не будут препятствовать, если, например, Польша решит предоставить Украине F-16. Хотя раньше отправку Украине польских МиГ-29 все же заблокировали. Действительно, в фокусе внимания встреч в Брюсселе были скорее боеприпасы, особенно снижение зависимости Украины от артиллерийского огня и системы ПВО. Нам остро необходимы боеприпасы советского калибра для танков Т-72 и артиллерийские снаряды натовского калибра для уже предоставленных нам тяжелых орудий.

Боеприпасный "голод" ощущает и Россия. Наиболее критичной остается ситуация в районе Бахмута. Однако, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, даже в случае потери города украинскими силами обороны, стратегического влияния на войну это не будет.

На девятом "Рамштайне" Украине пообещали дать все необходимое для контрнаступления уже весной. Однако без современной западной авиации и дальнобойных ракет. По ракетам ATACAMS дальностью 300 км, которые могут использоваться системами HIMARS, США, по данным издания Politico, озвучили Киеву еще одну причину, почему Украина не сможет их получить. Оказывается, в самих США их не так много, а предоставление их украинской армии снизит собственные американские запасы.

Похожее мнение в интервью ТСН.ua высказал и Бен Годжес. По его словам, действительно, этих ракет в США может быть не так много, учитывая возможное будущее противостояние с Китаем.

"Это оружие Украина уже давно должна использовать. Но я подозреваю, что их у нас немного. И поэтому нам нужно подумать, что нам может понадобиться, если мы вступим в конфликт с Китаем. Пентагон знает это лучше меня. Так что это не то, что вы можете просто обойти», – считает Годжес.

Ядерная истерия Путина

Поэтому больше похоже на то, что западные союзники снова готовят Украину скорее к оборонной операции, учитывая уже начавшееся российское наступление и десятки тысяч, если не сотни, которые Путин еще может бросить на фронт. Первые западные танки приедут в Украину уже в марте. Всего в танковой коалиции и танковой логистике участвуют восемь стран. Также Италия и Франция пообещали Украине комплексы ПРО SAMP/Т, способные сбивать баллистические ракеты.

Очевидно, что Украина и Запад сначала делают ставку на остановку российского наступления, которое началось на нескольких участках фронта. Например, под Угледаром ВСУ уничтожили элитную 155-ю российскую бригаду морской пехоты из Владивостока, что подняло просто истерику на московских болотах.

Путин сделал ставку на долгую войну на истощение. Это хорошо понимают как в Киеве, так и в ключевых западных столицах. Вместе с этим в западной прессе появляется все больше противоречивых статей по поводу возможности США и союзников поддерживать Украину, как говорят все западные лидеры, "так долго, как это потребуется", вплоть до полной победы Украины. Хотя США все же и планируют объявить новый крупный пакет военной помощи Украине ближе к 24 февраля на $10 млрд.

"В последние месяцы война на востоке Украины идет медленно, и ни одна из сторон не одерживает верх. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", — говорится. в статье The Washington Post под названием "США предупреждают Украину о переломном моменте в войне".

Дело в том, что украинская разведка, военные и политики говорят, что это наступление уже началось. К тому же, все ожидают, что Россия вот-вот бросит на фронт свое 150-тысячное "войско" из 300 тыс. мобилизованных еще в осенней волне. Однако о них почему-то нигде не слышно, как и об их перемещении. Все ждут от Путина объявления очередной волны мобилизации в России, без которой любое его наступление обречено на провал.

Очевидно поэтому Кремль вспомнил свой старый прием – ядерный шантаж. Норвежская разведывательная служба сообщает, что впервые за 30 лет Россия начала развертывать в Балтийском море корабли с тактическим ядерным оружием: "Ключевая часть ядерного потенциала находится на подлодках и надводных кораблях Северного флота РФ". А в самой России днем, 14 февраля, в воздухе были отмечены так называемые самолеты "судного дня".

Что ж, и это еще не всё. Молдова на несколько часов во вторник, 14 февраля, закрыла свое воздушное пространство из-за якобы замеченного российского разведывательного беспилотника. Нидерландские истребители перехватили около Польши три российских военных самолета. Ну и кульминацией насыщенного дня под знаком НАТО и Рамштайна стала публикация в Bloomberg, что страны-члены НАТО разрабатывают инструкции на случай участия государств Альянса в конфликте высокой интенсивности.