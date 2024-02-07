Игра на руку Путину: Трамп блокирует военную помощь Украине, чтобы выиграть президентские выборы

С субботы, 10 февраля, Сенат идет на двухнедельный перерыв. Это означает, что вопрос дальнейшей вооруженной поддержки Украины со стороны США остается в подвешенном состоянии до конца февраля, а, возможно, и даже до президентских выборов в Америке в ноябре этого года.

Судьба вооруженной и финансовой помощи Украине со стороны США на более чем $60 млрд на 2024 год становится еще более неопределенной и призрачной. Из-за заблокированной республиканцами и лично Дональдом Трампом, который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре, работы Конгресса, законодатели не могут принять ни собственный федеральный бюджет, ни помощь Украине, Израилю и Тайваню. И света в конце тоннеля не видно.

В среду, 7 февраля, Сенат должен голосовать за компромиссный двухпартийный законопроект на $118 млрд, объединяющий самые жесткие (по словам как некоторых республиканцев, так и большинства демократов) меры, направленные на усиление безопасности на границе с Мексикой, и помощь Украине, Израилю и Тайваню. Но, судя по многочисленным комментариям как республиканцев в Конгрессе, так и спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лично Дональда Трампа, этот законопроект либо не примут, либо вообще не вынесут не голосование в зал.

Это подтвердил и Джо Байден в обращении к Конгрессу во вторник, 6 февраля, подчеркнув, что часы тикают: "Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп. Поддержать этот законопроект — значит противостоять Путину. Препятствовать ему – значит играть ему на руку". Хорошо, что президент Байден, наконец-то, прямо об этом сказал, хоть и с опозданием. Но, похоже, что Трампу на это наплевать. По всей вероятности, дальнейшая поддержка Украины может быть на паузе вплоть до президентских выборов в США в ноябре. Но судебные решения, которые могут отстранить Трампа от баллотирования за подстрекательство к штурму Капитолия (а, по сути, к госперевороту) 6 января 2021 года, могут все изменить. И первые предпосылки уже есть.

В этом тексте ТСН.ua расскажет о предвыборных баталиях, бушующих на Капитолийском холме в Вашингтоне, а также как Трамп и республиканцы решили выиграть выборы за счет мексиканской границы и жизней украинцев, потому что в ноябре американцы будут выбирать не только 47-го президента США, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Байден пошел на уступки: но Трампа это мало волнует

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который на днях побывал на наших позициях на Купянском направлении, на всех участках фронта идут тяжелые бои, оперативная обстановка остается напряженной. Ни для кого не секрет, что на фоне нехватки западной вооруженной помощи уже несколько месяцев украинские войска вынуждены экономить боеприпасы, выстреливая лишь по 2 тыс. снарядов в день. Между тем враг — где-то по 30 тыс. Но, как отметил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, раньше россияне выстреливали по 60 тыс., что говорит о снарядном "голоде" и в них.

Однако, по всей линии фронта оккупанты преобладают в живой силе, снарядах и технике. Мероприятие об этом прекрасно знает. Еще прошлой весной Украина информировала партнеров, что нам нужно 7 млн. боеприпасов в год. Однако стало только хуже. Западные демократические страны не смогли увеличить объем военного производства. Только в этом году все европейские страны-члены НАТО вместе производят 1,4 млн артиллерийских боеприпасов. При этом обещанный Евросоюзом 1 млн снарядов до марта Украина не получит – лишь немногим более 70%.

"Как бы смешно это ни звучало, похоже, что Северная Корея (КНДР предоставила России 1 млн боеприпасов – ред.) является более эффективным партнером для России, чем для нас друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться", — отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце января.

Так, героически преодолев сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, лидеры стран-членов ЕС наконец-то одобрили долгосрочный пакет макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро к 2027 году. Однако большинство из этих денег – 33 млрд евро – это кредиты (хотя и под низкие проценты), которые придется возвращать. А пакет вооруженной помощи Украине со стороны ЕС на 20 млрд евро на следующие 4 года еще заблокирован. Здесь бы помогло лидерство США, ведь они более успешны, чем ЕС в расширении собственного ОПК. Но то, что происходит в Америке, можно описать одним словом – хаос и предвыборная "война" насмерть. И заложницей стала именно Украина.

Двухпартийное компромиссное соглашение по границе с Мексикой, как это казалось еще несколько дней назад, сенаторы обнародовали в воскресенье, 4 февраля. Казалось, что вопрос поднялся с мертвой точки, но не на долго. ТСН.ua уже неоднократно писал, что вопрос нелегальной миграции на мексиканской границе всегда был темой республиканцев при любых Администрациях. В последние месяцы, с тех пор как Трамп жестко взял этот вопрос себе на вооружение, ситуация на границе ухудшилась. В декабре 2023 года, по данным пограничной службы США, количество мигрантов достигло 300 тыс. Это самый высокий показатель за все время.

После долгих месяцев споров по границе, Администрация Байдена, которая зависит от голосов в том числе и латиноамериканских избирателей (в рядах демократов много латиноамериканских представителей), действительно пошла на уступки. В компромиссном тексте законопроекта содержатся самые жесткие за все время нормы, которые предусматривали даже перекрытие границы, если там будет по 5 тыс. мигрантов в день. Однако и это не устроило республиканцев, точнее Дональда Трампа.

Компромисса не будет: Трамп против помощи Украине

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволяет США продолжить нашу жизненно важную работу по отстаиванию свободы Украины и поддержке ее обороны. Если мы не остановим аппетиты Путина, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки возрастут", — отметил президент Байден в X.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что "лишь дурак или радикальный левый демократ проголосовал бы за этот ужасный законопроект о границе".

Еще до обнародования, казалось, компромиссного соглашения по границе спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что она мертва. Хотя он и опровергает, что не находится под влиянием Трампа, на самом деле это не так. Джонсон делает именно то, что говорит ему Трамп, который будет блокировать любое решение по границе с Мексикой, даже лучше, чтобы не дать сыграть на этой команде Байдена перед президентскими выборами. Именно поэтому очень мало шансов, что к ноябрю республиканцы и демократы достигнут хоть какого компромисса.

"Я думаю, что это предложение мертвое", — сказал сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Викер.

Сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ленкфорд, который вместе с демократами разрабатывал компромиссный законопроект по границе с Мексикой, разочарованно заявил на днях: "Моя работа состоит в том, чтобы пытаться решить проблему границы. Его (Трампа – ред.) – чтобы баллотироваться в президенты. Моя работа — служить нации".

По информации The Hill, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, крупный друг Украины, по сути потерявший контроль над республиканцами в Сенате, рекомендовал однопартийцам голосовать против компромиссного законопроекта по границе, если он будет вынесен на рассмотрение в среду, 7 февраля. С такими же угрозами выступил и Майк Джонсон, заявив, что не вынесет на рассмотрение Палаты представителей объединенный законопроект о границе и помощи Украине, Израилю и Тайваню, если он даже пройдет Сенат. В свою очередь помощь Израилю на $17 млрд он предлагает проголосовать отдельным пакетом, который Администрация Байдена уже пообещала ветировать.

Изначально ошибкой Белого дома было совмещать помощь Украине, Израилю и Тайваню с проблемой мексиканской границы. Трамп увидел, как это важно для Администрации Байдена, поэтому будет блокировать все, что может принести хоть какие-то предвыборные баллы команде демократов.

Интервью с Путиным: " американский Соловьев " в Москве

"Нынешняя драма уходит корнями не только в пограничный кризис, но и в растущую враждебность Республиканской партии по оказанию помощи Украине, отражающей еще одну позицию Трампа, и в отказе Палаты представителей одобрить недавний вооруженный пакет Байдена (для Украины – ред.) на $60 млрд. ", – пишет CNN.

По сути Трамп сейчас действует в интересах Путина, зарабатывая свой политический капитал на жизни украинцев. И пока президент Байден во вторник, 6 февраля, обращался в Конгресс, призывая законодателей одобрить пакет помощи Украине, бывший скандальный ведущий Fox News, "американский Соловьев" Такер Карлсон, имеющий огромный охват в Х (его видео набирают более 10 млн просмотров) и, конечно, поддерживает Трампа, обнародовал видеоролик из Москвы с анонсом интервью с Путиным.

По словам Карлсона, он приехал в Россию поговорить с кремлевским "фюрером", потому что "американцы не знают, почему в этом регионе бушует война", ведь ни одно американское медиа до этого не давало площадку российскому президенту. Собственно, за распространение фейков и откровенной лжи Такера Карлсона и уволили с телеканала Fox News, который продолжает работать рупором республиканцев. Как и Илон Маск, по словам Карлсона, пообещал не блокировать интервью с Путиным на Х. Для Украины – это не очень хорошо, ведь и без того уровень дальнейшей поддержки Украины среди республиканского избирателя намного ниже, чем среди демократов.

До конца непонятна мотивация Трампа: или он хочет заблокировать все, на чем может сыграть команда Байдена на президентских выборах, в том числе дальнейшую помощь Украине, стремясь превратить этот вопрос для Белого дома в "второй Афганистан"; или Трамп действительно считает, что может закончить войну через 24 часа, встретившись с Путиным. И самое циничное, что Трамп и республиканцы в Конгрессе прекрасно знают, что основным поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины являются именно США. Однако в угоду Трампу они сознательно не голосуют за дальнейшую помощь Киеву, зарабатывая политические баллы на жизни украинцев.

В ночь на среду, 7 февраля, когда Сенат должен голосовать за компромиссный законопроект по границе с Мексикой и помощь Украине, Израилю и Тайваню, если, конечно, его вынесут в зал, Россия снова осуществила массированную воздушную атаку против Украины. Вражеские ракеты вплотную приблизились к польской границе. Варшава даже подняла свои истребители на перехват. За два дня до этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш предупредил, что не исключает "худших сценариев" дальнейшего развития российской войны — поражения Украины и агрессии Москвы против восточного фланга НАТО.

В большом репортаже Bloomberg о том, как страны Балтии готовятся к возможному предстоящему военному противостоянию с Россией, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте называет нынешние колебания Запада (прежде всего, наверное, США – ред.) относительно дальнейшей помощи Украине "большой стратегической и тактической ошибкой". потому что рано или поздно Путин увидит окно возможностей и пойдет дальше. Аналогичные заявления с осени прошлого года раздаются от немецких и бельгийских руководителей.

Американские СМИ пишут, что у Администрации нет "плана Б" относительно дальнейшей вооруженной поддержки Украины. Если вопрос границы с Мексикой и помощи Украине, Израилю и Тайваню разделить, не факт, что все они будут отдельно проголосованы. Особенно это касается пакета помощи Киеву – Трамп против этого. По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, план Администрации Байдена — продолжать призывать Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины. А это, откровенно говоря, не слишком действенная стратегия. Разве что будет решение Верховного суда США (в чем многие сомневаются), который дисквалифицирует Трампа от участия в президентских выборах. И первый шаг в этом направлении уже был сделан во вторник, 6 февраля: федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.