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Игра Орбана: прелюдия Сиярто в Ужгороде, влияние тяжеловесов ЕС, проигрыш в Брюсселе и надежды на реванш

Игра Орбана: прелюдия Сиярто в Ужгороде, влияние тяжеловесов ЕС, проигрыш в Брюсселе и надежды на реванш

"Поход" против Орбана в ЕС: в качестве венгерского премьера прижали к стенке / Фото: ТСН.ua

Венгерский премьер Виктор Орбан не сумел заблокировать финансовую помощь Украине на 50 млрд евро. Но, во втором полугодии 2024 года Венгрия будет председательствовать в ЕС, поэтому Киеву нужно готовиться к атакам Будапешта.

"Поход" венгерского премьера Виктора Орбана против Украины и ЕС окончился против него. На внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, 1 февраля, Киев наконец-то получил 50 млрд евро долгосрочного финансирования к 2027 году. Орбан не смог и больше не сможет заблокировать это решение. Тяжеловесы ЕС – премьер Италии, канцлер Германии и президент Франции – прижали его к стенке.

В большом тексте "Как "ломали" Орбана: Украина получила 50 млрд евро от ЕС, но военная помощь еще заблокирована" ТСН.ua сразу после саммита уже писал, как это стало возможным.

Отметим, что внеочередной саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 1 февраля, проходил под протесты фермеров в центре города, который заполнили около 1,3 тыс. тракторов, о чем говорится в последней главе этого текста. И эта тема еще может принести Украине много неприятных сюрпризов, потому что, по сообщениям СМИ, Франция тоже думает над ограничением экспорта украинского зерна. И что интересно, в четверг, 1 февраля, на протесте фермеров в Брюсселе заметили мужчин в футболках с надписями "Россия".

Но были еще некоторые нюансы, о которых мы попросили написать для ТСН.ua заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука.

Игра Орбана: прелюдия Сиярто в Ужгороде

Саммит ЕС принес долгожданные результаты — 50-миллиардный пакет помощи Украине был разблокирован. Решение было принято Евросоветом единогласно. Несмотря на все опасения, ни одно из государств-членов ЕС не решилось ветировать это решение. ЕС не только продемонстрировал единство, но и послал мощный сигнал США, где вопрос о помощи Украины оказался в заложниках внутриполитической борьбы. Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал сопротивляться оказанию помощи Украине, хотя на предыдущем саммите именно он едва не сорвал решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

Так что же изменило взгляды Орбана или заставило его ко времени скрыть свои истинные взгляды?

Свою важную роль в преддверии саммита сыграла встреча в Ужгороде (в понедельник, 29 января – ред.) министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Приезд Сиярто был предоставлен венгерской стороной как однозначная поддержка "своих" в Закарпатье. Из заявлений венгерского министра следовало, прежде всего, то, что он прибыл, чтобы добиться преимуществ для венгерского меньшинства Украины. И, несмотря на то, что остальные государства ЕС и Еврокомиссия будто удовлетворились изменениями в Закон о национальных сообществах (в декабре 2023 года – ред.), Будапешт и дальше гнет свою линию. Встреча в Ужгороде, правда, помогла понять, какова эта линия. Определены четкие требования и пожелания Венгрии и объявлено о создании Специальной комиссии (на уровне украинского МИД, куда войдет представитель Венгрии – ред.).

Более того, анонсирована встреча венгерского премьера и украинского президента, хотя и не ясно до конца, когда она состоится.

Режиссура встречи была блестяще отработана Будапештом. Начиная от видеороликов о приезде Сиярто (либо в стиле "Миссии невыполнимой" для западного зрителя, либо "Бригады", что ближе российскому потребителю), продолжая резкими "невежливыми" заявлениями о необходимости вернуть венграм Украины права, которые они имели к 2015 года, и завершая красноречивым молчанием на вопрос, поддерживает ли Венгрия членство Украины в ЕС. Все это было призвано продемонстрировать, как крепок Будапешт, как требователен он к Киеву, и как членство Украины в Евросоюзе и помощь ЕС зависят от воли венгерского лидера.

Все это существенно помогло Будапешту сохранить лицо и показать, сколько он добился от Киева. И это несмотря на то, что, похоже, решение о помощи Украины на момент встречи в Ужгороде уже было принято.

Будапешт в осаде: Венгрия без права голоса

Несмотря на то, что многие эксперты и журналисты опасались очередного выходки своенравного венгерского премьера, похоже, что вся европейская бюрократическая машина работала над тем, чтобы этого выходка не допустить.

Во-первых, из Брюсселя поступали сигналы о том, что политическое решение о предоставлении Украине 50 млрд евро одобрено, и за ним стоят европейские тяжеловесы. Если Будапешт и дальше будет ветировать выделение средств из европейских бюджетных фондов, то будет найден путь предоставить их из внебюджетных средств, где Орбан не будет иметь права вето.

Во-вторых, для ЕС весил уже не столько механизм предоставления фондов, сколько желание продемонстрировать единство. И настойчивое желание Орбана это единство подвесить превратило переговоры в неприсущую для Европы "lose-lose" игру. Конечно, "вето" Орбана стало бы пощечиной Евросовету и Еврокомиссии, но и Будапешту было бы не поздоровилось. Достоверность лишения Венгрии голоса в Евросоюзе по процедуре 7 статьи Договора ЕС стремительно приближалась к реальности. И тогда Орбан не только потерял бы право ветировать решение о помощи Украине, но и позорно лишился бы шансов на председательство Венгрии в ЕС во втором полугодии 2024 года (потому что не может государство без права голоса быть председательствующим).

В-третьих, в солидных СМИ начали раздаваться слухи о том, что ЕС готов обрушить экономику Венгрии. Мол, если ЕС применит экономические инструменты, то и форинт, который и без того колеблется на грани инфляционной пропасти, рухнет, и инвестиционная привлекательность Венгрии снизится.

Кто-то возражал, мол, ЕС не может поступать так в отношении государства-члена. Но вспомним о "греческом прецеденте". Естественно, когда в 2009 году Греция оказалась на грани дефолта, ЕС ее поддержал. Но эта поддержка стоила сокращение расходов государственного бюджета, повышение ставок налога на добавленную стоимость, урезание заработной платы государственным служащим и сокращение их количества, замораживание размера пенсионных выплат, снижение социальных расходов. Если бы ЕС прибег к такому же сценарию в Венгрии, даже не ставя своей целью обвал венгерской экономики, а скорее желая ее "оздоровить", то неизвестно, устояло бы популистское правительство Орбана.

Финальными аккордами в преддверии саммита ЕС стали шквальная критика Венгрии за эгоизм со стороны польского премьера Дональда Туска, и встреча Виктора Орбана с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, премьером Италии Мецлером и Францией канцлером Германии Шольцем. Однако есть основания полагать, что еще до этой встречи Орбан уже принял решение уступить. В этот раз.

Фермеры в сердце Брюсселя: революция на тракторах

Вместе с тем Виктор Орбан не оставляет надежды взять реванш. В Брюсселе на встрече с фермерами он заявил, что европейские лидеры уделяют недостаточно внимания "голосу народа". К тому же он добавил, что Европе нужны новые лидеры, новая элита, потому что сейчас при решении проблем миграции или войны в Украине мнение простых людей не воспринимается всерьез, а это означает дефицит демократии.

Амбиция Орбана возглавить "революцию фермеров" будет активно вплетена в кампанию его единомышленников во время выборов в Европарламент летом этого года. А вдобавок Виктор Орбан заявил, что "мир имеет имя — Дональд Трамп". Таким образом, венгерский премьер надеется, что усиление популистов в Европе и победа Дональда Трампа в США создадут необходимый фон для реванша, и тогда он скажет свое слово.

Однако сейчас Украина имеет окно возможностей, и из него нужно в полной мере воспользоваться, чтобы не дать шансов на успехи игре Орбана.

50 млрд евро для Украины от ЕС! Как нейтрализовали Орбана?

50 млрд евро для Украины от ЕС! Как нейтрализовали Орбана?

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