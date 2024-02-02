Игра Орбана: прелюдия Сиярто в Ужгороде, влияние тяжеловесов ЕС, проигрыш в Брюсселе и надежды на реванш

Венгерский премьер Виктор Орбан не сумел заблокировать финансовую помощь Украине на 50 млрд евро. Но, во втором полугодии 2024 года Венгрия будет председательствовать в ЕС, поэтому Киеву нужно готовиться к атакам Будапешта.

"Поход" венгерского премьера Виктора Орбана против Украины и ЕС окончился против него. На внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, 1 февраля, Киев наконец-то получил 50 млрд евро долгосрочного финансирования к 2027 году. Орбан не смог и больше не сможет заблокировать это решение. Тяжеловесы ЕС – премьер Италии, канцлер Германии и президент Франции – прижали его к стенке.

В большом тексте "Как "ломали" Орбана: Украина получила 50 млрд евро от ЕС, но военная помощь еще заблокирована" ТСН.ua сразу после саммита уже писал, как это стало возможным.

Отметим, что внеочередной саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 1 февраля, проходил под протесты фермеров в центре города, который заполнили около 1,3 тыс. тракторов, о чем говорится в последней главе этого текста. И эта тема еще может принести Украине много неприятных сюрпризов, потому что, по сообщениям СМИ, Франция тоже думает над ограничением экспорта украинского зерна. И что интересно, в четверг, 1 февраля, на протесте фермеров в Брюсселе заметили мужчин в футболках с надписями "Россия".

Но были еще некоторые нюансы, о которых мы попросили написать для ТСН.ua заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука.

Игра Орбана: прелюдия Сиярто в Ужгороде

Саммит ЕС принес долгожданные результаты — 50-миллиардный пакет помощи Украине был разблокирован. Решение было принято Евросоветом единогласно. Несмотря на все опасения, ни одно из государств-членов ЕС не решилось ветировать это решение. ЕС не только продемонстрировал единство, но и послал мощный сигнал США, где вопрос о помощи Украины оказался в заложниках внутриполитической борьбы. Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал сопротивляться оказанию помощи Украине, хотя на предыдущем саммите именно он едва не сорвал решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

Так что же изменило взгляды Орбана или заставило его ко времени скрыть свои истинные взгляды?

Свою важную роль в преддверии саммита сыграла встреча в Ужгороде (в понедельник, 29 января – ред.) министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Приезд Сиярто был предоставлен венгерской стороной как однозначная поддержка "своих" в Закарпатье. Из заявлений венгерского министра следовало, прежде всего, то, что он прибыл, чтобы добиться преимуществ для венгерского меньшинства Украины. И, несмотря на то, что остальные государства ЕС и Еврокомиссия будто удовлетворились изменениями в Закон о национальных сообществах (в декабре 2023 года – ред.), Будапешт и дальше гнет свою линию. Встреча в Ужгороде, правда, помогла понять, какова эта линия. Определены четкие требования и пожелания Венгрии и объявлено о создании Специальной комиссии (на уровне украинского МИД, куда войдет представитель Венгрии – ред.).

Более того, анонсирована встреча венгерского премьера и украинского президента, хотя и не ясно до конца, когда она состоится.

Режиссура встречи была блестяще отработана Будапештом. Начиная от видеороликов о приезде Сиярто (либо в стиле "Миссии невыполнимой" для западного зрителя, либо "Бригады", что ближе российскому потребителю), продолжая резкими "невежливыми" заявлениями о необходимости вернуть венграм Украины права, которые они имели к 2015 года, и завершая красноречивым молчанием на вопрос, поддерживает ли Венгрия членство Украины в ЕС. Все это было призвано продемонстрировать, как крепок Будапешт, как требователен он к Киеву, и как членство Украины в Евросоюзе и помощь ЕС зависят от воли венгерского лидера.

Все это существенно помогло Будапешту сохранить лицо и показать, сколько он добился от Киева. И это несмотря на то, что, похоже, решение о помощи Украины на момент встречи в Ужгороде уже было принято.

Будапешт в осаде: Венгрия без права голоса

Несмотря на то, что многие эксперты и журналисты опасались очередного выходки своенравного венгерского премьера, похоже, что вся европейская бюрократическая машина работала над тем, чтобы этого выходка не допустить.

Во-первых, из Брюсселя поступали сигналы о том, что политическое решение о предоставлении Украине 50 млрд евро одобрено, и за ним стоят европейские тяжеловесы. Если Будапешт и дальше будет ветировать выделение средств из европейских бюджетных фондов, то будет найден путь предоставить их из внебюджетных средств, где Орбан не будет иметь права вето.

Во-вторых, для ЕС весил уже не столько механизм предоставления фондов, сколько желание продемонстрировать единство. И настойчивое желание Орбана это единство подвесить превратило переговоры в неприсущую для Европы "lose-lose" игру. Конечно, "вето" Орбана стало бы пощечиной Евросовету и Еврокомиссии, но и Будапешту было бы не поздоровилось. Достоверность лишения Венгрии голоса в Евросоюзе по процедуре 7 статьи Договора ЕС стремительно приближалась к реальности. И тогда Орбан не только потерял бы право ветировать решение о помощи Украине, но и позорно лишился бы шансов на председательство Венгрии в ЕС во втором полугодии 2024 года (потому что не может государство без права голоса быть председательствующим).

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В-третьих, в солидных СМИ начали раздаваться слухи о том, что ЕС готов обрушить экономику Венгрии. Мол, если ЕС применит экономические инструменты, то и форинт, который и без того колеблется на грани инфляционной пропасти, рухнет, и инвестиционная привлекательность Венгрии снизится.

Кто-то возражал, мол, ЕС не может поступать так в отношении государства-члена. Но вспомним о "греческом прецеденте". Естественно, когда в 2009 году Греция оказалась на грани дефолта, ЕС ее поддержал. Но эта поддержка стоила сокращение расходов государственного бюджета, повышение ставок налога на добавленную стоимость, урезание заработной платы государственным служащим и сокращение их количества, замораживание размера пенсионных выплат, снижение социальных расходов. Если бы ЕС прибег к такому же сценарию в Венгрии, даже не ставя своей целью обвал венгерской экономики, а скорее желая ее "оздоровить", то неизвестно, устояло бы популистское правительство Орбана.

Финальными аккордами в преддверии саммита ЕС стали шквальная критика Венгрии за эгоизм со стороны польского премьера Дональда Туска, и встреча Виктора Орбана с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, премьером Италии Мецлером и Францией канцлером Германии Шольцем. Однако есть основания полагать, что еще до этой встречи Орбан уже принял решение уступить. В этот раз.

Фермеры в сердце Брюсселя: революция на тракторах

Вместе с тем Виктор Орбан не оставляет надежды взять реванш. В Брюсселе на встрече с фермерами он заявил, что европейские лидеры уделяют недостаточно внимания "голосу народа". К тому же он добавил, что Европе нужны новые лидеры, новая элита, потому что сейчас при решении проблем миграции или войны в Украине мнение простых людей не воспринимается всерьез, а это означает дефицит демократии.

Амбиция Орбана возглавить "революцию фермеров" будет активно вплетена в кампанию его единомышленников во время выборов в Европарламент летом этого года. А вдобавок Виктор Орбан заявил, что "мир имеет имя — Дональд Трамп". Таким образом, венгерский премьер надеется, что усиление популистов в Европе и победа Дональда Трампа в США создадут необходимый фон для реванша, и тогда он скажет свое слово.

Однако сейчас Украина имеет окно возможностей, и из него нужно в полной мере воспользоваться, чтобы не дать шансов на успехи игре Орбана.