Игра Путина в переговоры и "мирные" планы: чего добивается Кремль, используя посредничество Китая и Турции

Публично Кремль якобы никогда не отказывался от переговоров. Но не с Украиной, а с США, и не об окончании войны, а о переделе карты Европы. Поэтому заявления Москвы о якобы готовности договариваться – это большой блеф.

Москва всячески пытается сорвать первый учредительный саммит формулы мира, который должен пройти 15-16 июня в Швейцарии. Официально Швейцария еще не обнародовала финальный список стран-участниц, подтвердивших свое участие. Но Кремль делает все, чтобы туда не приехали представители Китая, Индии и стран Глобального Юга. Россия всячески продвигает свои "мирные" планы, которые базируются на их "хотелках" с декабря 2021 года и апреля 2022 года. О чем идет речь?

Во-первых, за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения Кремль призвал НАТО "собирать манатки" и возвращаться к границам 1997 года. То есть, уже тогда в Москве не только требовали "гарантий" неуступления Украины в Альянс, но и публично поставили под сомнение несколько волн расширения НАТО, требуя возвращения к бывшему Варшавскому договору.

Во-вторых, Кремлю никак не выгодно, чтобы мир согласился на украинское видение окончания войны, основанное на формуле мира, которая включает такие пункты, как: создание специального трибунала и наказание всех виновных, включая высшее политическое и военное руководство России; репарации и четкую фиксацию окончания войны и т.д. Москва же настаивает на возвращении к якобы "стамбульским договоренностям", где, по их версии, закреплялся внеблоковый статус, разоружение Украины и многие другие шизофренические пункты, ведущие к полной капитуляции Киева.

Но это не мешает Кремлю снова и снова говорить о якобы "готовности к переговорам", отмечая, что любой такой процесс без России "напрасен и бессмыслен". Зачем Москве повторять этот тезис, если прекращать войну она не собирается, и при чем здесь посредничество Китая и Турции? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Стамбульская капитуляция: почему Путин снова хочет переговоров

В течение всех этих двух лет полномасштабной войны, Кремль, по крайней мере публично, никогда не отказывался от переговоров, постоянно заявляя, что они якобы к ним готовы – не хочет Киев и "его хозяева". И, как ни парадоксально, это всегда находило отклик в ключевых столицах наших союзников, потому что конечные цели Киева и Запада в этой войне всегда отличались. Осенью 2022 года, еще до молниеносного увольнения Силами обороны Украины Харьковщины и Херсонщины, ТСН.ua писал, как политическое и военное руководство США убеждало Киев, что на определенном этапе войны нам все же придется садиться с россиянами за стол переговоров, и стоит не пропустить этот момент.

Запад, прежде всего Соединенные Штаты, никогда не давали Украине достаточное количество оружия, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Принцип дозированной, или, как его еще называют, капельной военной помощи, по американским расчетам, должен был рано или поздно привести Киев и Москву к переговорам. И в этот план почти не входило освобождение Донбасса, и никогда – Крыма, включая уничтожение (или существенное повреждение) Керченского моста. То есть Украина, по мнению наших партнеров, все же должна была согласиться на территориальные уступки. Иначе, по логике Запада (прежде всего Вашингтона и Берлина, потому что Париж недавно изменил свое мнение), это могло привести к применению Путиным ядерного оружия.

По многочисленным сообщениям американских СМИ, максимум, на что ставили США в контрнаступлении Украины прошлым летом, это перерезание нашими Силами обороны российского сухопутного коридора от оккупированных Донбасса до Крыма, с выходом к Азовому морю. А потом, по их расчетам, должны начинаться переговоры. Однако стратегия Администрации Байдена изначально была обречена на поражение, потому что Кремль постоянно повышает ставки. Осенью 2022 года, после того, как силы врага посыпались в Харьковской и Херсонской областях, Россия начала кампанию по уничтожению критической инфраструктуры, чтобы заморозить Украину и вызвать новую миграционную волну в европейские страны.

Чтобы сдержать наше контрнаступление в прошлом году, враг взорвал оккупированную ими же Каховскую ГЭС, повлекши за собой самую масштабную, после аварии на ЧАЭС, катастрофу, на что Запад закрыл глаза. Однако, не стоит забывать, как многочисленные украинские и западные эксперты отмечали, что с декабря 2022 года наши союзники и партнеры не поставляли нам необходимое количество оружия, прежде артиллерийских снарядов, фактически дав России время построить "линию Суровикина", а затем и другого оружия, что и затормозило наше контрнаступление.

Сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС, российские пропагандистские СМИ сообщили о телефонном разговоре главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Такой же разговор, только лицом к лицу, имел место в ноябре 2022 года в Анкаре, в дополнение к ядерным угрозам со стороны Москвы. Сейчас Россия снова повышает ставки, уничтожая нашу энергетическую инфраструктуру, в очередной раз надеясь повлиять на миграционную волну украинцев в страны ЕС накануне выборов в Европарламент и повысить таким образом рейтинги европейских "орбановцев".

И снова мы видим отсутствие западной военной помощи Украине из-за предвыборного хаоса в США. В последние месяцы ТСН.ua неоднократно писал, что Администрация Байдена долго сидела сложа руки, наблюдая, как дела в Конгрессе все дальше заходят в тупик. Команда Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии, этим воспользовалась, понимая, насколько поражение Украины может ударить по рейтингам Байдена на фоне провального выхода США из Афганистана и войны Израиля против террористического ХАМАСа, за которую действующую Администрацию критикуют.

Кремль снова говорит о переговорах: Путин хочет вернуться к "стамбульским договоренностям", которых не было. / Фото: ТСН.ua

На этом фоне Путин, как ему кажется, разыгрывает "золотую акцию", будто демонстрируя готовность к переговорам, посылая сигнал Вашингтону о "заморозке" войны с учетом, как он говорит, "территориальных реалий". То есть чтобы Украина и Запад согласились на оккупацию Россией четырех украинских регионов, которые Путин записал в российскую конституцию. Ни Киев, ни наши союзники и партнеры никогда на это не согласятся. Однако сам факт начала переговоров мог бы сыграть на руку как Администрации Байдена до президентских выборов в США, так и Трампу в случае победы. И, мы должны быть уверены, что в случае начала таких переговоров западная военная помощь Украине почти наверняка сведется к нулю. А вот остановится ли поставка северокорейских снарядов и иранских "шахедов" в Россию? Прекратят ли страны, такие как Китай, Индия, Турция и другие помогать России обходить западные санкции?

Посредничество Китая и Турции: что нужно понимать

В тексте "Мирные" переговоры с Россией: кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины" ТСН.ua уже писал, что Китай в этой фазе полномасштабной российской войны никогда не был на стороне Киева, называя ее "внутренним украинским кризисом". месяце после того, как в ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира на саммите G20, Пекин обнародовал свою позицию по урегулированию, содержавшему безусловное "прекращение огня" и "восстановление мирных переговоров".

Как видим, уже тогда Кремль пытался всячески навредить продвижению украинского видения окончания войны. Лишь один раз китайский представитель принял участие во встрече советников по формуле мира на Мальте прошлым летом. Пекин приглашен на первый учредительный саммит в Швейцарии. Однако из публичных официальных комментариев китайской стороны уже ясно: если там не будет России, не будет и Китая. На днях Лавров посетил Пекин, где почти наверняка Китай и Россия согласовали позиции об условиях участия в саммите в Швейцарии. А это не просто обязательное присутствие там России, но и учет ее интересов. Напомним, что в марте во время турне китайского правительственного спецпредставителя Ли Хуэя по вопросам Евразии (сначала в Москву, затем в европейские столицы, и напоследок в Украину), группа китайских экспертов также ездила по Европе. В отличие от официальных представителей КПК, они имеют более широкое поле для маневра. На встречах с европейскими экспертами они говорили, что Китай выступает за мир, переговоры, невозможность навязывания альянсов (имея в виду явно НАТО – ред.), а четыре украинских области (которые Путин незаконно записал в российскую конституцию – ред.) "сами решили присоединиться к России", поэтому нужно срочное прекращение огня.

На официальном уровне Пекин постоянно подчеркивает, что не предоставил летальное оружие ни одной из сторон конфликта. Тем не менее, буквально на днях западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения. В 2023 году 90% микроэлектроники поступало в Россию именно из Китая. Поэтому заявления со стороны Пекина о якобы "нейтральности" в этой войне выглядят как лицемерие.

Москва и Пекин в этой войне преследуют одну общую цель – ослабление Запада. Китаю не выгодна победа Украины. Поэтому он продолжит помогать России, проталкивая ее участие в первом саммите формулы мира в Швейцарии. Об этом Си Цзиньпин будет говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем во время его визита в Пекин в апреле и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда лидер Китая поедет в Париж в мае. И почти наверняка после этого, как раз накануне саммита в Швейцарии, Путин совершит визит в Пекин.

Зачем это Кремлю, который еще недавно отказывался от любого участия в саммите формулы мира?

Во-первых, чтобы еще раз заявить, что Украине, даже при поддержке Запада, никогда не выиграть эту войну, поэтому нужно соглашаться с тем, что сейчас предлагает Россия, иначе будет хуже.

Во-вторых, чтобы размыть украинское видение окончания войны. Ибо можно предположить, если московских представителей и допустят к саммиту в Швейцарии, то вместе с Китаем и другими странами, ориентирующимися на Пекин, они будут проталкивать какой-то свой план.

Именно поэтому Кремль и бросил через одно из "либеральных" российских СМИ вроде бы "предложение Эрдогана" о замораживании войны, которое предусматривает внеблоковый статус Украины как минимум до 2040 года, референдумы на оккупированных украинских территориях и т.д. Этот вброс очень напоминает, что Москва уже предлагала в первые месяцы полномасштабного вторжения на уровне с "денацификацией" и "демилитаризацией". Что интересно, канцелярия президента Реджепа Тайипа Эрдогана это никак не прокомментировала. В ОПУ это назвали российской дезинформацией. А западные эксперты очень правильно подчеркивают: зачем Турции брать на себя ответственность, продвигая откровенно российские планы, накануне визита Эрдогана в Вашингтон 9 мая?

В заключение напомним, что уже в течение полугода Кремль постоянно говорит о возвращении к "стамбульским договоренностям". Разумеется, никаких реальных договоренностей два года назад в Турции не могло быть. Но Россия согласилась на сам факт таких переговоров, потому что план "Киев за три дня" провалился. Всем понятно, что сейчас они хотели бы "заморозить" войну, взять паузу, перегруппироваться и ударить с новой силой. Ибо конечную цель этой войны Кремль не изменил – им нужен Киев и российские танки на границе со странами НАТО. Однако есть еще одна цель, — взорвать Альянс и его статью 5 о коллективной обороне изнутри.

Ведь, если предположить, что Запад согласится на заморозку войны и фактически закроет глаза на оккупацию частично четырех украинских регионов (к тому же бесполезно предполагать, что война на этом прекратится, Россия продолжит продвигаться, чтобы выйти на админграницы записанных в ее конституцию украинских областей), где гарантия, что, условно, завтра Россия и Белоруссия не начнут военные действия в Сувальском коридоре? Как на это отреагирует НАТО? Путин и Лукашенко будут угрожать Третьей мировой и ядерной войной. То же касается и идеи вступления Украины в НАТО частями, которую продвигает бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. То есть временно без оккупированных Россией украинских территорий. Это та же ловушка Путина, которая подорвет Альянс изнутри. Ибо, если предположить, что мы вступаем в НАТО "частями", как страны-члены отреагируют на удары по баллистике по Киеву, Львову, Харькову или Одессе? Если статья 5 не будет задействована, это подорвет самую основу существования НАТО.

"Если Путин захватит Киев, это будет катастрофа хуже Вьетнама", — написал на днях бывший британский премьер Борис Джонсон в статье для The Telegraph. Администрация Байдена и ключевые европейские столицы это понимают, хотя и живут иллюзией возможности переговоров с Россией по урегулированию войны на каком-то этапе. А понимает ли это Дональд Трамп, который вроде бы согласился разблокировать пакет помощи Украине в Конгрессе США в обмен на то, что это будут кредитные деньги?