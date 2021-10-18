"Игра в кальмара" в реале: какую опасность представляют жестокие сериалы для детей

Сюжет сериала становится игровой моделью для детей.

Еще одну серию — и спать. Знакомые вам эти слова? В течение последних 10 лет, признают кинокритики, весь мир стал зависимым от сериалов. Одинаково фанатеют и взрослые, и дети. Например, вот как сейчас от южнокорейской ленты "Игра в кальмара", где главные герои берут участие в играх на выживание. И уже в нескольких странах мира просят запретить ее просмотр детям. Что делать, когда сериал, который хочет посмотреть ребенок, слишком жестокий?

Об этом говорится 18 октября в сюжете ТСН.19:30.

В этой семье еще два года назад вечер за просмотром сериала был большой редкостью. Коллекция настольных игр — а их под сотню — здесь не вмещается на полках.

"Карантин, пожалуй, всех нас изменил очень сильно", — отмечает Татьяна Кур.

Игры каждый вечер быстро надоели. Поэтому пришлось искать альтернативу. За последние полтора года, говорят, посмотрели полтора десятка сериалов. Названия большинства из них 11-летняя Нина принесла из школы.

Так она узнала и о новом южнокорейском сериале. В нем более четырех сотен людей играют в обычные детские игры. Правда, правила здесь иные — мелкая ошибка стоит неудачнику-игроку жизни. В конце концов, из участников выживает только один и получает деньги.

"Говорили о сериале "Игра в кальмара", затем в коридорах начали в нее играть", — рассказывает шестиклассница Нина.

Новости мира: "Игра в кальмара" - как уберечь своего ребенка от слишком жестоких сериалов

"Они все равно сталкиваются с этим контентом в соцсетях. И если сказать "не смотри тот сериал", это не работает", — отмечает мама девочки Татьяна Кур. Так как, если не запретом, находят выход из сложившейся ситуации в этой семье? Мы расскажем чуть позже.

Популярность сериалов, признают кинокритики, действительно усилил карантин. Но настоящий переворот произошел в 2010-х. И сериалом этого десятилетия считают "Игры престолов".

Сейчас на производство сериалов тратят больше денег, чем на полноценные фильмы. Самыми популярными жанрами считают комедии и ужасы. А сейчас все рекорды бьет "Игра в кальмара", в котором, по заключению специалистов, зашкаливает уровень жесткости. Опасность еще и в том, что сюжет сериала становится игровой моделью для детей.

"Боюсь, что мир накроет серия подобных имитаций этих соревнований, поэтому нам нужно это успеть предупредить", — предостерегает психолог Екатерина Гольцберг.

В частности, в Великобритании ученики играют в эти игры на переменах и бьют проигравших. Во многих странах власти уже обратились к родителям с просьбой запретить просмотр "Игры в кальмара" детям. Психолог Екатерина Гольцберг говорит, что этот сериал действительно не для детей, но запрещать просмотр ни в коем случае нельзя. С детьми до 12 лет надо смотреть вместе и обсуждать. Старших контролировать уже не удастся. Поэтому их надо подготовить к тому, что они могут увидеть.

Татьяна же говорит, что часто объясняет Нине, что сериалы — это выдумка и там много преувеличений. Поэтому "Игру в кальмара" дочка хоть и начала смотреть, но понимает, что в реальной жизни по таким правилам никто не играет.

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