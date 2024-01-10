"Игра в пинг-понг": что сейчас происходит на фронте, где идут ожесточенные бои — обзор западных СМИ

По наблюдениям иностранных журналистов, россияне активизировались почти по всей линии фронта.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, боевые действия не останавливаются. И украинская, и российская армии ведут ожесточенные бои. По словам украинских защитников, участок земли на 100-200 м постоянно переходит из рук в руки.

ТСН.ua собрал обзор западных изданий об актуальной ситуации на фронте по состоянию на начало 2024 года.

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"Это игра в пинг-понг" – украинские командиры

Корреспонденты американского издания The New York Times побывали на фронте и опубликовали репортаж из передовой Запорожской области, где с лета 2023 продолжаются ожесточенные битвы. По наблюдениям иностранных журналистов, в странских войсках на большей части линии фронта протяженностью почти один километр находятся в "режиме обороны". Только в южном районе Херсона они еще продолжают наступление через Днепр.

Бои в этом направлении не утихают. Российские войска находятся в наступлении. Как пишет издание со ссылкой на заявления командиров одной из механизированных украинских бригад, сейчас в окопах вокруг Роботиного ежедневно наступают российские подразделения. ВСУ стараются контратаковать, чтобы не терять позиции.

"Это что-то вроде игры в пинг-понг. Есть часть земли от 100 до 200 метров, которая всегда переходит из рук в руки", — сказал командир взвода Нацгвардии Украины, использующий позывной "Планшет".

"В странские солдаты и командиры, опрошенные в последние недели на большом участке центрального и восточного фронта, сказали, что российские атаки были настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта никогда не было так опасно", — говорится на сайте информационного издания.

ВСУ на Авдеевском направлении / Фото: Getty Images

Война дронов между двумя армиями

Журналисты The New York Times отмечают, что и российская, и украинская армии активно используют дроны FPV " для охоты и нападения на цели, потому что они сокращают задержку передачи координат и запросов артиллерийских ударов".

"Часто используют беспилотники вместо артиллерии, потому что снарядов все больше не хватает, а беспилотники являются дешёвым скорым оружием для атак на российскую технику, доты и пехоту поблизости", — цитирует издание украинских военных.

"Дешевый коммерческий дрон, FPV — стал новейшим оружием в украинской войне. Он может летать так же быстро, как автомобиль, несет смертельный груз взрывчатки, и его направляет к цели солдата, сидящего в бункере в нескольких милях от него", — информирует NYT. .

Украинские защитники говорят, что они первыми начали использовать беспилотники FPV для атак, но россияне "скопировали эту тактику и в последние недели заполнили прифронтовые зоны беспилотниками до летального исхода".

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Россия заявляет о "стратегической инициативе"

Американское издание CNBC цитирует заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что Россия имеет "стратегическую инициативу" в войне. Следует отметить, что украинское командование не комментировало соответствующую информацию. Более того, российский министр цинично заявил, что ВС РФ достигнут своих целей в так называемой " специальной военной операции" (войне — ред.).

"Сохраняем стратегическую инициативу по всей линии боевого столкновения", — сказал Шойгу во время селекторного совещания с руководством российской армии.

По его словам, якобы российская армия продолжит "последовательно достигать целей специальной военной операции". Шойгу верит в победу в войне, которую развязал диктатор РФ.

Заметим, что иностранные издания в первые недели 2024 почти не упоминали битвы за Авдеевку, Марьину, Бахмут, а также, что происходит на Купянском направление, где враг активизировался.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что россияне на Авдеевском направлении готовят коварный план.

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