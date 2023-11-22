Играет важную роль: воины ВСУ рассказали о западном оружии, которое в разы лучше советского аналога

БМП CV-90 называют мини-танком и она находится на вооружении ВСУ. Именно она помогла защитникам Украины отбить у оккупантов село Андреевка под Бахмутом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Когда шведская боевая машина пехоты выезжает на позиции, то оккупанты ее не слышат, поскольку эта БПМ очень тихая.

CV-90 стоит на вооружении в подразделении "холоднояровцев". Защитники Украины говорят, что оккупантов на этом участке фронта удивило такое оружие. Эту БМП еще называют мини-танк. Все из-за пушки калибром 40 миллиметров. Это прошивает вражеские позиции и технику насквозь. Стрелять она может на расстояние до 10 километров. Это вдвое больше способности советской БМП. Еще не менее важный бонус этой машины - прочная броня. Потому что выдерживает осколки снарядов и удары дронов врага.

CV-90

Такие машины все чаще можно встретить на восточном фронте. Первые поставки этих CV-90 начались в начале года. Сейчас их сотни у разных подразделений. Они настолько хорошо проявили себя в боях, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. В планах произвести до тысячи единиц чтобы полностью пересадить бронегруппы ВСУ с советских БМП на эту - современную. Потому что она не только маневренная и прочная. Но и невидимая даже среди ночи.

"Мы выезжаем на дистанцию где-то километр и отрабатываем по позициям врага. Также вывозим пехоту к позициям и забираем. Можем набирать, как эвакуационная машина", - говорит боец "Матрос".

Единственное о чем жалеют бойцы, что машина появилась в ВСУ только сейчас. "Холоднояровцы" воевали в самые горячие дни под Изюмом в прошлом году, держали Бахмут и окрестности. Теперь на этом же направлении ведут штурмовые действия.

БМП CV-90

"Она играет важную роль. Если ее будет больше в бригадах, которые ведут боевые действия, мы сможем безопасно воевать. вывозить своих раненых. Мы сможем незаметно подъехать к противнику, нанести очень большое поражение", - говорит командир подразделения "Черный".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 22 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Украина и Швеция будут совместно производить для украинской армии боевые машины пехоты БМП CV-90.

Читайте также: