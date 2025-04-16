Играют на бизнес-инстинктах Трампа: политолог о настоящей цели переговоров для РФ

Путин и Трамп / © Getty Images

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Кремль играет на бизнес-инстинктах Дональда Трампа и его окружения, чтобы использовать США в свою пользу.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua

По мнению Фесенко, россияне через Уиткоффа передают Трампу, что готовы договариваться для того, чтобы президент США «не сорвался с переговорного крючка».

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«Путин хочет продолжать войну, для него приоритет — усиление войны против Украины. Мы это видим в Сумах, Кривом Роге и в активизации боевых действий на фронте. Но он хочет сохранять и переговорную линию с Трампом», — объясняет эксперт.

По словам политолога, есть признаки того, что российская сторона в сложившейся ситуации просто использует США.

«Официальная позиция США сформулирована Госдепартаментом — прежде всего, нужно договориться о прекращении огня. Все остальное потом. Но то, что озвучивал Уиткофф, там, наоборот, там о бизнесе. Путин и Дмитриев (спецпредставитель Путина — Ред.) используют то, что Уиткофф — бизнесмен», — предполагает Фесенко.

Он добавляет: «Они, россияне, хотят играть на бизнес-инстинктах и самого Трампа, мол, давайте, прежде всего, договариваться о бизнесе, у нас целый портфель привлекательных инвестиционных проектов. А о войне — потом».

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».