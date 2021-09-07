Игрушки, как предмет повышенного риска: как уберечь своих детей от опасности

Игрушки, как предмет повышенного риска: как уберечь своих детей от опасности

По словам эксперта, к игрушкам также применяются нормы хранения, транспортировки, потребительская маркировка.

Игрушки, как бы странно ни звучало — являются предметами повышенного риска. Где-то из-за токсичности и некачественных материалов, а где-то по неосторожности родителей, которые разрешают игрушки, не соответствующие возрасту ребенка. Только в Охматдет, например, едва ли не ежедневно госпитализируют малышей которые глотают мелкие игрушки.

О том, как уберечь своих детей — 7 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Викусе почти 3,5 года. Мама позволила сегодня собирать в тележку все, что заблагорассудится. Полки обильно заставлены игрушками. Так, что в глазах рябит. Моментами Викуся даже теряется с выбором.

В магазине с игрушками они бывают один или два раза в неделю.

"В принципе разноплановые игрушки покупаем. То, что может ей пригодиться, что может быть полезно, симулировать ее развитие и помогать развивать ей мелкую моторику, например", — рассказывает мама Елена.

В первую очередь обращают внимание, чтобы игрушка была сертифицирована, что указано на упаковке. И это правильно, считает Дмитрий Казимир, специалист сферы детских игрушек.

"К игрушкам также применяются нормы хранения, транспортировки, потребительская маркировка", — объясняет он.

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С одной стороны, важно, чтобы игрушки были из качественных материалов, а государственный сертификат это обеспечивает. Без него следует проверить следующее:

"Я бы рекомендовал избегать неестественных ярких цветов, пластика. Проверить на наличие дополнительных запахов. Если есть резкий запах, то есть вероятность превышения нормы", — отмечает эксперт.

С другой стороны, игрушки действительно должны соответствовать возрасту ребенка. Или игры с ними, должны быть под присмотром родителей.

"Если есть батарейки, важно, чтобы отсек с ними закрывался винтиком", — отмечает Казимир.

Важность этого объясняет уже детский врач-эндоскопист.

"Такие игрушки очень опасны. Большинство предметов, которые глотают дети - именно батарейки", — говорит он.

По словам заведующей отделением диагностики НДСБ "Охматдет" Вороняк Дарьи Игоревны, батарейки содержат в своем составе электролитий, который способен реполяризировать клеточные мембраны. А это вызывает ожоги.

С глотанием мелких игрушек, магнитов, пластелина или пуговиц в Охматдет обращаются едва ли не ежедневно. За счастье, если предмет не острый или не большой и выходит сам, или его удается достать без операции.

"Самый первый совет — это не кормить и не поить ребенка без разрешения врача, ехать в больницу делать рентген снимок", — советует врач.

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Не меньшую опасность говорит врач, представляют так называемые слаймы, которые бывают токсичными и вредят легким, и даже могут прожечь стенки желудка. Как и бытовая химия, которую родители оставляют на виду, или же наливают в бутылки из-под лимонада.

А вот в собранной маленькой Викусей тележке, с игрушками все в порядке.

"Все, что девочка отобрала — это безопасные и сертифицированные вещи", — резюмировал эксперт.

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