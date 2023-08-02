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"Их бесит наш День Независимости": эксперт предположил, что Россия готовится к мощному удару

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
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"Их бесит наш День Независимости": эксперт предположил, что Россия готовится к мощному удару

Коллаж ТСН.ua. По словам эксперта, Россия может планировать очередной удар накануне Дня Независимости Украины.

Военный аналитик назвал ориентировочную дату возможной угрозы со стороны оккупантов.

Сегодняшняя ночная атака россиян на Киев могла иметь двойную цель – поражение админзданий столицы и сбор разведывательной информации в преддверии возможного более мощного удара. Последний может планироваться врагом после 20 августа, накануне главного праздника Украины – Дня Независимости.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не исключаю, что целью атаки были админздания или что-нибудь другое", — анализирует Коваленко ночной удар противника.

Но добавляет: "Беспилотники при этом могут маневрировать, изменять траекторию, поэтому трудно определить, какая цель у них была. Использование "Shahed" финансово выгоднее, чем ракет. Как известно, цена одного такого БПЛА – 30 тыс. – 35 тыс. долларов. Россиянам важно устраивать террор, это один из элементов их влияния. Но есть другой момент – параллельный сбор разведывательной информации. Собирается информация о том, где сбивают, что их сбивает".

Угроза через 20 дней

По словам эксперта, зная о привязке атак к важным датам, несложно спрогнозировать, что очередной удар противник может нанести накануне 24 августа.

"После того, как россияне использовали большое количество ракет Х-101 и Х-555 26 июля, они снова их накапливают. Поэтому я не исключаю, что накануне Дня Независимости, начиная где-то с 20-21 августа, могут начаться обстрелы ограниченным боекомплектом, постепенно переходя к использованию большего количества ракет", – не исключает Александр Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что противник может использовать все типы ракет, которыми он владеет. "Возможно применение не только Х-101, Х-555, но и "Калибров", Х-22, "Ониксов" и др. Я этого не исключаю, потому что они больны, а День Независимости Украины их больше всего бесит. Больные террористы могут нанести удар. Могут ударить не только по Киеву, но и по Одессе, Запорожью, Херсону", — предполагает Коваленко.

К этому Коваленко добавляет, что, применяя ракеты во время атак по Украине, россияне осознают фактор неточности и дефективности своего вооружения.

"Нанося удар по городу, по какому-то важному для них объекту, они знают, что ракета может отклониться на 100-150 метров или на 500-600 метров. Есть высокая вероятность этого, они осознают, что могут пострадать гражданские люди", — говорит Александр Коваленко.

Ранее сообщалось о том, сможет ли "Вагнер" захватить Сувалкский коридор.

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Дата публикации
Просмотры
1526
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