"Их бесит наш День Независимости": эксперт предположил, что Россия готовится к мощному удару

Сегодняшняя ночная атака россиян на Киев могла иметь двойную цель – поражение админзданий столицы и сбор разведывательной информации в преддверии возможного более мощного удара. Последний может планироваться врагом после 20 августа, накануне главного праздника Украины – Дня Независимости.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не исключаю, что целью атаки были админздания или что-нибудь другое", — анализирует Коваленко ночной удар противника.

Но добавляет: "Беспилотники при этом могут маневрировать, изменять траекторию, поэтому трудно определить, какая цель у них была. Использование "Shahed" финансово выгоднее, чем ракет. Как известно, цена одного такого БПЛА – 30 тыс. – 35 тыс. долларов. Россиянам важно устраивать террор, это один из элементов их влияния. Но есть другой момент – параллельный сбор разведывательной информации. Собирается информация о том, где сбивают, что их сбивает".

Угроза через 20 дней

По словам эксперта, зная о привязке атак к важным датам, несложно спрогнозировать, что очередной удар противник может нанести накануне 24 августа.

"После того, как россияне использовали большое количество ракет Х-101 и Х-555 26 июля, они снова их накапливают. Поэтому я не исключаю, что накануне Дня Независимости, начиная где-то с 20-21 августа, могут начаться обстрелы ограниченным боекомплектом, постепенно переходя к использованию большего количества ракет", – не исключает Александр Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что противник может использовать все типы ракет, которыми он владеет. "Возможно применение не только Х-101, Х-555, но и "Калибров", Х-22, "Ониксов" и др. Я этого не исключаю, потому что они больны, а День Независимости Украины их больше всего бесит. Больные террористы могут нанести удар. Могут ударить не только по Киеву, но и по Одессе, Запорожью, Херсону", — предполагает Коваленко.

К этому Коваленко добавляет, что, применяя ракеты во время атак по Украине, россияне осознают фактор неточности и дефективности своего вооружения.

"Нанося удар по городу, по какому-то важному для них объекту, они знают, что ракета может отклониться на 100-150 метров или на 500-600 метров. Есть высокая вероятность этого, они осознают, что могут пострадать гражданские люди", — говорит Александр Коваленко.

Ранее сообщалось о том, сможет ли "Вагнер" захватить Сувалкский коридор.

Читайте также: