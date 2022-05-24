Их цель – уничтожение, без принципов и понятий: что происходит на "горячем" Донбассе и как изменилась война

Их цель – уничтожение, без принципов и понятий: что происходит на "горячем" Донбассе и как изменилась война

ТСН запустила новый специальный проект "День на передовой". Журналистка Наталья Нагорная расспросила о ситуации на Донбассе корреспонденту Юлию Кириенко, которая находится рядом с фронтом, в Константиновке.

Самые горячие точки на востоке – Бахмут и Авдеевка, которые россияне своими обстрелами хотят полностью уничтожить. "Прилетает" и другим городам и селам в Луганской и Донецкой областях. Местные жители не спешат эвакуироваться, там остается очень много детей.

У россиян сейчас совсем другая цель войны, чем была в 2014 году – теперь они уничтожают все – военные объекты, силы ВСУ, жилые дома, больницы, школы, гражданских людей.

Рассказываем, какая ситуация в Донбассе.

Война совершенно другая, россияне уничтожают все – новый спецпроект ТСН "День на передовой"

Константиновка Донецкая область

Константиновка — относительно тыловой город, по крайней мере, он таковым был 8 лет до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас это не так, ситуация изменилась.

Когда начинается комендантский час, все люди заходят в свои дома, полностью выключается свет, ведь здесь работает режим светомаскировки.

Ночью – очень тихо, а потому эхо от прилетов ракет чувствуется очень сильно, будто это произошло рядом с тобой, хотя это обстреливали соседний Бахмут.

Бахмут

Город, который разрушает российская армия. В течение недели оккупанты обстреливали его ракетами и реактивными системами залпового огня. Там — разрушенные ракетами пятиэтажки, общежитие, помещение Горловского института иностранных языков, который эвакуировался из оккупированной Горловки в Бахмут, где действовал 8 лет. И позавчера туда "прилетело".

В Бахмуте в настоящее время находится не менее 50 тысяч человек, особенно там очень много детей. Из города есть эвакуационные рейсы, люди понемногу уезжают. Большинство людей эвакуируются собственными машинами и, конечно, уезжают уже те, чьи дома обстреляли. Ведь им уже негде жить.

Обстрелы затрагивают весь город, добираются и до кварталов, отдаленных от трассы, которую уже прозвали "Дорогой жизни" и которая направляется в Светлодарск. То есть, "долетает" куда угодно и все потому, что близится линия фронта. И трасса, которая следует от Северодонецка до Бахмута — она уже в зоне поражения российской артиллерии.

Бахмут-Северодонецк, скриншот/mistaua.com

Бахмут – эпицентр обстрелов, но они случаются и в Краматорске и в соседней Константиновке. Поэтому ситуация очень напряженная. Несмотря на это, люди стараются жить привычной жизнью. В городе работает общественный транспорт и продуктовые лавки. Есть свет и вода, а вот с горючим очень сложно, возможность заправиться выпадает раз в три дня, и то, если удастся найти дизель или бензин на АЗС.

Следствие очередного обстрела г. Бахмут/Донецкая облгосадминистрация

Авдеевка

Оккупанты обстреливают Авдеевку из всех видов вооружения, кроме стрелкового, а также скидывают авиабомбы. Но люди там до сих пор есть, их там, конечно, меньше, чем в Бахмуте или Константиновке. Город уничтожают так же, как Попасную. На этой неделе там было очень "горячо".

Авдеевка, фото/Павел Кириленко

Марьинка

Корреспондент Юлия Кириенко ездила в Марьинку еще с 2014 года, там воевал ее муж. Журналистка рассказала, как изменился город.

"Марьинки – нет вообще. В городе – скелеты от домов, которые сгорели из-за того, что туда прилетел вражеский снаряд. Там нет центра города, частный сектор – выжжен. Высотки, которых так несколько штук, – разгромлены. Людей нет, то есть их там единицы", – рассказывает Юлия Кириенко.

У оккупантов — никаких принципов и понятия чести

Также корреспондентка сравнила две фазы войны: ту, которая началась в 2014 году, и ту, которая есть сейчас.

"Несмотря на то, что я поработала 4 года на Донетчине и Луганщине, вот сейчас я могу сказать, что я не видела войны. Происходящее сейчас здесь — это невозможно сравнить даже с самым активным периодом войны за Донецкий аэропорт или Дебальцево. Никаких принципов, никаких понятий перемирия или затишья, как это было прежде, никакого понятия чести, чтобы забрать раненого с поля боя, здесь нет сейчас, здесь россияне стреляют даже по медицинским машинам, когда видят красный крест. Их цель - просто уничтожение. Не конкретно военных объектов, а всего, что связано с нашими войсками и даже с гражданскими. Война совершенно другая, такой сокрушительной войны я вообще не помню", — поделилась впечатлениями Юлия Кириенко.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 415 мирных людей, ранено еще 1146. В настоящее время неизвестно количество жертв от рук россиян в Мариуполе и Волновахе.

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