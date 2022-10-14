Их дело – разведывать: репортаж ТСН о работе украинских военных агентов

В течение семи месяцев войны украинские разведчики работают в круглосуточном режиме. Именно благодаря сведениям, полученным на Запорожском участке фронта, на днях удалось уничтожить сразу шесть вражеских пусковых установок С-300. Вместо этого сами разведчики, если обстоятельства позволяют, без колебаний минусуют и оккупантов, и их боевую технику.

Что такое высокотехнологичная и ударная разведка – в сюжете корреспондента ТСН.

Разведчики должны быть незаметны для врага и днем, и в темное время суток. Состав группы всегда минимален. У каждого участника заранее расписан алгоритм действий. "Средства для остановки кровотечения, турникеты, бандажи. Стараюсь держать все готовое, чтобы можно было взять рюкзак и уехать", – говорит боевой медик разведывательного подразделения ВСУ Богдан.

В зависимости от задачи они принимают только самое необходимое. Иногда отказываются даже от еды. Каждый лишний грамм, твердящий боец с позывным "опером", может замедлить группу. Есть вещи, которые лишними быть не могут. "У меня с собой девять магазинов. Моменты мы для того идем в разведку, чтобы немного им (оккупантам — Ред.) нанести удар", — рассказал он.

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Во время одного из выходов военные с неба увидели замаскированный передовой укрепрайон россиян. "Мы называем ее "бомжарную". Там просто развалины. Они там сделали себе огневые точки. Поставили туда пулеметы. Время от времени из того района работает их БТР", — рассказал военнослужащий-разведчик подразделения ВСУ "Шева".

С тыловых своих позиций именно на этом участке фронта несколько недель подряд оккупанты мощно обстреливают прифронтовые города и поселки свободной Украины из артиллерии. Именно оттуда в сторону Запорожья запускают ракеты и ударные беспилотники. Чтобы проверить данные предварительной разведки, группа пешком приблизилась на минимальное расстояние до вражеских позиций.

До подготовленного места удалось добраться, когда посреди почти тихого октябрьского утра начали взрываться снаряды. К первому разведывательному старту готовят очень быстро. Это не было – корректировка огня артиллерии. Так просто совпало. Когда украинский беспилотник уже долетал до позиций оккупантов, в том же направлении полетел подарок оккупантам. Прилет заставил оккупантов раскрыть свое расположение.

Картинка на мониторе и эмоциональные комментарии "Опера" — для "Сицилии" стали сигналом, что стоит поскорее взяться за свою часть работы. На подготовку беспилотного бомбардировщика опытный пиротехник потратил считанные минуты. Навести дрон на цель и атаковать решистов с воздуха стало делом рук "Опера".

В том тайнике, куда попал украинский боеприпас, скрывались по меньшей мере четверо оккупантов. Ребята говорят, что такой выход удачный. Четче рассмотреть результат работы помешала враждебная арта. Больше ли итогам разведвыхода обрадовался боевой медик группы, ведь во время этого выхода не было работы. После этого группа в полном составе тихо возвращается к исходной точке. Разведчики говорят, что это лучший результат боевого выхода.

Это тактика "малых порезов" в действии, говорят разведчики. Такие воздушные атаки, кроме того, что уменьшают количество боеспособных оккупантов, очень сильно влияют на врага психологически. Вот только дроны очень уязвимы. На фронте это ныне расходящееся орудие, которого сильно не хватает нашим бойцам. А ведь работы, признаются воины, еще очень много.

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